 „Am aproape 50 de ani și nu mai găsesc de lucru nici la fast-food”. Reacții la mesajul disperat al unui român concediat din corporație | adevarul.ro
search
Vineri, 18 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

„Am aproape 50 de ani și nu mai găsesc de lucru nici la fast-food”. Reacții la mesajul disperat al unui român concediat din corporație

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Mesajul unui român care susține că traversează cea mai dificilă perioadă profesională din viața sa, după ce a fost concediat și, la vârsta lui, îi este greu să își mai găsească loc de muncă a stârnit un val de reacții în online.

Mulți români cred că vârsta îi dezavantajează în găsirea unui loc de muncă
Mulți români cred că vârsta îi dezavantajează în găsirea unui loc de muncă Foto: Magnific.com

Sute de oameni au răspuns românului care s-a plâns că este dezavantajat de vârstă în găsirea unui loc de muncă.

„Am aproape 50 de ani și nu am trăit nici în 2008 ceea ce trăiesc acum. Am fost concediat de corporație acum mai bine de un an și nu găsesc loc de muncă nici la fast-food”, a relatat acesta pe platforma Reddit.

Cât de complicat este să te angajezi după 45 de ani

Mulți români au considerat că piața muncii traversează o perioadă dificilă pentru candidații de toate vârstele, însă oamenii trecuți de 45 de ani ar întâmpina obstacole suplimentare. Unii au pus situația pe seama prejudecăților angajatorilor.

„E complicat, extrem de complicat după 45 de ani să te angajezi. E complicat chiar și pentru cei tineri în perioada aceasta, darămite pentru cei mai în vârstă. Și nu neapărat pentru că sunt în vârstă – posibil și asta –, ci, cred eu, pentru că nu mai «pun botul» la vrăjelile «firma noastră este o familie», «tragem toți la fel», «oportunități de dezvoltare» și alte asemenea vrăjeli ieftine”, a afirmat un internaut.

Altul s-a arătat revoltat că un om de 45 de ani poate fi considerat deja prea bătrân pentru a mai fi angajat.

„45 de ani înseamnă «în vârstă»? Doamne, păi până la 65 de ani, când ieși la pensie, ce faci? Asta dacă nu crește limita la 67–70 de ani. Ar trebui să se dea o lege prin care în companii să existe atât tineri, cât și oameni considerați «vârstnici». Ba chiar companiile să dea explicații de ce au atât de mulți tineri angajați în comparație cu oamenii mai în vârstă”, a adăugat acesta.

Altcineva a amintit că vârsta mediană a populației României depășește 44 de ani și continuă să crească pe fondul îmbătrânirii demografice. A adăugat că o piață a muncii care îi marginalizează pe cei trecuți de 40–45 de ani ajunge să excludă o parte uriașă a populației apte de muncă.

De ce sunt preferați candidații mai tineri

Mai mulți români au susținut că angajatorii preferă candidații tineri deoarece aceștia au, de regulă, așteptări salariale mai reduse și sunt mai dispuși să accepte programul și condițiile impuse.

„Vârsta este relativă. Companiile vor tineri ca să îi exploateze fără comentarii și pretenții. Cei mai în vârstă au responsabilități, familie, vor timp pentru ei și respectarea timpului liber. Am lucrat în una dintre cele mai mari companii de software din lume, aveam un salariu rușinos, iar la interviu veneau tineri și cereau o treime din salariul meu doar ca să intre”, a relatat unul dintre aceștia.

El a adăugat că energia, creativitatea și implicarea nu pot fi stabilite doar pe baza vârstei.

„Aveam colege cu zece ani mai tinere, dar cu o rigiditate și niște concepții de uzină din anii ’80. Energia și implicarea sunt mult mai importante decât vârsta reală. Dar companiile nu au timp să caute asta și cred că energia tinereții este mai valoroasă decât orice. Și probabil este valoroasă, dar asta nu înseamnă că experiența nu este importantă”, a completat el.

Cum strâng românii din Occident bani pentru case în România: „Stau la comun de 20 de ani, dar au renovat case unde nu se mai întorc”

Altcineva a remarcat că discriminarea legată de vârstă este rareori recunoscută deschis.

