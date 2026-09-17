 Simion explică mesajul cu „Germania, Franța și trandafirii” după desemnarea lui Mureșan: „Putea să-l cheme Vasile, tot nu-l votam” | adevarul.ro
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Simion explică mesajul cu „Germania, Franța și trandafirii” după desemnarea lui Mureșan: „Putea să-l cheme Vasile, tot nu-l votam”

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Liderul AUR, George Simion, a explicat joi seară, 17 septembrie, ce semnifică emoticoanele din postarea sa de pe Facebook, publicată la scurt timp după ce președintele Nicușor Dan l-a nominalizat premier pe eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan.

George Simion
George Simion Foto: Mediafax/Alexandru Dobre

Anterior, Simion a transmis, într-o postare pe Facebook, că partidul său nu votează „nici Germania, nici Franța, nici trandafirii”, ci „doar România”, numele țărilor și trandafirii fiind înlocuite cu emoticoane.

Invitat la Digi24, acesta a spus că AUR nu va vota în Parlament pentru învestirea cabinetului condus de Mureșan.

„Este interpretată postarea mea în diferite moduri. Nu am nimic împotriva numelui domnului Mureșan, putea să-l cheme Vasile și tot nu-l votam”, a spus liderul AUR.

Acesta a explicat că, prin „Germania”, s-a referit la cei care „apără interesele” Berlinului în țara noastră, precizând ulterior că îl include și pe Siegfried Mureșan.

În ceea ce privește „Franța”, liderul AUR a spus că face referire la persoane percepute drept „oameni ai Franței”, nominalizându-i pe Luca Niculescu și Alexandru Nazare.

El a subliniat că AUR nu va vota un guvern din care partidul nu face parte și a afirmat că niciun parlamentar AUR nu ar fi votat un guvern condus de Adrian Veștea, în contextul în care acesta era propus de unii pentru funcția de premier.

Referitor la „trandafiri”, Simion a spus că se referea la Nicușor Dan și PSD, despre care a afirmat că ar putea deveni „partidul prezidențial”.

Președintele Nicușor Dan a anunțat joi, la Palatul Cotroceni, că l-a propus pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, după consultările cu partidele parlamentare. Șeful statului a precizat că Mureșan este persoana care a primit cele mai multe voturi din partea formațiunilor politice consultate.

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