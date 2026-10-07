Doctorița care a tratat-o pe regina Camilla, ucisă în timpul unei petreceri în pijamale. Cine este suspectul

Hannah Terry, un medic de familie în vârstă de 45 de ani și mamă a trei copii, a fost găsită moartă în propria casă, în timp ce ar fi găzduit o petrecere de pijamale. Medicul, care a oferit îngrijiri medicale și membrilor Familiei Regale britanice, a tratat-o inclusiv pe regina Camilla.

Hannah Terry, împreună cu cei doi copii și soțul ei Foto: FB

Tragedia s-a produs în Dersingham, Norfolk, o localitate aflată la puțin peste un kilometru și jumătate de domeniul Sandringham. Poliția a fost chemată la locuința familiei în jurul orei 2.20, în dimineața zilei de duminică, 4 octombrie, după ce serviciul de ambulanță a alertat autoritățile.

Hannah Terry a fost găsită fără viață și declarată decedată. Locuința familiei a fost izolată, iar polițiștii criminaliști au început cercetări. Femeia era mamă a trei băieți.

Hannah Terry ucisă la o petrecere de copii Foto: FB

Soțul femeii, Mark Cain, director al unei companii din domeniul energiei, a fost arestat inițial sub suspiciunea de crimă. Ulterior, acesta a fost acuzat oficial de uciderea soției sale.

O autopsie a fost efectuată, însă cauza exactă a morții nu fusese încă stabilită. Potrivit presei britanice, în momentul tragediei, femeia găzduia la locuința sa o petrecere în pijamale pentru copii.

Un medic de familie care trata și membri ai Familiei Regale

Hannah Terry era un medic de familie cu experiență și lucra la Grimston Medical Centre, din King’s Lynn, un cabinet care a oferit de-a lungul anilor servicii medicale Familiei Regale.

Potrivit The Sun, Hannah Terry făcea parte dintr-un grup de medici care erau disponibili pentru membrii Familiei Regale aflați în apropierea domeniului Sandringham.

Doctorița ar fi tratat inclusiv membri importanți ai Familiei Regale, printre care regina Camilla, în timpul șederilor acesteia la Sandringham. Surse citate de presa britanică au afirmat că regele Charles și regina Camilla au fost informați despre moartea medicului.

Criminaliștii continuă ancheta Foto: East Anglia News Service

Dr. Terry a lucrat timp de nouă ani la cabinetul de medicină de familie din Heacham, în vestul comitatului Norfolk. A părăsit postul vara trecută pentru a „petrece mai mult timp alături de familia sa”.

Ulterior, ea s-a alăturat echipei de la Grimston Medical Centre. În anunțul făcut la momentul angajării, reprezentanții cabinetului spuneau că medicul urma să lucreze trei zile pe săptămână și că erau „încântați să o aibă în echipă”.

Cabinetul medical, închis temporar

Hannah lucra la Grimston Medical Centre. Pe site-ul cabinetului a fost publicat un mesaj prin care pacienții sunt anunțați că unitatea este închisă temporar.

„Ne pare rău să îi informăm pe pacienți că Grimston Medical Centre este temporar închis din cauza unor circumstanțe extrem de dificile care afectează echipa noastră. Ne cerem scuze pentru neplăcerile create și apreciem răbdarea și înțelegerea dumneavoastră într-un moment extrem de dificil pentru colegii noștri”, se precizează în anunț.

Prietenii spun că părea „stresată și distrată”

Moartea medicului a provocat un șoc puternic în comunitatea din Dersingham. Prietenii, colegii și vecinii femeii au declarat că nu le vine să creadă ce s-a întâmplat.

Un prieten a spus că, în zilele dinaintea morții, Hannah Terry părea „stresată și distrată” atunci când își ducea copiii la școală. Potrivit acestuia, comportamentul era neobișnuit pentru ea.

Un tânăr susține că l-a văzut pe criminalul Emil Gânj în timp ce căuta mâncare în curtea lui. Autoritățile nu au reușit să-l depisteze

Familia locuia într-o casă evaluată la aproximativ 830.000 de lire sterline. Vecinii au povestit că cei trei copii ai familiei erau cunoscuți în zonă.

„Era pur și simplu un om minunat, cu trei copii mici și superbi. Evident, ceva a mers foarte grav. Nu mai am cuvinte, niciunul dintre noi nu are”, a declarat un vecin.

Un alt vecin a spus că nu a aflat despre tragedie decât după ce poliția a ajuns la locuință.

„Nu am știut nimic până când a venit poliția. Foarte rar îi vedeam. Copiii erau minunați. Obișnuiau să-și trimită mingea de fotbal în grădina mea, iar eu le-o aruncam înapoi sau veneau și mă întrebau dacă pot intra să o caute”, a povestit acesta.

„Citești despre lucruri de genul acesta care se întâmplă în alte locuri. Dar aici, atât de aproape de casă, nu se întâmplă niciodată așa ceva”, a spus alt vecin.

„Era un medic extraordinar și un om extraordinar”

La Grimston Medical Centre, pacienții și colegii au depus flori și au lăsat mesaje în memoria medicului.

„Am avut plăcerea să lucrez cu ea timp de câțiva ani. Era un medic extraordinar și un om extraordinar, cu adevărat minunat, foarte cald și sufletist. Îi păsa cu adevărat de familia ei, de copii”, a spus aceasta.

„Este incredibil de trist ceea ce s-a întâmplat, toată lumea este complet șocată”, a adăugat Julie-Ann Rayner.

Medicul de familie Pallavi Devulapalli, care este și consilier local, a transmis un mesaj după moartea colegei sale.

„Dr. Hannah a lucrat pentru scurt timp cu mine. Era o femeie inteligentă, foarte plăcută, o colegă minunată. Îmi este cu adevărat greu să înțeleg ce s-a întâmplat”, a scris aceasta.

„A fost medicul meu de familie când eram mai tânără și medicul mamei mele pentru o perioadă foarte lungă. Vorbea foarte blând și îmi amintesc cât de înțelegătoare și empatică era. Avea mereu timp pentru tine”, a spus o pacientă.

Poliția continuă ancheta

Poliția din Norfolk a confirmat că a fost chemată la o casă de pe Fern Hill, în Dersingham, la scurt timp după ora 2.20, duminică dimineață, de către serviciul de ambulanță.

„Din păcate, o femeie în vârstă de 40 de ani a fost declarată decedată la fața locului. Un bărbat în vârstă de 40 de ani a fost arestat sub suspiciunea de crimă și dus la Centrul de Investigații al Poliției din King’s Lynn. Un cordon este încă instituit la adresă în timp ce continuăm cercetările”, au transmis autoritățile.

Mesajul de adio lăsat de doctorița găsită moartă în apartamentul ei din București

O autopsie a fost efectuată, însă cauza morții nu a fost încă stabilită. Ofițeri specializați oferă sprijin familiei lui Hannah Terry, în timp ce anchetatorii încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat.

Inspectorul detectiv Alix Wright, din cadrul Echipei pentru Investigații Majore Norfolk și Suffolk, a declarat că ancheta se află într-o etapă incipientă.

„Suntem în primele etape ale acestei anchete și încercăm să stabilim circumstanțele exacte în care a murit femeia”, a spus aceasta.

Mark Cain a fost acuzat de crimă și urmează să apară în fața instanței.