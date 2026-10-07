Curtea Constituțională este așteptată să se pronunțe miercuri, 7 octombrie, asupra sesizării depuse de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, privind un posibil conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern. În centrul disputei se află OUG 38/2026, actul normativ care include prevederi referitoare la participarea României la Programul SAFE.

CCR așteptată să se pronunțe în disputa Grindeanu-Bolojan privind Programul SAFE Foto: Mediafax

Sesizarea îl vizează pe fostul Guvern condus de Ilie Bolojan, care a adoptat ordonanța după ce Parlamentul îi retrăsese încrederea prin moțiune de cenzură. Grindeanu susține că, din acel moment, Executivul putea îndeplini doar acte de administrare curentă și nu mai avea dreptul de a adopta acte normative cu caracter legislativ.

CCR a amânat anterior de mai multe ori pronunțarea în acest dosar, iar la 30 septembrie a stabilit ca termen data de 7 octombrie.

În sesizarea transmisă Curții, Sorin Grindeanu susține că există două probleme distincte. Prima se referă la momentul în care a fost adoptată și trimisă spre publicare ordonanța.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a fost adoptată pe 5 mai 2026. Cu toate acestea, OUG 38/2026 a fost transmisă spre publicare după retragerea sprijinului parlamentar, iar actul a fost publicat în Monitorul Oficial pe 8 mai.

În opinia lui Grindeanu, un Executiv demis nu mai putea exercita decât atribuții de administrare curentă, astfel că adoptarea unei ordonanțe cu prevederi legislative substanțiale ar fi depășit limitele stabilite de Constituție.

A doua problemă invocată de președintele Camerei Deputaților este legată de conținutul ordonanței. Potrivit acestuia, unele dintre soluțiile introduse prin OUG 38/2026 se aflau deja în procedură parlamentară, fiind dezbătute sau pregătite pentru vot în cele două Camere.

Grindeanu consideră că, prin intervenția Guvernului asupra unor materii aflate deja pe agenda Parlamentului, Executivul ar fi ajuns să se substituie autorității legislative.

Președintele Camerei Deputaților solicită Curții să constate existența unui conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern și să stabilească măsurile necesare pentru revenirea la situația considerată conformă cu Constituția.

În esență, Grindeanu cere CCR să stabilească faptul că Guvernul demis nu putea adopta OUG 38/2026 în forma respectivă și să oblige Executivul să se limiteze, pe perioada interimatului, la administrarea curentă a treburilor publice.

El susține, de asemenea, că Parlamentul trebuie să își poată continua procedurile legislative în domeniile reglementate ulterior prin ordonanță, fără ca actul emis de Guvern să blocheze sau să golească de efect procesul parlamentar.