„Hai să lăsăm vârsta la o parte, pentru că despre vârstă nu se vorbește oficial. Motivele invocate sunt că cei tineri nu au suficientă experiență, iar cei trecuți de 45 de ani au prea multă experiență sau au experiență în domeniul greșit. Adevărul este că treaba merge prost peste tot în lume de ceva vreme și nimeni nu știe care este cauza sau nu vrea să o spună”, afirmă acesta.

„La birou va fi inteligența artificială, la munca fizică – nepalezii”

Unii români se tem că automatizarea și inteligența artificială vor reduce numărul posturilor de birou, în timp ce în restaurante, curierat, transport și alte domenii cu muncă fizică angajatorii se vor orienta tot mai mult către muncitori aduși din Asia.

„La joburile de birou o să avem inteligența artificială. La joburile cu munca fizică, în restaurante, la livrări, pentru casieri, gunoieri și altele asemenea, avem nepalezi. Pe Uber și Bolt vor să aducă nepalezi. Ca șoferi vor tot nepalezi. Pentru meseriile de instalator sau electrician vor să aducă tot nepalezi. Viitorul nostru va fi interesant”, a afirmat un participant.

Alții au atras însă atenția că muncitorii nepalezi, indieni sau srilankezi nu sunt vinovați pentru politicile companiilor și au comparat situația lor cu cea a românilor plecați să muncească în Occident.

„Prin anii ’90–2000, foarte mulți români și bulgari au plecat în Italia, Spania sau Franța. La vremea respectivă, noi eram nepalezii”, a remarcat un internaut.

Noi concedieri anunțate în corporații

Temerile autorului postării au fost întărite de angajați care susțin că în unele corporații sunt pregătite noi reduceri de personal.

„La mine, în corporație, se discută deja în ședințe un nou set de concedieri. Nu se mai pune problema dacă vor fi concedieri, ci câți oameni vor fi concediați. Ultimele au fost în urmă cu mai puțin de un an. M-am opus degeaba disponibilizărilor. Acum nici măcar un an a trecut de la ultima rundă și mă întreb: câți oameni mai dați afară?”, a relatat un angajat.

„Salariu de sclav pe moșia partidului unic”. Cum își amintesc românii de munca patriotică din timpul Armatei

O româncă a povestit că a trecut de două ori prin concedieri în ultimii trei ani și că lipsa de predictibilitate a determinat-o să ia în calcul o activitate independentă:

„Chiar dacă vei găsi un loc înapoi într-o corporație, am un sfat: pornește-ți propria afacere. Mi se pare obligatoriu în ziua de astăzi, de preferat o afacere care să nu poată fi influențată prea mult de automatizare. Eu am pățit-o de două ori cu corporațiile în ultimii trei ani. A treia oară, dacă se va întâmpla, voi avea măcar un mic business în spate, care să îmi asigure banii pentru un trai decent, nu unul extravagant”, a scris ea.

Un internaut crede că mobilitatea excesivă din anii în care firmele recrutau masiv îi poate dezavantaja acum pe candidații care au schimbat foarte multe locuri de muncă.

