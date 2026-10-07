 CCR așteptată să se pronunțe în disputa Grindeanu-Bolojan privind Programul SAFE | adevarul.ro
search
Miercuri, 7 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

CCR așteptată să se pronunțe în disputa Grindeanu-Bolojan privind Programul SAFE

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Curtea Constituțională este așteptată să se pronunțe miercuri, 7 octombrie, asupra sesizării depuse de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, privind un posibil conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern. În centrul disputei se află OUG 38/2026, actul normativ care include prevederi referitoare la participarea României la Programul SAFE.

CCR așteptată să se pronunțe în disputa Grindeanu-Bolojan privind Programul SAFE
CCR așteptată să se pronunțe în disputa Grindeanu-Bolojan privind Programul SAFE Foto: Mediafax

Sesizarea îl vizează pe fostul Guvern condus de Ilie Bolojan, care a adoptat ordonanța după ce Parlamentul îi retrăsese încrederea prin moțiune de cenzură. Grindeanu susține că, din acel moment, Executivul putea îndeplini doar acte de administrare curentă și nu mai avea dreptul de a adopta acte normative cu caracter legislativ.

CCR a amânat anterior de mai multe ori pronunțarea în acest dosar, iar la 30 septembrie a stabilit ca termen data de 7 octombrie.

În sesizarea transmisă Curții, Sorin Grindeanu susține că există două probleme distincte. Prima se referă la momentul în care a fost adoptată și trimisă spre publicare ordonanța.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a fost adoptată pe 5 mai 2026. Cu toate acestea, OUG 38/2026 a fost transmisă spre publicare după retragerea sprijinului parlamentar, iar actul a fost publicat în Monitorul Oficial pe 8 mai.

În opinia lui Grindeanu, un Executiv demis nu mai putea exercita decât atribuții de administrare curentă, astfel că adoptarea unei ordonanțe cu prevederi legislative substanțiale ar fi depășit limitele stabilite de Constituție.

A doua problemă invocată de președintele Camerei Deputaților este legată de conținutul ordonanței. Potrivit acestuia, unele dintre soluțiile introduse prin OUG 38/2026 se aflau deja în procedură parlamentară, fiind dezbătute sau pregătite pentru vot în cele două Camere.

Grindeanu consideră că, prin intervenția Guvernului asupra unor materii aflate deja pe agenda Parlamentului, Executivul ar fi ajuns să se substituie autorității legislative.

Președintele Camerei Deputaților solicită Curții să constate existența unui conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern și să stabilească măsurile necesare pentru revenirea la situația considerată conformă cu Constituția.

În esență, Grindeanu cere CCR să stabilească faptul că Guvernul demis nu putea adopta OUG 38/2026 în forma respectivă și să oblige Executivul să se limiteze, pe perioada interimatului, la administrarea curentă a treburilor publice.

