 Undă verde pentru Legea ANI. Amendamentele au fost respinse rapid, proiectul merge la votul final. Aleșii locali pot avea funcții la stat | adevarul.ro
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Video Undă verde pentru Legea ANI. Amendamentele au fost respinse rapid, proiectul merge la votul final. Aleșii locali pot avea funcții la stat

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Comisiile Juridică și de Constituționalitate din Senat au adoptat, miercuri, raportul comun asupra Legii ANI, după ce actul normativ a fost retrimis Parlamentului în urma deciziei Curții Constituționale a României privind neconstituționalitatea unor prevederi. Raportul de admitere a fost adoptat cu majoritate de voturi, iar proiectul merge la votul final în plenul Senatului, în forma adoptată de Camera Deputaților.

Președinta Comisiei de Constituționalitate, Cosmina Cerva.
Președinta Comisiei de Constituționalitate, Cosmina Cerva. Foto: captură video YouTube

Proiectul, susținut de PSD, UDMR și o parte dintre parlamentarii PNL, a fost adoptat cu 187 de voturi „pentru”, 36 „împotrivă” și 59 de abțineri. Pentru a intra în vigoare, actul normativ trebuie să fie aprobat și de Senat, care este cameră decizională.

Modificarea vine după adoptarea, la sfârșitul lunii trecute, a Legii 165/2026, prin care au fost introduse noi prevederi în Codul administrativ.

Acestea stabileau că persoanele angajate în sectorul public nu pot ocupa simultan funcții de consilier local sau județean, ceea ce a generat temeri în administrațiile locale că numeroși aleși ar putea fi nevoiți să renunțe la una dintre cele două poziții.

Propunerea de modificare a legii a fost depusă într-un ritm accelerat de PSD și UDMR, după ce problema incompatibilităților a devenit subiect de dispută în administrația publică.

Ședință tensionată 

Ședința comună a început la ora 10.00 și a fost marcată de dispute între senatorii AUR și USR și președinta Comisiei de Constituționalitate, Cosmina Cerva.

Controversele au pornit de la faptul că documentele necesare ședinței nu ar fi fost transmise prin e-mail senatorilor care participau online. Senatorul USR Czntia Păun a fost sancționat de Cosmina Cerva cu suspendarea dreptului la cuvânt.

La ședință au participat și reprezentanți ai Agenției Naționale de Integritate (ANI). Bogdan Sticlosu, șeful ANI, a afirmat că decizia CCR este complementară unor hotărâri anterioare ale Curții.

Amendamentele „Fritz”, în centrul disputei

Proiectul de lege a fost adoptat anterior de Camera Deputaților după dezbateri aprinse. Forma adoptată prevede o transparență limitată a averilor demnitarilor, iar controversatul „amendament Fritz” a generat reacții în Parlament.

USR a anunțat că va depune un nou proiect de lege, care nu mai conține amendamentul contestat, și le cere senatorilor să respingă forma aflată în prezent în procedură parlamentară.

Reprezentanții partidului susțin că demersul este necesar după ce liderii grupurilor parlamentare europene PPE și Renew Europe au transmis o scrisoare Comisiei Europene, solicitând blocarea a 770 de milioane de euro din fondurile PNRR până la eliminarea așa-numitului „amendament Fritz”.

Și AUR a anunțat că se opune formei actuale a legii. Liderul grupului AUR din Senat, Petrișor Peiu, le-a cerut colegilor să nu se implice în ceea ce a numit „conflictul PSD-PNL” și să nu voteze Legea ANI în forma care conține amendamentul.

În cadrul ședinței comisiilor au fost depuse doar amendamente de eliminare, fiecare fiind însoțit de o motivare juridică. Acestea au fost însă respinse, astfel că raportul de admitere permite proiectului să ajungă la votul final în plenul Senatului.

Decizia finală aparține senatorilor, care urmează să se pronunțe asupra proiectului în forma adoptată de Camera Deputaților.

Bolojan anunță că PNL va vota „amendamentul Fritz”

Ilie Bolojan, președintele PNL, a anunțat marți seară că senatorii liberali vor vota miercuri „amendamentul Fritz”, propus de PSD și declarat constituțional de CCR. Deși consideră că prevederea este anormală, Bolojan spune că un lucru bun tot se va întâmpla, și anume că România va bifa un jalon PNRR.

Dominic Fritz a transmis luni, după votarea legii ANI la Camera Deputaților, că mai speră într-o șansă miercuri, în Senat, cameră decizională, când legea va fi votată din nou.

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