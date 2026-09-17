Horoscop vineri, 18 septembrie. Taurii, atenție la sănătate, iar Leii trebuie să se consulte mai mult cu familia
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de vineri, 18 septembrie.
Berbec
Iubire - Dacă nu îi puteţi convinge pe ceilalţi să vadă lucrurile ca voi, ,apelaţi la farmecul personal şi la argumente subtile.
Sănătate - Apelaţi la terapii alternative, la practici spirituale care să vă energizeze sufleteşte şi emoţional.
Bani - Apar păreri diferite ale asociaţilor care vă iau prin surprindere şi vă pun în gardă faţă de viitoarele idei comune.
Taur
Iubire - Nu setaţi standarde prea înalte pentru cei din familie. Puteţi fi dezamăgit de faptul că sunt preocupaţi de propriile dileme.
Sănătate - Zona picioarelor trebuie menajată. Nu fiţi cu capul în nori şi evitaţi mersul cu căştile la ureche.
Bani - Nostalgia vă poate scoate bani din buzunar fără să vă aducă şi pragmatismul obiectelor.
Gemeni
Iubire - Provocaţi-vă să vă ocupaţi de sarcinile mai dificile. Relaţia cu familia e tensionată şi e bine să aveţi activităţi separate.
Sănătate - Dispoziţia e mai tumultoasă pentru că preluaţi dilemele celor dragi. Implicaţi-vă mai detaşat.
Bani - Schiţaţi un plan al plăţilor de făcut, negociaţi amânări unde e nevoie. Ocupaţi-vă de partea administrativă.
Rac
Iubire - Atenție la ironiile sorții! Nu faceți afirmații care se pot întoarce sub formă de consecințe neașteptate asupra relației voastre.
Sănătate - Starea de bine e legată de starea de bine a celor din jur. Nu sunteți responsabili sau în control decât asupra propriei persoane.
Bani - Nu implicați superiorii în a gestiona situații mai delicate cauzate de mici erori. Vă vor tăia suportul.
Leu
Iubire - Depindeți de anumite persoane străine, dar e mai indicat să vă consultați doar cu familia.
Sănătate - Adăugați în dietă surse suplimentare de fructe și legume. Gătiți hrană ușoară.
Bani - Munca aduce confortul și senzația de siguranță dorite. Nu uitați că este doar o parte din ce reprezentați ca individ.
Fecioară
Iubire - Primiţi demonstraţii de afecţiune, gesturi de apreciere şi e indicat să exageraţi puţin cu bucuria. Nu vă înfrânaţi.
Sănătate - Acordaţi atenţie zonei abdominale şi regiunii pelvine. Disconfortul vă deconcertează.
Bani - Nu vă îndoiţi pentru fiecare leu. Pierdeţi şi timp, şi bani. Dacă nu sunteţi sigur, amânaţi achiziţia.