El susține, de asemenea, că Parlamentul trebuie să își poată continua procedurile legislative în domeniile reglementate ulterior prin ordonanță, fără ca actul emis de Guvern să blocheze sau să golească de efect procesul parlamentar.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Să distrugă Los Angeles sau San Diego. Este un preț mic”. Trump, declarații uluitoare despre războiul cu Iran la un miting electoral
digi24.ro
image
Luca Niculescu, misiune dificilă la Palatul Victoria. Are un traseu mai puțin obișnuit pentru un premier desemnat
stirileprotv.ro
image
„Invazie” de mașini chinezești la Salonul Auto București, cu lansări în premieră. Peste 40% dintre autovehicule sunt asiatice la expoziția din acest an. Cu ce prețuri încearcă producătorii să îi ademenească pe români
gandul.ro
image
Gestul care îi poate costa scump pe șoferii nervoși
mediafax.ro
image
Mustață: „Nea Gigi, dă-i afară!” Patronul FCSB a reacționat imediat în direct
fanatik.ro
image
Dominic Fritz anunță o ruptură de PNL în privința Guvernului lui Luca Niculescu
libertatea.ro
image
Câți ruși s-au mutat în România de la începutul războiului din Ucraina
digi24.ro
image
„În 105 ani, nimeni nu a făcut așa ceva” Remarca absurdă a lui Hagi a stârnit un dialog aprins în studio
gsp.ro
image
Au anunțat transferul lui Ianis Hagi, a doua zi după România - Suedia 0-1
digisport.ro
image
5 alimente perfecte pentru sănătatea inimii. Sunt recomandate de medici din întreaga lume
click.ro
image
Șoc în SUA. Trump a sugerat ca Iranul să fie lăsat să distrugă Los Angeles și San Diego: „E un preț foarte mic de plătit”
antena3.ro
image
Misterul AnimaWings. Cum a ajuns o companie care plănuia să îşi dubleze veniturile în acest an la a-şi cere insolvenţa?
zf.ro
image
ANIMAŢIE. Ce sunt urmele lăsate pe cer de avioane, care i-au alarmat la conspiraţionişti
observatornews.ro
image
'Profetul Apocalipsei' anunță o nouă pandemie: 'O boală mult mai periculoasă' 😧
cancan.ro
image
Stagiul complet de cotizare s-a modificat în octombrie. Cine va munci mai mult înainte să se pensioneze?
newsweek.ro
image
FOTO. I-a trimis fostei soții discuții de pe grupul de Whatsapp al MasterChef în care controversata vedetă era vorbită de rău
prosport.ro
image
Când intră alocațiile și indemnizațiile în octombrie. ANPIS a anunțat calendarul plăților
playtech.ro
image
Fotbalistul la care visează Gigi Becali, pus la zid: „A greșit la golul suedezilor!”
fanatik.ro
image
Parlamentarii care riscă să nu mai prindă un mandat, dacă se organizează alegeri anticipate
ziare.com
image
A venit confirmarea oficială: lovitură de proporții pentru România în drumul către EURO!
digisport.ro
image
Trucul ingenios care te ajută să cureți imediat cabina de duș. De ce ingrediente simple ai nevoie
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Criminalul Valentinei, imagini șocante pe aeroport! Ce a făcut Vlad Bălţăţeanu întrece orice imaginație, toată lumea a rămas mască
romaniatv.net
image
Calendarul plăților pentru alocații și indemnizații în luna octombrie. 7 milioane de persoane beneficiază de aceste drepturi
mediaflux.ro
image
Ce nu s-a văzut la TV » Gestul făcut de Gheorghe Hagi, imediat după România - Suedia
gsp.ro
image
Momente penibile la Insula Iubirii. Radu Vâlcan, la un pas să fie lovit de o concurentă
actualitate.net
image
Poliția Română, mesaj video neobișnuit pentru șoferi. Ce îi așteaptă pe vitezomani: „Ne vedem pe traseu, armăsarii mei!”
actualitate.net
image
Bianca Drăgușanu, dezvăluiri despre dieta ei: „Am o rutină foarte corectă”. Ce pune pe masă pentru un păr sănătos
click.ro
image
Cristina Rus, apariție rară la 45 de ani. Cum arată acum fosta solistă Blondy și revederea emoționantă cu Andreea Bănică
click.ro
image
A împlinit 17 ani! În ce relații e Mikaela Albu cu Elena, soția tatălui ei: „Există niște limite!”
click.ro
Cora Pearl Profimedia png
I se spunea „Marea orizontală”! Povestea curtezanei care se oferea bărbaților goală pe o tavă și își vopsea părul în culoarea trăsurii ei
okmagazine.ro
Meghan Markle, Harry, atingeri pe braț, GettyImages (9) jpg
Duș extrem de rece pentru Meghan și Harry la prima lor apariție publică împreună. De ce umilință a avut parte ducesa
okmagazine.ro
Vedere aeriană a sitului arheologic de la Selinus
Selinus, orașul în care s-a oprit ultimul drum al împăratului Traian
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Andreea Esca, lecția de viață primită de la mama ei: „Păcat că n-a venit mai devreme!” Ce spune despre prietenia cu Mihaela Geoană
image
Bianca Drăgușanu, dezvăluiri despre dieta ei: „Am o rutină foarte corectă”. Ce pune pe masă pentru un păr sănătos

OK! Magazine

image
Duș extrem de rece pentru Meghan și Harry la prima lor apariție publică împreună. De ce umilință a avut parte ducesa