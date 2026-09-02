Pantofi de școală pentru fete din piele naturală în 2026: ce alegi când ea vrea stil, iar școala discreție? 5 modele care împacă ambele lumi: de la K-pop la sneakers

Am supraviețuit listei cu încălțăminte de școală pentru băieți. Acum urmează fetele.

Să fim sinceri: începutul de școală nu vine niciodată singur. Vine cu o listă. Apoi cu încă una. Ghiozdan, haine, rechizite, echipament și, inevitabil, încălțămintea. Iar dacă ai mai mulți copii, descoperi rapid că listele au prostul obicei să se înmulțească exact când portofelul ar prefera contrariul.

EDITOR’S CHOICE 2026 — GIRLS’ SCHOOL SHOE Badura EO-BAND-8403-A – pantofi din piele naturală cu șireturi; reducere 17%; mărimi disponibile între 33-36 Am găsit pantoful care poate face uniforma să pară desprinsă dintr-un serial coreean. Badura combină pielea naturală cu un design fashion, lucios și elegant, pentru o apariție care iese din tiparul clasic al pantofului de școală. Vezi prețul și alte detalii

La fete, însă, alegerea pantofilor vine cu o mică dificultate în plus. Nu este suficient să fie comozi, rezistenți, potriviți pentru o zi întreagă de școală și suficient de discreți pentru regulament. Trebuie, ideal, să și placă.

Pentru că preferințele apar devreme. Unele fete vor un model clasic și feminin, altele preferă balerinii sau pantofi tip „Mary Jane” (cu baretă), în timp ce pentru altele perechea ideală este un sneaker discret, pe care să-l poată purta atât la școală, cât și după ore. Așa că am căutat acel echilibru deloc simplu dintre „îmi place!” și „da, merge și la școală”.

Pentru selecția de față am pornit de la un buget de aproximativ 200 de lei și am urmărit, acolo unde a fost posibil, pielea naturală sau combinațiile de materiale care o includ, mărimile potrivite tuturor vârstelor școlare, confortul, versatilitatea și, bineînțeles, aspectul.

Am ales cinci direcții de stil: de fapt sunt patru — clasic, feminin, sport-elegant și sport și am adăugat, la final, un bonus unisex. Pentru că nu toate fetele își doresc același lucru și, până la urmă, nici nu ar trebui.

În privința culorilor, am lăsat însă puțin loc de joacă. Negrul rămâne o alegere sigură, dar dacă regulamentul școlii permite alb, crem, lila sau alte nuanțe discrete, nu vedem de ce încălțămintea de școală ar trebui să fie condamnată la aceeași formulă în fiecare an. Desigur, regulamentul școlii este cel care decide ce este permis. Noi am căutat doar modele suficient de versatile pentru a putea fi integrate ușor într-o ținută de școală — fără să renunțăm complet la stil. Iar pentru alegerea unui ghiozdan potrivit pentru școală în 2026–2027, de la clasele primare până la liceu, vezi și ghidul nostru dedicat.

Încălțăminte de școală din piele naturală, la circa 200 de lei, pentru fete – recomandările 2026 Foto: Daciana Stoica/GhidulCumpărătoruluiAdevărul

Și pentru că prețurile online au propriul lor ritm, pragul de 200 de lei trebuie privit ca un reper, nu ca o promisiune fixă. Unele modele pot varia ca preț în funcție de mărime, ofertă sau momentul în care le găsești.

Așadar, de la pantoful clasic la sneakerul sport, iată cinci variante din sau cu piele naturală pentru vârste, stiluri și nevoi diferite. Pentru că aceeași misiune — găsirea unei perechi bune pentru școală — poate arăta foarte diferit de la o fată la alta. Și tocmai aici începe partea interesantă.

EDITOR’S CHOICE 2026: Pantoful care reinterpretează clasicul școlar printr-o notă fashion

Dintre modelele analizate, Badura EO-BAND-8403-A este alegerea care surprinde cel mai bine tensiunea dintre ceea ce înseamnă, în mod tradițional, un pantof de școală și ceea ce își poate dori astăzi o fată de la încălțămintea ei. Are sobrietatea necesară unei ținute școlare, dar refuză să rămână un simplu pantof „de uniformă”: pielea naturală, silueta elegantă, șireturile și mai ales finisajul metalic îi dau personalitate și îl transformă într-o piesă care participă la ținută, nu doar o completează.

