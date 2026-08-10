 Nicușor Dan sesizează CCR în cazul legii ANI. „Un obiectiv legitim nu poate justifica introducerea unor prevederi arbitrare și neconstituționale” | adevarul.ro
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Nicușor Dan sesizează CCR în cazul legii ANI. „Un obiectiv legitim nu poate justifica introducerea unor prevederi arbitrare și neconstituționale”

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Președintele Nicușor Dan a trimis luni, 10 august, o sesizare la Curtea Constituțională cu privire la legea privind Agenția Națională de Integritate. Acesta transmite că actualizarea legislației în domeniul integrității este necesară, însă „nu poate justifica introducerea unor prevederi arbitrare și flagrant neconstituționale, care ar sabota tocmai scopul urmărit”.

Nicușor Dan/FOTO: Inquam photos/Octav Ganea
Nicușor Dan/FOTO: Inquam photos/Octav Ganea

„Actualizarea legislației în domeniul integrității este necesară. Avem nevoie de mai multă transparență și credibilitate în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, iar România și-a asumat acest angajament ca jalon în PNRR. Dar un obiectiv legitim nu poate justifica introducerea unor prevederi arbitrare și flagrant neconstituționale, care ar sabota tocmai scopul urmărit.

Din acest motiv, Președintele României a decis să sesizeze Curtea Constituțională cu privire la legea ANI”, se arată într-un comunicat publicat de Administrația Prezidențială.

Potrivit comunicatului, noua prevedere extinde obligația declarațiilor de avere și de interese și asupra soțului, soției sau partenerului de viață al unui demnitar, însă președintele consideră că această extindere este neconstituțională.

„Modul în care Parlamentul a decis să rescrie acest articol din lege nu respectă criteriile constituționale. Dimpotrivă, extinderea directă a răspunderii contravenționale asupra unor persoane pentru simpla lor legătură afectivă cu un demnitar reprezintă o formă agravată a viciului de constituționalitate deja constatat de Curte în 2025, pentru că se extinde o răspundere specifică demnitarilor asupra unor persoane care nu dețin nicio funcție publică și nu exercită nicio prerogativă de autoritate.

Această formă de ingerință în viața privată excede inclusiv limitele trasate de instanța europeană în domeniul conflictelor de interese”, se mai arată în comunicat.

În plus, afirmă Nicușor Dan, formularea „persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți” este „lipsită de orice reper obiectiv și conduce la o posibilă aplicare inegală, bazată pe aprecieri subiective.”

„Publicarea averii partenerilor de viață poate fi o decizie personală, așa cum Președintele României și doamna Mirabela Grădinaru au considerat că este firesc. Însă introducerea unei prevederi legislative în acest sens nu se poate face dacă nu sunt respecte niște criterii care să o facă aplicabilă”, transmite Administrația Prezidențială.

Președintele consideră că noua prevedere transformă interdicția de trei ani de a ocupa o funcție publică într-o încetare automată a unui mandat aflat deja în desfășurare, încălcând astfel principiul neretroactivității. În cazul funcțiilor obținute prin alegeri, aceasta ar anula și voința exprimată de alegători.

Ce prevede noua lege

În timpul discuțiilor din Comisia Juridică a Camerei Deputaților, PSD a reintrodus un amendament care a generat noi tensiuni între partidele din coaliție și cele din opoziție. 

USR acuză PSD și AUR că au modificat proiectul noii legi privind integritatea în funcțiile publice astfel încât să introducă prevederi „neconstituționale” și sancțiuni cu efect retroactiv, susținând că miza reală ar fi îndepărtarea unor adversari politici, inclusiv a primarului Timișoarei, Dominic Fritz.

Potrivit amendamentului, declarațiile de avere vor fi în continuare publice, însă soțul sau soția demnitarului ori funcționarului public nu va mai fi obligat(ă) să își declare separat averea și veniturile.

USR acuză că amendamentul inclus în raportul Comisiei juridice a Camerei Deputaților privind legea ANI a fost introdus fără să fie depus, dezbătut sau votat de membrii comisiei. Formațiunea solicită identificarea persoanei care a introdus textul în documentul oficial.  

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