„Se întoarce roata. În ultimii cinci–șapte ani, multă lume a schimbat continuu locurile de muncă. Plecau pentru 50 de lei în plus. Firmele s-au adaptat, s-au eficientizat și au învățat să lucreze cu personal puțin, prin externalizare și digitalizare. Cei care au rămas și-au făcut vechime și au căpătat greutate în firme. Cei care au la activ zece joburi în cinci ani, fără vreo specializare valoroasă, vor avea de cules ceea ce au semănat. Vorbesc în general”, afirmă acesta.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce a răspuns George Simion, întrebat dacă s-a întâlnit cu Nicușor Dan la Vila Lac
digi24.ro
image
Un profesor român de la Stanford, în spatele unui experiment fără precedent: șoareci cu jumătate de creier uman
stirileprotv.ro
image
Siegfried Mureșan, propunerea USR-Bolojan, desemnat de Nicușor Dan pentru a fi următorul prim-ministru al României. Europarlamentarul a fost propus înainte să confirme că vrea să ocupe funcția
gandul.ro
image
ȘOCANT! Presa maghiară, despre Mureșan premier: „Nu are majoritate”. Ce scenariu vede pentru România
mediafax.ro
image
Horia Ivanovici: Tavi Popescu, 23 de ani - este deontologic să-i distrugem cariera „pe surse”?
fanatik.ro
image
Cum se explică decizia președintelui Nicușor Dan de a-l propune pe Siegfried Mureșan pentru postul de prim-ministru: „Nu este o soluție foarte convingătoare”
libertatea.ro
image
Cine e Siegfried Mureşan, a treia propunere de premier a președintelui Nicușor Dan
digi24.ro
image
Șeful Dacia, avertisment brutal: „Renault poate produce mașini și în altă parte!” » De ce România PIERDE din competitivitate
gsp.ro
image
E oficial: Qatar a mai cumpărat o echipă! "Va distruge fotbalul / Luați-vă adio de la campionat"
digisport.ro
image
Alimentele și băuturile care pot ajuta la scăderea glicemiei chiar și într-o oră
click.ro
image
O milionară a cumpărat o casă de 16.000.000 dolari pentru iubitul escortă masculină. Acesta i-a furat apoi toți banii
antena3.ro
image
Mercedes dezvăluie diferenţele drastice de salarii: Un muncitor german câştigă de cinci ori mai mult decât un muncitor român
zf.ro
image
Un complex de "lux" de lângă București are un drum unic, de sat. De ce nu poate fi modernizat
observatornews.ro
image
Am obținut BILETUL DE ADIO lăsat de fostul general Dorin Ioniță! 12 pagini de mesaje cutremurătoare
cancan.ro
image
Stagiul complet de cotizare la pensie crește de la 1 octombrie. Cine va munci mai mult înainte de pensionare?
newsweek.ro
image
FOTO. Paige Spiranac a publicat imaginile verii și și-a cucerit milioanele de fani!
prosport.ro
image
Vine frigul în România. Zonele în care se anunță lapoviță și ninsori. Temperaturile scad chiar și cu 15 grade
playtech.ro
image
Andrei Vochin a explodat după ce l-a auzit pe Gigi Becali: „Toți care vin la FCSB sunt proști, iar când pleacă sunt buni!”
fanatik.ro
image
Guvern PSD-AUR, anticipate sau suspendarea președintelui. Variantele pentru ieșirea din criză. De ce a treia propunere de premier ar putea fi votată
ziare.com
image
Guvernul României bagă 113.000.000€ într-un ”OZN”: ”Durata maximă a lucrărilor este de 48 de luni”
digisport.ro
image
Furnici, servite la un restaurant de lux cu două stele Michelin. Ce pedeapsă riscă administratorii
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
GATA! Nicuşor Dan a semnat decretul!
romaniatv.net
image
Reguli în Uniunea Europeană privind banii cash. Cardurile bancare au învins numerarul
mediaflux.ro
image
Ce se află în meniul cafenelei deschise, ieri, de Dan și Diana Șucu
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare
actualitate.net
image
Și-a acuzat fiul că a lovit-o, iar el a spus polițiștilor secretul lor. Mamă și fiu, acuzați de incest
click.ro
image
Serghei Mizil a spus cât primește pensie în fiecare lună: „Toată ziua stau în vacanță”
click.ro
image
Ultimele cuvinte ale generalului Dorin Ioniță. Biletul de adio, întins pe 12 pagini
click.ro
filmul The Battle Of Austerlitz despre Pauline Bonaparte foto profimedia 0418529902 jpg
„Nimfomană chiar și în public”. Prințesa care trăia numai pentru plăcere purta rochii transparente, care-i expuneau „atuurile naturale”
okmagazine.ro
Printul Harry si Regina Camilla jpg
"Eu sau fiul tău!", o nouă criză a furioasei Regina Camilla, cauzată de consumul de alcool. Îi cere lui Charles imposibilul
okmagazine.ro
Vedere generală și detalii ale cuptorului: A) plăci in situ; B și C) plăci prăbușite; D) camera inferioară după îndepărtarea plăcii; E și F) secțiuni transversale prin canale și suporturi
Un cuptor imens, vechi de 6.000 de ani, descoperit de arheologi în județul Iași
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
A scăpat de restanțe! Cine i-a achitat lui Irinel Columbeanu datoria de 5.000 de euro la azil: „E cu plata la zi!”
image
Și-a acuzat fiul că a lovit-o, iar el a spus polițiștilor secretul lor. Mamă și fiu, acuzați de incest

OK! Magazine

image
"Eu sau fiul tău!", o nouă criză, pe fondul consumului de alcool, a furioasei Regina Camilla. Îi cere lui Charles imposibilul