Este, totodată, modelul din selecție care ne-a oferit cea mai interesantă poveste editorială: suficient de clasic pentru școală, suficient de fashion pentru a atrage privirea și suficient de versatil pentru a depăși uniforma. Și în plus - este și cel mai accesibil din întreaga selecție. Nu este însă o alegere universală — tocmai finisajul spectaculos și tocul de 4,5 cm îl fac mai potrivit pentru fetele care preferă eleganța și personalitatea în locul unei încălțări foarte ușoare și sportive.

Foto: epantofi.ro Pantoful școlar cu personalitate: clasicul școlar, reinterpretat

De aceea primește distincția Editor’s Choice 2026 — Girls’ School Shoe: nu pentru că ar fi cea mai comodă sau cea mai discretă pereche din selecție, ci pentru că reușește cel mai convingător să reinterpreteze pantoful școlar clasic într-o cheie actuală, fără să piardă legătura cu ideea de uniformă și cu eleganța specifică acestui tip de încălțăminte.

Mai multe detalii despre Badura, argumentele pro și compromisurile sale, precum și felul în care se poziționează față de celelalte produse din acest ghid se regăsesc în rubrica de recomandări, unde analizăm fiecare model în parte.

Cum am ales încălțămintea de școală pentru fete din piele naturală, pornind de la un buget de 200 de lei în 2026

Și pentru fete am pornit de la aceleași principii: nu am căutat pur și simplu cele mai populare modele de pe Fashion Days, ci am construit o selecție care să acopere nevoi, vârste și stiluri diferite, de la clasele primare până la liceu.

Criteriile au fost clare: un buget de aproximativ 200 de lei, piele naturală, mărimi relevante pentru vârstele școlare, design potrivit pentru școală, confort și versatilitate. Am ținut cont și de culoare, cu precizarea că regulamentul fiecărei școli este cel care stabilește ce este permis.

Foto: El Corte Ingles Back to school: un look de școală, cu aer chic

La momentul documentării, toate cele cinci modele alese ca recomandări se încadrau în pragul de 200 de lei. Între timp, prețurile s-au modificat, iar trei dintre perechi au depășit acest prag. Prețurile menționate în articol trebuie, așadar, privite ca fiind cele verificate la momentul selecției, nu ca o garanție a prețului actual.

Am urmărit să acoperim, prin cele cinci modele, o plajă cât mai largă de preferințe: clasic, feminin, sport-elegant, sport și, ca bonus, un model unisex. În același timp, am avut în vedere două intervale de mărimi — 29–35 și 35–40 — astfel încât selecția să acopere, în ansamblu, de la școlarele mici până la adolescente. Nu toate modelele sunt însă disponibile în toate mărimile din aceste intervale.

Selecția nu este, prin urmare, un clasament al „celor mai bune” produse de pe Fashion Days, ci o alegere editorială construită în jurul unor criterii concrete și al unor situații diferite de cumpărare: un pantof clasic pentru clasele primare, un model feminin, o variantă mai matură pentru gimnaziu, un sneaker pentru adolescente și o opțiune unisex, ușor de integrat în garderoba de școală.

În ceea ce privește baza de selecție, am ales Fashion Days ca punct de plecare deoarece am găsit aici o varietate suficient de mare de modele (peste 9.000) și prețuri pentru a construi o selecție relevantă. În lipsa unor ratinguri și recenzii pentru o comparație obiectivă a tuturor produselor, am preferat să stabilim mai întâi criteriile și abia apoi să alegem modelele care li s-au potrivit cel mai bine.

Cele cinci direcții alese reprezintă, astfel, coloana vertebrală a ghidului: nu un top, ci cinci răspunsuri diferite la aceeași întrebare — ce încălțăminte de școală merită luată în calcul pentru fete, în jurul unui buget de 200 de lei?

