Cine este angajatul TVR care a apărut la serviciu cu un Porsche. Șefa interimară a televiziunii publice a criticat situația: „Too much is too much”

Un moment petrecut în direct la TVR 2 a generat controverse: un angajat al instituției a fost surprins ajungând la televiziunea publică la volanul unui Porsche, în timpul emisiunii „Poarta Pangrati”, moderată de Marina Almășan, potrivit Click!.

Foto: Colaj Click!

Autoturismul a apărut în cadru în momentul în care fosta crainică TV Cristiana Bota, invitata ediției, era adusă la sediul televiziunii de fiul său, Tudor Bota.

Observând automobilul de lux, realizatoarea emisiunii a reacționat spontan în direct.

„De ce s-au îndreptat toate camerele spre strada Pangrati? Iară vine vreo ambulanță ceva? Uau! Ce mașină! Îl recunosc pe fiul uneia dintre cele mai îndrăgite crainice ale Televiziunii Române! Tudor Bota! Ai adus-o pe mama?” a spus Marina Almășan.

Întrebat dacă dorește să intre în dialog cu telespectatorii, Tudor Bota a răspuns:

„Sunt doar șofer. Am treabă la birou”.

La rândul său, prezentatoarea a precizat că acesta lucrează în cadrul instituției și i-a mulțumit pentru că și-a adus mama la emisiune.

Imaginile au provocat ulterior o reacție publică din partea Sorinei Matei, director general interimar al TVR, care a pus episodul în contextul dificultăților financiare cu care se confruntă instituția.

„Unii oameni nu înțeleg că too much is too much”, a transmis aceasta.

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