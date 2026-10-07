 Marina Almășan îl apără pe angajatul TVR cu Porsche: „Mașina nici măcar nu era a lui”. Detaliul care o contrazice pe realizatoare | adevarul.ro
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Video Marina Almășan îl apără pe angajatul TVR cu Porsche: „Mașina nici măcar nu era a lui”. Detaliul care o contrazice pe realizatoare

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sursa video: FB/Sorina Matei

Marina Almășan a reacționat după controversele stârnite de imaginile difuzate în timpul unei transmisiuni TVR 2. Realizatoarea i-a prezentat public scuze lui Tudor Bota, angajat al Televiziunii Române, după ce acesta a fost surprins aducându-și mama, fosta crainică Cristiana Bota, la emisiune cu un Porsche. Almășan susține că momentul a fost interpretat greșit. 

Marina Almășan și Tudor Bota
Marina Almășan și Tudor Bota Foto: FB/Marina Almășan

Scandalul a pornit de la un moment surprins în timpul ediției de luni a emisiunii „Poarta Pangrati”, realizată de Marina Almășan pentru TVR 2. Invitata ediției era Cristiana Bota, una dintre fostele crainice cunoscute ale Televiziunii Române, care urma să primească un trofeu și o diplomă aniversară.

Fiul acesteia, Tudor Bota, angajat al TVR, a venit să o aducă la locul transmisiei. În acel moment, în cadru a apărut un autoturism Porsche.

„De ce s-au îndreptat toate camerele spre strada Pangrati? Iară vine vreo ambulanță ceva? Uau! Ce mașină! Îl recunosc pe fiul uneia dintre cele mai îndrăgite crainice ale Televiziunii Române! Tudor Bota! Ai adus-o pe mama?”, a spus Marina Almășan în direct.

Ulterior, Marina Almășan a precizat că Tudor Bota lucrează în cadrul TVR și i-a mulțumit pentru că și-a adus mama la emisiune. „Ai treabă la birou? Bine. Tudor este angajatul Televiziunii Române. Bine, mulțumesc că ne-ai adus-o teafără și la timp. Chiar aveam emoții!”, a spus Almășan.

Angajat TVR, la volanul unui Porsche
Angajat TVR, la volanul unui Porsche Foto: colaj

Imaginile au fost distribuite în mediul online și au ajuns să fie comentate de Sorina Matei, director general interimar al TVR. Jurnalista a criticat situația și a vorbit de problemele financiare cu care se confruntă televiziunea publică.

„În direct, pe TVR 2: O rudă a unui fost angajat TVR vine la serviciu, în TVR, cu mașină Porsche, în timp ce o echipă mică de oameni stă noapte-zi să asigure funcționarea SRTV (salarii, electricitate, carburant etc.) în condiții de executare silită, fără CA și cu restricții. Fostul angajat TVR are mai multe rude în TVR, angajate pe bani publici. Se pot schimba persoane, conduceri de televiziuni, legi, partide. Se poate schimba orice, la nesfârșit. Însă unii oameni nu înțeleg că too much is too much”, a transmis Sorina Matei.

Reacția acesteia a provocat, la rândul ei, un val de discuții despre autoturism și despre situația financiară a angajaților TVR.

Marina Almășan: „A rănit pe nedrept un om”

Într-o postare amplă publicată pe Facebook, Marina Almășan a explicat cum s-ar fi desfășurat lucrurile și i-a cerut scuze lui Tudor Bota.

„Nu aș avea somn, dacă nu aș face această postare. Nu urmăresc nimic special de la ea. Nici să declanșez un război, nici să sting vreunul. Pentru că el, dacă există, este unul fals”, a scris realizatoarea.

Almășan spune că a vrut să își ceară scuze față de un tânăr pe care îl consideră „de ispravă” și un profesionist bun.

„Nu-mi doresc decât să-mi cer scuze față de un om tare fain, un tânăr de ispravă, care se întâmplă să fie fiul unuia dintre simbolurile Televiziunii Române. Și, în acest an aniversar al TVR, chiar sunt foarte sensibilă la simboluri”, a precizat aceasta.

Realizatoarea afirmă că imaginile care au circulat în mediul online au fost desprinse din emisiunea sa și că momentul a fost interpretat fără a se ține cont de context.

„Astăzi, acest video, desprins la rândul său din emisiunea mea de luni, nu a creat numai vâlvă în online și în media, ci mai ales a rănit pe nedrept un om…”, a scris Marina Almășan.

Potrivit acesteia, scopul momentului fusese de a o omagia pe Cristiana Bota, pe care o consideră una dintre „crainicele de aur” ale TVR.

Almășan susține că Tudor Bota a fost rugat să își aducă mama cu mașina chiar înainte de intrarea în direct, pentru ca aceasta să nu fie nevoită să aștepte în picioare.

„Tudor e un tânăr deosebit, un bun profesionist, un om cu bun simț și de calitate. Nici nu putea fi altfel, cu o asemenea mamă… Eram, prin urmare, siguri că Tudor, cunoscând rigorile transmisiei live, o va aduce pe mama la timp și unde trebuie. Chiar în timpul transmisiei directe. Ceea ce s-a și întâmplat”, a explicat realizatoarea.

Ea mai spune că și-ar fi dorit ca Tudor Bota să intre în emisiune alături de mama sa, însă acesta a refuzat politicos, motivând că are treabă la birou.

Unul dintre punctele centrale ale postării Marinei Almășan este legat de autoturismul Porsche care a apărut în timpul transmisiunii.

Realizatoarea susține că, din informațiile pe care le are, mașina nu i-ar aparține lui Tudor Bota.