Foto: Facebook Back to school: încălțăminte adecvată pentru școală pentru el și ea

Pantofi de școală pentru fete din piele în 2026: 4 stiluri și un bonus ieșit din comun

Nu toate fetele caută același lucru atunci când vine vorba despre încălțămintea pentru școală. Pentru unele, contează eleganța și aspectul îngrijit al unui pantof clasic, altele vor un balerin feminin și ușor de purtat. Pentru elevele mai mari, sneakerul poate fi mult mai aproape de stilul personal decât o pereche de pantofi tradiționali. Tocmai de aceea, nu am vrut să construim o selecție în care toate modelele să răspundă aceleiași idei despre pantoful de școală. Am pornit de la o întrebare mai utilă: ce fel de încălțăminte ar putea alege o fată pentru școală, în funcție de vârstă, stil, confort, versatilitate și regulile mai mult sau mai puțin stricte ale instituției în care învață?

Cele patru recomandări principale urmăresc direcții de stil distincte, iar bonusul aduce în selecție un model care iese deliberat din această clasificare: de la pantoful școlar dintr-o zonă mai elegantă și mai fashion, la cel feminin și discret, sneakerul sport-elegant, modelul sport propriu-zis și tenișii înalți din piele naturală, cu o construcție high-top care oferă mai multă acoperire decât un sneaker jos. Este perechea pe care am întâlnit-o și în ghidul dedicat încălțămintei de școală pentru băieți, doar că acolo a avut un rol central. Aici revine într-o poziție diferită, nu pentru că ar fi mai puțin relevantă, ci tocmai pentru că versatilitatea ei o face greu de încadrat într-un singur ghid.

Cu alte cuvinte, selecția nu este construită în jurul unui singur tip de încălțăminte, ci în jurul unor stiluri de purtare și de preferințe diferite. Prin urmare, fiecare model excelează prin ceva.

Uniforma e completă cu încălțămintea potrivită pentru școală Foto: TIME for Kids

În plus, rubricile tuturor recomandărilor principale păstrează aceeași structură, pentru ca diferențele dintre modele să poată fi înțelese rapid, nu doar prin aspect, ci și prin ceea ce oferă efectiv fiecare pereche: de la fișă tehnică la motivarea alegerii fiecărui produs în parte. Menționăm care sunt avantajele, cui i se potrivește și care sunt compromisurile.

Pentru că prețul și stocul încălțămintei se pot schimba, informațiile comerciale trebuie privite ca o fotografie a momentului în care am făcut analiza. De aceea, caseta tehnică a fiecărei recomandări include un link afiliat către pagina Fashion Days a produsului, astfel încât cititorul să poată verifica direct informațiile actualizate: preț, eventuale reduceri, mărimi și disponibilitate. Dacă un model îi atrage atenția, poate trece rapid de la recomandarea editorială la pagina produsului și îl poate comanda online. Denumirea fiecărui produs, de asemenea, este legată prin link afiliat de pagina oficială. Rolul acestor linkuri este unul simplu: să scurteze drumul dintre informație și achiziție. Noi explicăm de ce un model merită luat în calcul; pagina magazinului este locul în care cititorul poate verifica situația comercială în timp real și poate decide dacă vrea să cumpere.

Pe scurt, nu am căutat un singur pantof „perfect”, ci am construit patru răspunsuri pentru patru stiluri diferite și am adăugat o pereche bonus pentru situația în care un model depășește granițele unei singure categorii. Rămâne, așadar, o singură întrebare: care dintre aceste recomandări se potrivește cel mai bine fetei care are nevoie de pantofi de școală?

1. Pantofi de școală pentru fete din piele naturală – între eleganță, fashion și influențe K-pop

Pentru fetele care nu caută neapărat pantoful școlar clasic, modelele negre din piele naturală pot aduce mai multă personalitate unei ținute. În selecția noastră, Badura este varianta cea mai elegantă și, totodată, cea care are cel mai pronunțat aer fashion: finisajul lucios, șireturile și tocul bloc îi dau o siluetă care poate aminti de stylingul întâlnit în producțiile coreene și în moda K-pop.

