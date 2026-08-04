PSD cere anchetă penală împotriva reprezentanților USR „pentru utilizarea abuzivă a demnităților publice cu scopul de a-l scăpa pe condamnatul Dominic Fritz de sancțiuni”

PSD acuză reprezentanții USR că încearcă să îl protejeze pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz, de consecințele legale ale unei decizii definitive privind conflictul de interese. Social-democrații solicită intervenția urgentă a ANI și MAE și chiar deschiderea unei anchete penale.

„PSD condamnă categoric demersurile disperate ale reprezentanților USR din Parlament și din administrația locală de a-l scăpa cu orice preț pe condamnatul definitiv Dominic Fritz de sancțiunile legale aplicabile primarilor găsiți în conflict de interese. USR s-a dezis definitiv de principiile de integritate pe care le pretindea cu agresivitate în cazul altor partide. De la lozinca „Fără penali în funcții publice”, USR a devenit partidul penalilor și condamnaților”, se arată într-un comunicat transmis marți de PSD

Social-democrații susțin că reprezentanții USR au încercat, „fără succes, să strecoare în noua Lege a integrității o serie de amendamente care anulau sancțiunile aplicabile în situația de conflict de interese în care se află șeful lor de partid”.

„Imediat după eșecul din Parlament, prefectul USR de Timiș, Paul Finta, a aprobat astăzi ordinul prin care îi aplică primarului condamnat doar o amendă modică de 10% din salariu! Este un abuz în serviciu scandalos, comis în disprețul legilor și deciziilor Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ). Ele prevăd clar că, în situația lui Dominic Fritz, mandatul alesului local încetează DE DREPT din momentul în care instanța a confirmat definitiv și irevocabil conflictul de interese.

PSD invocă o decizie a Înaltei Curți

În argumentarea lor social-democrații spun că legislația și jurisprudența Înaltei Curți prevăd încetarea de drept a mandatului unui ales local în cazul confirmării definitive a unui conflict de interese.

PSD citează Decizia nr. 74/2020 a ÎCCJ, potrivit căreia: „Pentru aleșii locali (primar, președinte al consiliului județean, consilier local sau județean), în privința cărora, printr-un raport de evaluare definitiv, s-a constatat a fi în stare de incompatibilitate sau conflict de interese, legiuitorul a prevăzut că mandatul lor încetează de drept, conform art. 160, 193 și 204 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, norme preluate din Legea nr.215/2001, situație juridică ce este constatată prin ordin al prefectului”.”.

În același comunicat este invocat și un alt pasaj din aceeași decizie, potrivit căruia prefectul avea obligația: „de a constata, respectiv de << a lua act >> de încetarea mandatului de primar (...) fără a se substitui unei instanțe judecătorești în înfăptuirea justiției”.

PSD: ANI ȘI MAI „să intervină urgent împotriva acestui abuz„

Social-democrații solicită Agenției Naționale de Integritate (ANI) și Ministerului Afacerilor Interne (MAI) „să intervină urgent împotriva acestui abuz și să conteste la instanța de contencios ordinul ilegal al prefectului de Timiș”.

De asemenea, PSD solicită parchetului să declanșeze o anchetă penală împotriva reprezentanților USR „pentru utilizarea abuzivă a funcțiilor și demnităților publice cu scopul de a-l scăpa pe condamnatul Dominic Fritz de sancțiunile legale, ce-i sunt aplicabile în urma constatării definitive a conflictului de interese”.

Amintim că luni, 3 august, Camera Deputaților a adoptat noua Lege a Integrității (ANI), în calitate de primă cameră sesizată, proiectul urmând să intre în dezbaterea Senatului, care are rol decizional. În timpul discuțiilor din Comisia Juridică, PSD a reintrodus un amendament contestat de USR, care ar putea duce la pierderea mandatului primarului Timișoarei, Dominic Fritz. Trecerea proiectului a generat noi tensiuni între partidele din coaliție și cele din opoziție.