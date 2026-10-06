 Cine este angajatul TVR care a apărut la serviciu cu un Porsche. Șefa interimară a televiziunii publice a criticat situația: „Too much is too much” | adevarul.ro
search
Miercuri, 7 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Cine este angajatul TVR care a apărut la serviciu cu un Porsche. Șefa interimară a televiziunii publice a criticat situația: „Too much is too much”

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un moment petrecut în direct la TVR 2 a generat controverse: un angajat al instituției a fost surprins ajungând la televiziunea publică la volanul unui Porsche, în timpul emisiunii „Poarta Pangrati”, moderată de Marina Almășan, potrivit Click!.

image png
Foto: Colaj Click!

Autoturismul a apărut în cadru în momentul în care fosta crainică TV Cristiana Bota, invitata ediției, era adusă la sediul televiziunii de fiul său, Tudor Bota.

Observând automobilul de lux, realizatoarea emisiunii a reacționat spontan în direct.

„De ce s-au îndreptat toate camerele spre strada Pangrati? Iară vine vreo ambulanță ceva? Uau! Ce mașină! Îl recunosc pe fiul uneia dintre cele mai îndrăgite crainice ale Televiziunii Române! Tudor Bota! Ai adus-o pe mama?” a spus Marina Almășan.

Întrebat dacă dorește să intre în dialog cu telespectatorii, Tudor Bota a răspuns:

„Sunt doar șofer. Am treabă la birou”.

La rândul său, prezentatoarea a precizat că acesta lucrează în cadrul instituției și i-a mulțumit pentru că și-a adus mama la emisiune.

Imaginile au provocat ulterior o reacție publică din partea Sorinei Matei, director general interimar al TVR, care a pus episodul în contextul dificultăților financiare cu care se confruntă instituția.

„Unii oameni nu înțeleg că too much is too much”, a transmis aceasta.

Articolul integral, în Click!

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Să distrugă Los Angeles sau San Diego. Este un preț mic”. Trump, declarații uluitoare despre războiul cu Iran la un miting electoral
digi24.ro
image
Luca Niculescu, misiune dificilă la Palatul Victoria. Are un traseu mai puțin obișnuit pentru un premier desemnat
stirileprotv.ro
image
George Simion aruncă bomba serii: ”Raportul privind anularea alegerilor va fi prezentat marțea viitoare în Parlament”
gandul.ro
image
Gestul care îi poate costa scump pe șoferii nervoși
mediafax.ro
image
„Stanciu, Tănase, Burcă, OUT de la naționala României!” Momentul ZERO pentru Hagi
fanatik.ro
image
Dominic Fritz anunță o ruptură de PNL în privința Guvernului lui Luca Niculescu
libertatea.ro
image
Câți ruși s-au mutat în România de la începutul războiului din Ucraina
digi24.ro
image
„În 105 ani, nimeni nu a făcut așa ceva” Remarca absurdă a lui Hagi a stârnit un dialog aprins în studio
gsp.ro
image
Au anunțat transferul lui Ianis Hagi, a doua zi după România - Suedia 0-1
digisport.ro
image
Flavia Mihășan, primele imagini după operația la nas! Cum arată la 3 săptămâni de la intervenție: „Respir mai bine ca niciodată”
click.ro
image
Șoc în SUA. Trump a sugerat ca Iranul să fie lăsat să distrugă Los Angeles și San Diego: „E un preț foarte mic de plătit”
antena3.ro
image
Misterul AnimaWings. Cum a ajuns o companie care plănuia să îşi dubleze veniturile în acest an la a-şi cere insolvenţa?
zf.ro
image
ANIMAŢIE. Ce sunt urmele lăsate pe cer de avioane, care i-au alarmat la conspiraţionişti
observatornews.ro
image
'Profetul Apocalipsei' anunță o nouă pandemie: 'O boală mult mai periculoasă' 😧
cancan.ro
image
Până la ce oră poți da muzica tare la țară? Când poate vecinul să cheme Poliția și ce riști
newsweek.ro
image
FOTO. I-a trimis fostei soții discuții de pe grupul de Whatsapp al MasterChef în care controversata vedetă era vorbită de rău
prosport.ro
image
Când intră alocațiile și indemnizațiile în octombrie. ANPIS a anunțat calendarul plăților
playtech.ro
image
Reghe, șocat de un jucător al FCSB! “E cel mai bun! Fotbalist de Liga Campionilor!”
fanatik.ro
image
Parlamentarii care riscă să nu mai prindă un mandat, dacă se organizează alegeri anticipate
ziare.com
image
A venit confirmarea oficială: lovitură de proporții pentru România în drumul către EURO!
digisport.ro
image
Un singur kilometru poate face diferența pentru șoferi: ce trebuie să știi despre „regula celor 1.000 de metri” și contestarea amenzii
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Criminalul Valentinei, imagini șocante pe aeroport! Ce a făcut Vlad Bălţăţeanu întrece orice imaginație, toată lumea a rămas mască
romaniatv.net
image
Calendarul plăților pentru alocații și indemnizații în luna octombrie. 7 milioane de persoane beneficiază de aceste drepturi
mediaflux.ro
image
Ce nu s-a văzut la TV » Gestul făcut de Gheorghe Hagi, imediat după România - Suedia
gsp.ro
image
Momente penibile la Insula Iubirii. Radu Vâlcan, la un pas să fie lovit de o concurentă
actualitate.net
image
Poliția Română, mesaj video neobișnuit pentru șoferi. Ce îi așteaptă pe vitezomani: „Ne vedem pe traseu, armăsarii mei!”
actualitate.net
image
Bianca Drăgușanu, dezvăluiri despre dieta ei: „Am o rutină foarte corectă”. Ce pune pe masă pentru un păr sănătos
click.ro
image
Cristina Rus, apariție rară la 45 de ani. Cum arată acum fosta solistă Blondy și revederea emoționantă cu Andreea Bănică
click.ro
image
A împlinit 17 ani! În ce relații e Mikaela Albu cu Elena, soția tatălui ei: „Există niște limite!”
click.ro
Cora Pearl Profimedia png
I se spunea „Marea orizontală”! Povestea curtezanei care se oferea bărbaților goală pe o tavă și își vopsea părul în culoarea trăsurii ei
okmagazine.ro
Meghan Markle, Harry, atingeri pe braț, GettyImages (9) jpg
Duș extrem de rece pentru Meghan și Harry la prima lor apariție publică împreună. De ce umilință a avut parte ducesa
okmagazine.ro
Vedere aeriană a sitului arheologic de la Selinus
Selinus, orașul în care s-a oprit ultimul drum al împăratului Traian
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Andreea Esca, lecția de viață primită de la mama ei: „Păcat că n-a venit mai devreme!” Ce spune despre prietenia cu Mihaela Geoană
image
Bianca Drăgușanu, dezvăluiri despre dieta ei: „Am o rutină foarte corectă”. Ce pune pe masă pentru un păr sănătos

OK! Magazine

image
Duș extrem de rece pentru Meghan și Harry la prima lor apariție publică împreună. De ce umilință a avut parte ducesa