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BEST FASHION-CLASSIC STYLE Badura EO-BAND-8403-A – pantofi din piele naturală cu șireturi; reducere 17%; mărimi disponibile între 33-36 Model negru din piele naturală de antilopă cu finisaj lucios, cu interior și branț din piele naturală, închidere cu șireturi, vârf rotund, talpă de aproximativ 2,5 cm și toc bloc de 4,5 cm. În prezent, este disponibil în mărimile 33, 35 și 36. Greutatea indicată pentru mărimea 35 este de aproximativ 440 g. Vezi prețul și alte detalii

Badura vine cu unul dintre cele mai interesante modele din selecție dacă vrem să ieșim din zona pantofului școlar foarte convențional. Silueta amintește de estetica pe care o vedem în fashionul coreean, în special în stylingul K-pop ori în producții C-drama: negru, șireturi, finisaj lucios și o linie elegantă, aproape de cea a unui pantof purtat cu uniformă. Este însă o asemănare de stil, nu o indicație că modelul ar fi inspirat oficial de aceste tendințe.

Ce avantaje oferă: Pielea naturală este principalul atu, iar interiorul și branțul din piele naturală contribuie la confortul purtării. Șireturile permit ajustarea încălțămintei pe picior, în timp ce designul negru și finisajul lucios fac modelul ușor de asortat. Poate fi purtat cu uniformă, dar și cu fustă plisată sau dreaptă, rochie, pantaloni eleganți ori jeanși drepți, ceea ce îi crește versatilitatea și după orele de școală.

Pielea naturală este principalul atu, iar interiorul și branțul din piele naturală contribuie la confortul purtării. Șireturile permit ajustarea încălțămintei pe picior, în timp ce designul negru și finisajul lucios fac modelul ușor de asortat. Poate fi purtat cu uniformă, dar și cu fustă plisată sau dreaptă, rochie, pantaloni eleganți ori jeanși drepți, ceea ce îi crește versatilitatea și după orele de școală. Pentru cine este potrivit: Este potrivit mai ales pentru fetele din clasele primare mai mari și gimnaziu cărora li se potrivesc mărimile 33–36 și care preferă încălțămintea mai elegantă, cu personalitate. Țineți cont însă de greutatea de aproximativ 440 g indicată pentru mărimea 35 și de tocul de 4,5 cm: nu este cea mai ușoară sau mai flexibilă variantă din selecție și poate fi mai puțin potrivită pentru o fetiță care preferă pantofii foarte ușori.

Verdict: Badura EO-BAND-8403-A reprezintă o alegere foarte interesantă pentru fetele care vor o pereche de școală mai elegantă, dar suficient de versatilă pentru alte ținute și ocazii. Prețul din momentul analizei rămâne mult sub bugetul alocat, iar combinația dintre piele naturală, design și versatilitate îi justifică locul în selecție.

2. Balerini de școală pentru fete – varianta feminină, de la primar până la liceu

Dacă Badura este alegerea pentru o ținută mai elegantă și cu personalitate, balerinii Gioseppo merg într-o direcție mai delicată și mai ușor de adaptat vârstei. Modelul bleumarin cu fundă discretă are avantajul unei game foarte largi de mărimi, ceea ce îl face una dintre puținele variante din selecția noastră care poate însoți o fată de la clasele primare până spre liceu.

BEST FEMININE STYLE Gioseppo – balerini din piele naturală cu fundă; reducere 20%, mărimi disponibile între 30-40 Model bleumarin cu vârf rotund, parte superioară din piele naturală de vacă, interior din material textil și alte materiale și talpă plată, antiderapantă. Nu are sistem de închidere, fiind conceput pentru încălțare rapidă. Sunt disponibile mărimile 30–40, însă nu toate se află în același regim de disponibilitate, unele fiind indicate ca PSF – produs în stoc furnizor. Vezi prețul și alte detalii

Acest model Gioseppo bifează foarte bine ideea de încălțăminte școlară discretă, dar nu lipsită de farmec. Bleumarinul este suficient de sobru pentru o ținută de școală, iar mica fundă din partea din față adaugă acel detaliu feminin care îl diferențiază de un balerin complet simplu. În plus, mesajul „Back to School” de pe interiorul tălpii arată destul de clar destinația pentru care a fost gândit modelul.

Ce avantaje oferă: Pielea naturală de la exterior, talpa plată și vârful rotund fac din acest model o variantă practică pentru purtare frecventă. Branțul și căptușeala sunt realizate din materiale cu proprietăți termoreglabile și antibacteriene, potrivit informațiilor producătorului, iar un alt detaliu neobișnuit de util este faptul că balerinii pot fi spălați la mașină la maximum 30°C, conform recomandărilor de întreținere. Lipsa închiderii îi face foarte ușor de încălțat, un avantaj mai ales pentru școlarele mici.

