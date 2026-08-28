 Președintele Nicușor Dan a promulgat Legea ANI. De ce nu a retrimis proiectul în Parlament, pentru reexaminare | adevarul.ro
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Președintele Nicușor Dan a promulgat Legea ANI. De ce nu a retrimis proiectul în Parlament, pentru reexaminare

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Nicușor Dan a anunțat vineri că a promulgat Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității. Șeful statului spune că și-ar fi dorit să întoarcă legea la reexaminare dacă nu s-ar fi pierdut fonduri europene.

Nicușor Dan, președintele României
Nicușor Dan, președintele României Foto: Adevărul

Într-un comunicat de presă, șeful statului a anunțat că a primulgat vineri Legea ANI, cu tot cu amendamentul Fritz.

„Am promulgat astăzi Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității în forma care mi-a fost transmisă de către Parlamentul României. Îmi mențin în continuare argumentele din sesizarea de neconstituționalitate pe care am înaintat-o Curții Constituționale. Într-un alt context, în care nu ar fi existat riscul pierderii banilor din PNRR din cauza neadoptării acestei legi și ar fi existat timpul necesar pentru dezbatere, aș fi retrimis proiectul în Parlament pentru reexaminare”, a transmis președintele Nicușor Dan.

Totodatpă, acesta a cerut Parlamentului ca în toamnă să reia discuțiile asupra legii.

„Nu ne permitem să nu accesăm aceste fonduri și nici nu pot accepta o nouă lovitură adusă credibilității României în plan extern.Cer Parlamentului ca, în sesiunea de toamnă, să reia și să aprofundeze discuțiile asupra acestei legi.Integritatea este un subiect mult prea important pentru societate și trebuie transpus într-o lege aflată dincolo de orice suspiciuni și interpretări”, a mai transmis Nicușor Dan.

Legea care l-a lăsat fără mandat pe primarul Timișoarei

 Prevederea prin care primarul Dominic Fritz să-și piardă mandatul a fost introdusă de PSD în Legea ANI și stabilește încetarea mandatului în termen de 30 de zile în cazul aleșilor aflați în situații de incompatibilitate sau conflict de interese.

CCR a declarat amendamentul constrituțional și a publicat, vineri seară, 21 august, motivarea deciziei prin care a stabilit că este constituțională prevederea din Legea ANI referitoare la încetarea mandatului în cazul incompatibilității sau conflictului de interese. Norma, cunoscută drept „amendamentul Fritz”, prevede încetarea mandatului în termen de 30 de zile în astfel de situații și îl vizează inclusiv pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Curtea Constituțională explică faptul că o situație de conflict de interese sau incompatibilitate ale cărei efecte juridice nu s-au încheiat continuă să afecteze integritatea funcției publice. În acest context, legea nouă poate produce efecte asupra unei situații juridice aflate în curs, fără ca principiul neretroactivității să fie încălcat, conform News.ro.

CCR mai arată că protejarea integrității funcției publice este necesară pentru menținerea autorității și credibilității acesteia.

„A interzice legiuitorului să protejeze integritatea funcţiei/ demnităţii/ mandatului de drept public când aceasta a fost esenţialmente afectată printr-o acţiune nelegală a titularului său temporar pe motiv că acestuia din urmă i s-a aplicat o sancţiune echivalează cu abandonarea standardelor de protecţie asociate funcţiei publice privite lato sensu şi cu un regres al statului de drept”, se arată în motivarea Curții.

Pe 17 august, judecătorii de la Curtea Constituțională a României (CCR) au declarat neconstituțional amendamentul AUR privind publicarea declarațiilor de avere de către persoanele aflate în relații asemănătoare celor dintre soți. 

Anterior, președintele Nicușor Dan a trimis o sesizare la Curtea Constituțională cu privire la legea privind Agenția Națională de Integritate, argumentând că actualizarea legislației în domeniul integrității este necesară, însă „nu poate justifica introducerea unor prevederi arbitrare și flagrant neconstituționale, care ar sabota tocmai scopul urmărit”.  

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