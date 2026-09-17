Cornelia Micicoi, reținută de Parchetul European. Fostul prefect de Timiș este acuzat de fraudă

Fosta fostul prefect al județului Timiș, Cornelia Elena Micicoi, a fost reținută joi, 17 septembrie, pentru 24 de ore de procurorii Parchetului European (EPPO) din Timișoara, potrivit unor surse citate de Pagina de Timiș. În același dosar au mai fost reținute alte patru persoane.

Procurorii EPPO au reținut-o pe Cornelia Elena Micicoi Foto: FOTO: CJ Timiș

Reținerea are loc la aproximativ trei luni după perchezițiile efectuate de procurorii Parchetului European în județul Timiș. Ancheta vizează presupuse fraude cu fonduri europene, iar descinderile au avut loc pe 12 iunie, când anchetatorii au făcut verificări la 11 locații, inclusiv la locuința de atunci a Corneliei Elena Micicoi.

Dosarul are în centru un proiect finanțat din fonduri europene, destinat formării profesionale a unor persoane din categorii vulnerabile. La momentul perchezițiilor, prejudiciul estimat era de câteva sute de mii de euro, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, potrivit pagina de Timiș.

Ancheta procurorilor europeni avea legătură și cu o asociație fondată în trecut de Cornelia Elena Micicoi. Reprezentanții GAL Freidorf au precizat însă, după percheziții, că activitatea asociației nu era vizată de anchetă și că aceasta nu avea nicio implicare în modul în care beneficiarii proiectelor cheltuiau banii europeni.

Ce declara Cornelia Micicoi după percheziții

În ziua descinderilor din iunie, Cornelia Elena Micicoi susținea că nu avea nicio calitate în dosar. Fostul prefect afirma că nu era suspectă, inculpată sau martoră și că nu i se aduseseră la cunoștință acuzații.

Ulterior, în aceeași zi, aceasta și-a anunțat demisia din funcția de prefect al județului Timiș. Micicoi declara că ancheta viza un proiect derulat în trecut de o asociație pe care o fondase și că nu dorea ca investigația să afecteze instituția pe care o conducea.

„Nu voi permite ca o anchetă care vizează un proiect derulat de o asociație de a mea în trecut, prin GAL Freidorf, să devină o problemă a instituției pe care am condus-o”, afirma aceasta la momentul demisiei.

Micicoi mai susținea că ancheta era la început și că va colabora cu procurorii pentru clarificarea situației.

Deocamdată, procurorii urmează să stabilească măsurile care vor fi luate în cazul celor cinci persoane reținute.

Ancheta EPPO este în desfășurare, iar persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală decizie definitivă a instanței.