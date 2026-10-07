 „Dacă te lauzi e rău, dacă te vaiți e și mai rău". Oferte neobișnuite în piețele volante. Care sunt prețurile legumelor înainte de Ziua Recoltei | adevarul.ro
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Video „Dacă te lauzi e rău, dacă te vaiți e și mai rău". Oferte neobișnuite în piețele volante. Care sunt prețurile legumelor înainte de Ziua Recoltei

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Producătorii de legume încă așteaptă să vadă o creștere a vânzărilor în această perioadă, când consumatorii se aprovizionează pentru iarnă. Și clienții speră, la rândul lor, să găsească produse la prețuri bune. Cele mai mari așteptări sunt legate de Ziua Recoltei.

Vânzările nu sunt pe măsura așteptărilor, se plâng producătorii
Vânzările nu sunt pe măsura așteptărilor, se plâng producătorii Foto: Alina Mitran

Târgurile de Ziua Recoltei sunt așteptate, în fiecare toamnă, cu nerăbdare, atât de producători, cât și de cumpărători. Primii speră să vândă cel puțin cantități mari de marfă, dacă piața nu va susține și un preț mare, în timp ce clienții speră, la rândul lor, să cumpere legumele pentru conserve la prețuri care să nu-i usture la buzunar până la următorul salariu sau până când vor încasa din nou pensia.

Ziua de pensie a devenit, de altfel, un reper pentru producătorii care vând în Piața Producătorilor Olteni din centrul municipiului Slatina. Legumicultorul Ion Păunel spune că în perioada în care se încasează pensiile și vânzările sunt mai bune. „Astăzi, spre exemplu, n-am vândut trei kilograme de vinete. Capia și gogoșar, dacă am dat 6-7 kilograme. Ce am dat mai bine - roșia rotundă, ardei gras, castraveți. Conopidă am dat trei bucăți”, a precizat legumicultorul.

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Cumpărătorii așteaptă oferte mai bune de Ziua Recoltei Foto: Alina Mitran

După o vară cu prețuri extrem de mici și, chiar și în aceste condiții, cu vânzări destul de slabe, în luna septembrie desfacerea s-a mai dezmorțit. „Nu ca în alți ani, dar s-a simțit o revigorare”, a precizat Păunel, chiar dacă lucrurile se întâmplă diferit de la o piață la alta. „Acum, către octombrie, au scăzut din nou vânzările. Așteptăm să ia pensiile, pentru că de obicei clienții noștri sunt oamenii mai în vârstă. În top rămâne ardeiul, gogoșar cel mai mult, dar și capia și vânăta. Se vinde și conopida, se vând castraveții și au început și gogonele”, a adăugat legumicultorul.

Oameni încep să întrebe și de varză, deși ar mai fi trei săptămâni până la momentul la care, tradițional, cumpărătorii o pregătesc pentru murat. Vânzările de legume sunt influențate, în mod clar, de faptul că încă în multe familii se pregătesc, toamna, provizii pentru iarnă.

„Dacă te lauzi e rău, dacă te vaiți e și mai rău. Mai mișcăm, suntem vii”

În centrul Slatinei, unde câțiva producători vin în fiecare duminică să-și vândă marfa, vinetele s-au vândut cu 5 lei, roșiile, în funcție de soi, cu 6-8 lei, castraveții – 5 lei, ardei gras – 6 lei, capia și gogoșar – 7 lei, ceapa – 4 lei, conopida – 6 lei, preț pentru un kilogram.

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Vânzările se mențin scăzute, spun legumicultorii Foto: Alina Mitran

Cumpărătorii au găsit și struguri – 10 lei/kg, varză – 3 lei/kg etc.

Roșiile vor fi tot mai greu de găsit, de aceea și prețurile este preconizat să se mențină la acest nivel sau chiar să crească, a mai precizat Păunel. Producătorii care au cultivat și în câmp sunt acum pe final de recoltă, pentru că diferențele mari de temperatură între zi și noapte nu mai permit coacerea legumelor, a mai spus producătorul, așa că în relativ scurtă vreme vor fi disponibile doar legumele din solarii.

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Nu sunt clienți nici în piața volantă din zona Parcului Tineretului, tot din municipiul Slatina. Aici, duminică, 4 octombrie, au venit doar trei producători. Unul singur vinde legume, așa cum a făcut-o toată vara, de altfel.

Marin Stoica și-a obișnuit clienții cu o mare varietate de produse. Are mărar uscat - la 6 lei legătura, cimbru, tot uscat, la 3 lei legătura, fasole păstăi – 10 lei/kg, porumb – 1,5 – 2 lei/bucată, prune – 5 lei/kg, dovleci de copt – 2,5 – 3 lei/kg, cartofi – 3,5 lei/kg, sfeclă roșie – 3 lei, usturoi – 2,5 lei, castraveți – 4 lei/kg, roșii – 5 lei/kg, varză roșie – 3 lei/kg, fasole verde – 10 lei, ardei iute – 10 lei/kg, dovlecei – 4 lei/kg, ardei capia – 4-5 lei/kg, gogonele – 3 lei/kg, țelină – 3 lei/ căpățâna, varza – 3 lei/kg.

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Merele „de curte” s-au vândut cu 4 lei/kg Foto: Alina Mitran

Varza, pentru că este de dimensiune mai mare, a vândut-o și tăiată pe jumătate. „Varză plată este, se murează foarte bine, se așază bine în putină. O vând și la jumătate de bucată, am tăiat-o prin două. Am avut și din cea obișnuită, tot 3 lei am dat-o, de Buzău. La Sfântul Dumitru se bagă varza (n. red. - la murat), sau cu o săptămână până în Sfântul Dumitru”, explică legumicultorul.

Are și vinete – 4 lei/kg, strugurii de masă – 10 lei/kg, ceapă roșie – 4 lei/kg, mere – 4 lei/kg. Cât stăm de vorbă mai vin, din când în când, clienți, își aleg și își pun în pungi produsele. Nu se cumpără însă cantități mari. „Dacă te lauzi e rău, dacă te vaiți e și mai rău. Mai mișcăm, suntem vii”, răspunde legumicultorul când e întrebat cum merg vânzările.

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Tot în această piață volantă găsim și produse din petale de trandafiri și mai multe feluri de dulceață, cea de smochine fiind disponibilă în sortimente variate.

„Se caută mult trandafirul. Siropul de trandafiri, dulceață de trandafiri, dar s-a epuizat stocul. Nu mai avem petale, în urma distrugerii plantației”, explică producătorul Mili Costache, care s-a confruntat cu o problemă la nivelul exploatației și astfel a decis să înlocuiască trandafirii cu smochini. Deși practică aceleași prețuri de trei ani, vânzările sunt mai slabe decât în alte perioade, semn că oamenii își drămuiesc mai mult banii și lasă produsele dulci pe altădată, când vor avea portofelul mai plin.

Mulți cumpărători achiziționează cât să-și satisfacă pofta sau să le ajungă produsele pentru o săptămână. Așteaptă să vadă ce va fi în următorul weekend, când în oraș se organizează Târgul Producătorilor, cu ocazia Zilei Recoltei, și când vor fi prezenți mult mai mulți vânzători în ambele piețe volante. De joi până duminică producătorii vor fi de găsit pe aleea de lângă Parcul Tineretului și sâmbătă și duminică în piața volantă de la Consiliul Județean Olt.

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