„Poate că o a treia sursă i-ar fi povestit puțin despre Tudor Bota și despre faptul că mașina, devenită, iată, simbol al «opulenței angajaților TVR» - de fapt, așa cum înțeleg, nici măcar nu era a lui”, a scris Almășan, referindu-se la postarea Sorinei Matei.

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„Cine știe, aflând că-și aduce mama ce va fi aniversată la TVR, Tudor a dorit, poate, ca aceasta să descindă dintr-o mașină elegantă, ca o adevărată divă, ce a și fost, în timpurile de aur ale Televiziunii Române”, a mai scris Marina Almășan.

„Tudor era derutat, debusolat”

Realizatoarea afirmă că a discutat, ulterior, cu Tudor Bota și că acesta ar fi fost afectat de modul în care imaginile au fost prezentate și comentate.

„Astăzi am vorbit cu Tudor. Era derutat, debusolat, devenise, din omul discret pe care-l știm cu toții, un personaj arătat cu degetul. M-a întrebat dacă pot să-l ajut să ajungă la doamna Sorina Matei. Am ridicat din umeri. În schimb mi-am cerut iertare pentru că, fără să vreau, i-am provocat această nedorită furtună în viața lui…”, a relatat aceasta.

Marina Almășan a apărat, în același timp, angajații TVR și a susținut că episodul nu ar trebui să devină o generalizare despre oamenii care lucrează în televiziunea publică.

„Și vreau să-mi mai cer iertare față de cineva: față de toți colegii mei, care, indirect, au devenit «suspecții bogați ai unei instituții sărace»”, a scris realizatoarea.

Ea a enumerat problemele cu care, susține aceasta, se confruntă angajații instituției, de la salarii și bugete reduse până la lipsa unor resurse tehnice.

„Față de cei cu salarii modeste și care fac emisiuni cu bugete de zero lei. Față de cei care se străduiesc să găsească soluții tehnice, într-o instituție în care nimic nu mai funcționează. Față de cei care stau cu mâna întinsă pe la companiile comerciale, cerând ajutor pentru a-și ține în viață emisiunile”, a mai spus ea.

Marina Almășan spune că emisiunea este realizată cu „zero lei”

În aceeași postare, realizatoarea a vorbit și despre propriul program și despre posibilitatea ca emisiunea să fie scoasă din grila TVR.

„Probabil mulți se vor aștepta să mi se întâmple ceva, după această postare. Cam cum se întâmplă, în România de azi. În vremurile noastre, da, ne putem aștepta la orice”, a scris Almășan.

Ea susține că emisiunea nu beneficiază de un buget propriu semnificativ.

„Să mi se ia banii de emisiune?-exclus, pentru că fac emisiunea cu zero lei. Plătesc invitații cu cârnați de la CrisTim și cozonaci de la Boromir și-mi țin aproape tinerii colaboratori (...) cu ajutorul unor români generoși din diaspora, care au acceptat să-i plătească ei, în locul TVR”, a afirmat realizatoarea.

Almășan admite însă că emisiunea ar putea fi scoasă de pe post.

„A! Se poate scoate emisiunea de pe post! Da, asta se poate! Se va spune că nu are audiență, deși, în condițiile unei promovări precare, are o audiență chiar neașteptat de bună. Sau… se vor găsi alte motive. Sunt pregătită pentru orice”, a mai scris ea.

Postarea a generat și comentarii despre numărul mașinii

Reacția Marinei Almășan nu a închis, însă, discuția din mediul online. Unii dintre cei care au comentat postarea au pus la îndoială explicația potrivit căreia autoturismul ar fi fost împrumutat, invocând numărul de înmatriculare al mașini. 

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„Felicitări pentru atitudine! Problema este că nr. mașinii (B 113 BTA) nu-l prea ajută. Este posibilă varianta cu împrumutatul de la vreo rudă, dar...... românul este Toma Necredinciosul!”, a scris unul dintre comentatori.

Un alt internaut a remarcat: „Totuși nr. mașinii îl dă de gol BTA, cam mare coincidență să fie împrumutată”.

Un al treilea comentariu a fost formulat ironic: „Vai, o să plângem acum de săracul Tudor și de cumetriile voastre din TVR de atâta timp. Mașina împrumutată a Domnului Bota cu număr BTA”.

În finalul mesajului său, Marina Almășan a susținut că episodul a afectat nu doar imaginea lui Tudor Bota, ci și pe cea a mai multor angajați ai Televiziunii Române.

„M-aș bucura ca doamna Sorina Matei să realizeze că, lovind în Tudor și aruncând o lumină atât de nefavorabilă asupra lucrătorilor TVR, a lovit într-o mulțime de colegi de-ai mei, pentru care TVR chiar reprezintă «acasă» și care, în condiții greu de imaginat, își onorează profesia cu seriozitate, dăruire și profesionalism”, a încheiat realizatoarea.

Almășan: „Ne-am trezit inundați de pile și sinecuri”

Miercuri dimineață, Marina Almășan a revenit cu un nou mesaj, în care spune că povestea a marcat-o profund și vorbește despre problemele televiziunii publice, despre „pile și sinecuri”, dar și despre oamenii care continuă să muncească în condiții dificile pentru instituție.

„Ne-am trezit, da, inundați de pile și sinecuri, sufocați de inși care, în schimbul unor salarii generoase, stau la umbra celor câteva sute, care continuă să-și dea duhul pentru instituție și pentru profesia pe care o iubesc”, a afirmat aceasta.

Marina Almășan spune că mai mulți colegi îi vorbesc despre problemele cu care se confruntă și susține că aceste nemulțumiri nu ajung întotdeauna la conducerea instituției.

„Lucrurile astea nu reușesc să ajungă «sus». «Sus» ajung numai lucrurile transmise cu prudență, cu teamă și nu întotdeauna cu bună credință, de cei care au acces «sus»”, a mai scris ea.

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