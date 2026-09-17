Sursă video: Instagram/dragos.cosmin.bota

Un forum dedicat pasionaților de Dacia Duster a analizat, într-o postare, motivele pentru care protestatarii din Piața Victoriei nu au reușit să răstoarne un Duster 3 al Jandarmeriei.

Amintim că protestul fermierilor și crescătorilor de animale din 15 septembrie, organizat în Piața Victoriei, a început cu revendicări legate de situația din zootehnie și s-a încheiat cu intervenția jandarmilor.

Jandarmii au folosit gaze iritant-lacrimogene și au intervenit pentru a-i scoate din mulțime pe cei implicați în incidente.

Zece jandarmi au fost răniți, iar două autospeciale ale Jandarmeriei au fost avariate. Patru dintre jandarmi au fost transportați la spital pentru îngrijiri de specialitate. Acestea sunt cercetate pentru faptele comise în timpul incidentelor și urmează să fie prezentate Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă. Printre acuzațiile formulate se numără tulburarea ordinii și liniștii publice și ultraj.

În ceea ce priveşte faptele contravenţionale, au fost aplicate, până la acest moment, 24 de sancţiuni, în valoare totală de 46.000 de lei.

„Suspensia aia de off-road pentru care am tot bătut Dacia la cap și-a arătat valoarea”

Foto: Facebook

În timpul protestului, mai multe persoane au încercat să răstoarne, fără succes, o autospecială a Jandarmeriei Capitalei. Dacia Duster Trails & Technical explică motivul pentru care aceștia nu au reușit să ducă operațiunea până la capăt.

„În Trails analizăm de ani buni accidente și incidente cu Dustere și mașini de off-road, mai ales situațiile în care o mașină s-a răsturnat sau a fost foarte aproape. Transfer de mase, suspensie, anvelope, aderență, unghiuri, greșeli de pilotaj.

Filmarea pusă ieri pe Trails intră perfect în acest portofoliu. Numai că, de data aceasta, analiza tehnică a Dusterului ajunge inevitabil să spună ceva și despre momentul, locul și oamenii care încercau să-l răstoarne”, transmite Dacia Duster Trails & Technical într-o postare.

Autorul postării spune că protestatarii nu au reușit să răstoarne Dusterul deoarece forța lor nu a fost aplicată suficient de lateral și sincronizat.

„Avem un Duster 3 al Jandarmeriei și aproximativ nouă-zece oameni care încearcă să-l pună pe o parte prin balans succesiv. Numărăm cam 5-6 cicluri. Primele sunt slabe, apoi amplitudinea crește, iar la ultimul mașina ajunge serios ridicată pe două roți.

Și totuși revine, nu cedează. Suspensia aia de off-road pentru care am tot bătut Dacia la cap și-a arătat, într-un mod neașteptat, valoarea inclusiv în apărarea banului public”

Sursa citată mai explică că suspensia și amortizoarele Dusterului au absorbit și disipiat o parte din energia balansului. În plus, deplasarea mașinii a consumat energia care ar fi trebuit să contribuie la răsturnare.

„Mai sunt câteva detalii importante. Roțile față sunt vizibil bracate stânga, ceea ce permite ca o parte din împingerea oblică să devină rulare înainte și lateral. Pneurile par de vară, pe jante mari și cu flanc relativ redus, iar în filmare se observă și o ușoară deplasare laterală.

Aici apare unul dintre lucrurile pe care le explicăm des în accidentele off-road: alunecarea laterală este un element real și important în dinamica unei mașini. Energia nu dispare, dar poate fi disipată prin deplasare în loc să fie transformată integral în moment de răsturnare. Puntea spate nici ea nu pare imobilizată serios de frâna de parcare, pentru că mașina înaintează fara alunecare/derapaj la anvelope roti spate.

Nu putem stabili din filmare ce sistem de frână de parcare are exact exemplarul (electric sau manual) și nici dacă șoferul a acționat-o, dar efectul este vizibil: Dusterul nu rămâne ancorat într-un punct. Paradoxal, asta îi încurcă pe cei care încearcă să-l răstoarne. În loc să transforme roțile într-un pivot fix și să continue ridicarea, mașina fuge câțiva metri și descarcă energia prin mișcare. Rezultatul tehnic: mult ruliu, mult zgomot și foarte puțină eficiență. România rămâne pe roți.”