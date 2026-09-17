„Am aproape 50 de ani și nu mai găsesc de lucru nici la fast-food”. Reacții la mesajul disperat al unui român concediat din corporație

Mesajul unui român care susține că traversează cea mai dificilă perioadă profesională din viața sa, după ce a fost concediat și, la vârsta lui, îi este greu să își mai găsească loc de muncă a stârnit un val de reacții în online.

Mulți români cred că vârsta îi dezavantajează în găsirea unui loc de muncă Foto: Magnific.com

Sute de oameni au răspuns românului care s-a plâns că este dezavantajat de vârstă în găsirea unui loc de muncă.

„Am aproape 50 de ani și nu am trăit nici în 2008 ceea ce trăiesc acum. Am fost concediat de corporație acum mai bine de un an și nu găsesc loc de muncă nici la fast-food”, a relatat acesta pe platforma Reddit.

Cât de complicat este să te angajezi după 45 de ani

Mulți români au considerat că piața muncii traversează o perioadă dificilă pentru candidații de toate vârstele, însă oamenii trecuți de 45 de ani ar întâmpina obstacole suplimentare. Unii au pus situația pe seama prejudecăților angajatorilor.

„E complicat, extrem de complicat după 45 de ani să te angajezi. E complicat chiar și pentru cei tineri în perioada aceasta, darămite pentru cei mai în vârstă. Și nu neapărat pentru că sunt în vârstă – posibil și asta –, ci, cred eu, pentru că nu mai «pun botul» la vrăjelile «firma noastră este o familie», «tragem toți la fel», «oportunități de dezvoltare» și alte asemenea vrăjeli ieftine”, a afirmat un internaut.

Altul s-a arătat revoltat că un om de 45 de ani poate fi considerat deja prea bătrân pentru a mai fi angajat.

„45 de ani înseamnă «în vârstă»? Doamne, păi până la 65 de ani, când ieși la pensie, ce faci? Asta dacă nu crește limita la 67–70 de ani. Ar trebui să se dea o lege prin care în companii să existe atât tineri, cât și oameni considerați «vârstnici». Ba chiar companiile să dea explicații de ce au atât de mulți tineri angajați în comparație cu oamenii mai în vârstă”, a adăugat acesta.

Altcineva a amintit că vârsta mediană a populației României depășește 44 de ani și continuă să crească pe fondul îmbătrânirii demografice. A adăugat că o piață a muncii care îi marginalizează pe cei trecuți de 40–45 de ani ajunge să excludă o parte uriașă a populației apte de muncă.

De ce sunt preferați candidații mai tineri

Mai mulți români au susținut că angajatorii preferă candidații tineri deoarece aceștia au, de regulă, așteptări salariale mai reduse și sunt mai dispuși să accepte programul și condițiile impuse.

„Vârsta este relativă. Companiile vor tineri ca să îi exploateze fără comentarii și pretenții. Cei mai în vârstă au responsabilități, familie, vor timp pentru ei și respectarea timpului liber. Am lucrat în una dintre cele mai mari companii de software din lume, aveam un salariu rușinos, iar la interviu veneau tineri și cereau o treime din salariul meu doar ca să intre”, a relatat unul dintre aceștia.

El a adăugat că energia, creativitatea și implicarea nu pot fi stabilite doar pe baza vârstei.

„Aveam colege cu zece ani mai tinere, dar cu o rigiditate și niște concepții de uzină din anii ’80. Energia și implicarea sunt mult mai importante decât vârsta reală. Dar companiile nu au timp să caute asta și cred că energia tinereții este mai valoroasă decât orice. Și probabil este valoroasă, dar asta nu înseamnă că experiența nu este importantă”, a completat el.

Cum strâng românii din Occident bani pentru case în România: „Stau la comun de 20 de ani, dar au renovat case unde nu se mai întorc”

Altcineva a remarcat că discriminarea legată de vârstă este rareori recunoscută deschis.

„Hai să lăsăm vârsta la o parte, pentru că despre vârstă nu se vorbește oficial. Motivele invocate sunt că cei tineri nu au suficientă experiență, iar cei trecuți de 45 de ani au prea multă experiență sau au experiență în domeniul greșit. Adevărul este că treaba merge prost peste tot în lume de ceva vreme și nimeni nu știe care este cauza sau nu vrea să o spună”, afirmă acesta.

„La birou va fi inteligența artificială, la munca fizică – nepalezii”

Unii români se tem că automatizarea și inteligența artificială vor reduce numărul posturilor de birou, în timp ce în restaurante, curierat, transport și alte domenii cu muncă fizică angajatorii se vor orienta tot mai mult către muncitori aduși din Asia.

„La joburile de birou o să avem inteligența artificială. La joburile cu munca fizică, în restaurante, la livrări, pentru casieri, gunoieri și altele asemenea, avem nepalezi. Pe Uber și Bolt vor să aducă nepalezi. Ca șoferi vor tot nepalezi. Pentru meseriile de instalator sau electrician vor să aducă tot nepalezi. Viitorul nostru va fi interesant”, a afirmat un participant.

Alții au atras însă atenția că muncitorii nepalezi, indieni sau srilankezi nu sunt vinovați pentru politicile companiilor și au comparat situația lor cu cea a românilor plecați să muncească în Occident.

„Prin anii ’90–2000, foarte mulți români și bulgari au plecat în Italia, Spania sau Franța. La vremea respectivă, noi eram nepalezii”, a remarcat un internaut.

Noi concedieri anunțate în corporații

Temerile autorului postării au fost întărite de angajați care susțin că în unele corporații sunt pregătite noi reduceri de personal.

„La mine, în corporație, se discută deja în ședințe un nou set de concedieri. Nu se mai pune problema dacă vor fi concedieri, ci câți oameni vor fi concediați. Ultimele au fost în urmă cu mai puțin de un an. M-am opus degeaba disponibilizărilor. Acum nici măcar un an a trecut de la ultima rundă și mă întreb: câți oameni mai dați afară?”, a relatat un angajat.

„Salariu de sclav pe moșia partidului unic”. Cum își amintesc românii de munca patriotică din timpul Armatei

O româncă a povestit că a trecut de două ori prin concedieri în ultimii trei ani și că lipsa de predictibilitate a determinat-o să ia în calcul o activitate independentă:

„Chiar dacă vei găsi un loc înapoi într-o corporație, am un sfat: pornește-ți propria afacere. Mi se pare obligatoriu în ziua de astăzi, de preferat o afacere care să nu poată fi influențată prea mult de automatizare. Eu am pățit-o de două ori cu corporațiile în ultimii trei ani. A treia oară, dacă se va întâmpla, voi avea măcar un mic business în spate, care să îmi asigure banii pentru un trai decent, nu unul extravagant”, a scris ea.

Un internaut crede că mobilitatea excesivă din anii în care firmele recrutau masiv îi poate dezavantaja acum pe candidații care au schimbat foarte multe locuri de muncă.

„Se întoarce roata. În ultimii cinci–șapte ani, multă lume a schimbat continuu locurile de muncă. Plecau pentru 50 de lei în plus. Firmele s-au adaptat, s-au eficientizat și au învățat să lucreze cu personal puțin, prin externalizare și digitalizare. Cei care au rămas și-au făcut vechime și au căpătat greutate în firme. Cei care au la activ zece joburi în cinci ani, fără vreo specializare valoroasă, vor avea de cules ceea ce au semănat. Vorbesc în general”, afirmă acesta.