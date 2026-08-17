CCR discută luni sesizările privind legea ANI, contestată de PNL, USR și președintele Nicușor Dan

Curtea Constituţională a României discută, luni, sesizările privind legea din domeniul integrității, inclusiv prevederile cunoscute drept „Amendamentul Fritz” și „Amendamentul Grădinaru”, după ce aceasta a fost contestată, atât de președintele Nicușor Dan, cât și printr-o sesizare comună depusă de 27 de senatori USR și PNL.

Președintele Nicușor Dan a trimis luni, 10 august, o sesizare la Curtea Constituțională cu privire la legea privind Agenția Națională de Integritate, argumentând că actualizarea legislației în domeniul integrității este necesară, însă „nu poate justifica introducerea unor prevederi arbitrare și flagrant neconstituționale, care ar sabota tocmai scopul urmărit”.

Sesizarea, publicată pe site-ul Administraţiei Prezidenţiale, critică arată că noua prevedere extinde obligația declarațiilor de avere și de interese și asupra soțului, soției sau partenerului de viață al unui demnitar, însă președintele consideră că această extindere este neconstituțională.

În plus, a susținut Nicușor Dan, formularea „persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți” este „lipsită de orice reper obiectiv și conduce la o posibilă aplicare inegală, bazată pe aprecieri subiective.”

La rândul lor, USR și PNL au depus propria sesizare la CCR împotriva modificărilor aduse legislației privind Agenția Națională de Integritate (ANI). Mișcarea a venit după ce, pe 5 august, Senatul a adoptat, în calitate de for decizional, Legea privind integritatea, unul dintre jaloanele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Ce prevede noua lege

Amintim că, în timpul discuțiilor din Comisia Juridică a Camerei Deputaților, PSD a reintrodus un amendament care a generat noi tensiuni între partidele din coaliție și cele din opoziție.

USR acuză PSD și AUR că au modificat proiectul noii legi privind integritatea în funcțiile publice astfel încât să introducă prevederi „neconstituționale” și sancțiuni cu efect retroactiv, susținând că miza reală ar fi îndepărtarea unor adversari politici, inclusiv a primarului Timișoarei, Dominic Fritz.

Potrivit amendamentului, declarațiile de avere vor fi în continuare publice, însă soțul sau soția demnitarului ori funcționarului public nu va mai fi obligat(ă) să își declare separat averea și veniturile.

USR acuză că amendamentul inclus în raportul Comisiei juridice a Camerei Deputaților privind legea ANI a fost introdus fără să fie depus, dezbătut sau votat de membrii comisiei. Formațiunea solicită identificarea persoanei care a introdus textul în documentul oficial.