 Horoscop vineri, 18 septembrie. Taurii, atenție la sănătate, iar Leii trebuie să se consulte mai mult cu familia | adevarul.ro
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Horoscop vineri, 18 septembrie. Taurii, atenție la sănătate, iar Leii trebuie să se consulte mai mult cu familia

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Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de vineri, 18 septembrie.

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Foto: Shutterstock

Berbec 

Iubire - Dacă nu îi puteţi convinge pe ceilalţi să vadă lucrurile ca voi, ,apelaţi la farmecul personal şi la argumente subtile.

Sănătate - Apelaţi la terapii alternative, la practici spirituale care să vă energizeze sufleteşte şi emoţional.

Bani - Apar păreri diferite ale asociaţilor care vă iau prin surprindere şi vă pun în gardă faţă de viitoarele idei comune.

Taur 

Iubire - Nu setaţi standarde prea înalte pentru cei din familie. Puteţi fi dezamăgit de faptul că sunt preocupaţi de propriile dileme.

Sănătate - Zona picioarelor trebuie menajată. Nu fiţi cu capul în nori şi evitaţi mersul cu căştile la ureche.

Bani - Nostalgia vă poate scoate bani din buzunar fără să vă aducă şi pragmatismul obiectelor.

Gemeni 

Iubire - Provocaţi-vă să vă ocupaţi de sarcinile mai dificile. Relaţia cu familia e tensionată şi e bine să aveţi activităţi separate.

Sănătate - Dispoziţia e mai tumultoasă pentru că preluaţi dilemele celor dragi. Implicaţi-vă mai detaşat.

Bani - Schiţaţi un plan al plăţilor de făcut, negociaţi amânări unde e nevoie. Ocupaţi-vă de partea administrativă.

Rac 

Iubire - Atenție la ironiile sorții! Nu faceți afirmații care se pot întoarce sub formă de consecințe neașteptate asupra relației voastre.

Sănătate - Starea de bine e legată de starea de bine a celor din jur. Nu sunteți responsabili sau în control decât asupra propriei persoane.

Bani - Nu implicați superiorii în a gestiona situații mai delicate cauzate de mici erori. Vă vor tăia suportul.

Leu 

Iubire - Depindeți de anumite persoane străine, dar e mai indicat să vă consultați doar cu familia.

Sănătate - Adăugați în dietă surse suplimentare de fructe și legume. Gătiți hrană ușoară.

Bani - Munca aduce confortul și senzația de siguranță dorite. Nu uitați că este doar o parte din ce reprezentați ca individ.

Fecioară

Iubire - Primiţi demonstraţii de afecţiune, gesturi de apreciere şi e indicat să exageraţi puţin cu bucuria. Nu vă înfrânaţi.

Sănătate - Acordaţi atenţie zonei abdominale şi regiunii pelvine. Disconfortul vă deconcertează.

Bani - Nu vă îndoiţi pentru fiecare leu. Pierdeţi şi timp, şi bani. Dacă nu sunteţi sigur, amânaţi achiziţia.

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