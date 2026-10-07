Sorin Grindeanu a vorbit cu premierul desemnat Luca Niculescu. Când va avea loc întâlnirea celor doi SURSE

După ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu pentru a forma un nou Guvern, PSD a avut diverse reacții legate de susținerea unei noi echipe guvernamentale. Sorin Grindeanu a spus că este deschis discuțiilor cu Luca Niculescu, pe care îl cunoaște de mai mult timp și despre care are o părere bună.

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Surse Adevărul precizează că Sorin Grindeanu a vorbit telefonic cu Luca Niculescu în dimineața zilei de miercuri, 7 octombrie. Cei doi au stabilit să se întâlnească în cursul zilei de mâine, 8 octombrie. Detaliile și locul întâlnirii vor fi stabilite în această după-amiază. Este posibil ca întâlnirea să aibă loc la Parlament.

Votul de învestire al noului cabinet ar putea avea loc luni, 19 octombrie, dacă premierul desemnat va depune lista miniștrilor și programul de guvernare până joi, 15 octombrie.

Liderii PSD vor prezenta în timpul întâlnirii cu Luca Niculescu măsurile socio-economice pe care le doresc a fi puse în practică.

În conferința de presă de după ședința Biroului Permanent Național al PSD, ce a avut loc pe 6 octombrie, liderul partidului, Sorin Grindeanu, a descris atmosfera de nemulțumire din partid după ce președintele Nicușor Dan nu a desemnat un premier din partea PSD.

Sorin Grindeanu a spus că social-democrații sunt revoltați de această decizie și a amintit că liberalii nu au câștigat niciun fel de alegeri în ultimii șapte ani, dar au fost la putere în această perioadă.

Surse Adevărul precizează că majoritatea liderilor PSD sunt de părere că partidul trebuie să se întoarcă la guvernare și să primească cel puțin 8 portofolii puternice în Cabinetul condus de Luca Niculescu, susțin surse politice pentru Adevărul. Pe de altă parte, apropiații lui Sorin Grindeanu l-au sfătuit să voteze guvernul, dar să nu trimită miniștri în executiv, în condițiile în care restul partidelor vor face opoziție.

Practic, PSD ar fi singurul partid asociat cu guvernarea și ar deconta la alegerile parlamentare din 2028.

PSD e într-o situație delicată după desemnarea diplomatului Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru. Dacă PSD nu votează nici acest guvern, după ce a respins varianta Siegfried Mureșan, partidul s-ar face părtaș la prelungirea crizei politice.