Pielea naturală de la exterior, talpa plată și vârful rotund fac din acest model o variantă practică pentru purtare frecventă. Branțul și căptușeala sunt realizate din materiale cu proprietăți termoreglabile și antibacteriene, potrivit informațiilor producătorului, iar un alt detaliu neobișnuit de util este faptul că balerinii pot fi spălați la mașină la maximum 30°C, conform recomandărilor de întreținere. Lipsa închiderii îi face foarte ușor de încălțat, un avantaj mai ales pentru școlarele mici. Pentru cine este potrivit: Datorită intervalului de mărimi 30–40, este cel mai versatil model din selecția noastră din punctul de vedere al vârstei: poate fi o opțiune pentru clasele primare, gimnaziu și, în funcție de mărimea potrivită și de preferințele fetei, chiar pentru liceu. Îl vedem potrivit atât cu uniformă, fustă sau rochie, cât și cu pantaloni chino ori jeanși drepți, atunci când vrem o ținută mai îngrijită fără să apelăm la un pantof formal.

Verdict: Gioseppo – balerini de piele cu fundă reprezintă o alegere feminină și practică, cu un avantaj greu de ignorat: plaja foarte largă de mărimi. Pielea naturală, talpa plată și designul discret îl fac ușor de integrat în ținutele școlare, iar faptul că există mărimi de la 30 până la 40 îi permite modelului să acopere o parte neobișnuit de mare din anii de școală. Important despre disponibilitate: mențiunea PSF – produs în stoc furnizor – nu înseamnă că produsul este disponibil imediat în depozitul magazinului. Comanda depinde de stocul furnizorului și poate avea un termen de livrare diferit. De aceea, înainte de comandă este recomandată verificarea disponibilității și a termenului de livrare afișate în momentul achiziției.

3. Pantofi sport de școală pentru fete – când sneakerul devine sport-elegant

Pentru gimnaziu și liceu, încălțămintea de școală poate ieși din zona pantofului clasic fără să ajungă neapărat la un model sport foarte colorat. Converse Run Star Trainer este exact genul de compromis pe care îl căutăm: un sneaker cu ADN sportiv, dar cu o construcție și o paletă cromatică suficient de discretă pentru ținutele de zi cu zi.

BEST SPORT-ELEGANT STYLE Converse Run Star Trainer – pantofi sport crem cu inserții de piele întoarsă; reducere 33%; disponibili în mărimile 35,5-40 Model lifestyle unisex în nuanța crem Egret/Black/Honey, cu partea superioară realizată din nailon și inserții din piele întoarsă și accente de piele. Are vârf rotund, talpă plată din cauciuc, șireturi cerate și branț din material textil cu amortizare din spumă. Este disponibil în mărimile 35,5–40, iar modelul poate fi găsit și în alte variante de culori. Vezi prețul și alte detalii

Acest model Converse este probabil cea mai interesantă alegere din selecție pentru o fată care vrea să poarte sneakers la școală, dar nu își dorește un model care să arate exclusiv sport. Combinația dintre crem și negru este discretă, iar inserțiile de piele întoarsă și liniile modelului îi dau un aspect mai elaborat decât al unui sneaker sport obișnuit. În plus, forma relativ suplă îl face ușor de asociat cu ținute diferite, de la uniformă sau pantaloni drepți până la jeanși, fuste și rochii casual.

Ce avantaje oferă: Construcția mixtă combină nailonul cu inserții din piele întoarsă și accente de piele, în timp ce branțul cu amortizare din spumă contribuie la confortul purtării. Talpa exterioară din cauciuc este concepută pentru aderență, iar șireturile cerate și detaliile perforate adaugă un aspect mai îngrijit. Este, de asemenea, un model versatil: poate funcționa atât într-o ținută de școală, cât și în restul zilei, fără să pară că schimbăm complet stilul.

Construcția mixtă combină nailonul cu inserții din piele întoarsă și accente de piele, în timp ce branțul cu amortizare din spumă contribuie la confortul purtării. Talpa exterioară din cauciuc este concepută pentru aderență, iar șireturile cerate și detaliile perforate adaugă un aspect mai îngrijit. Este, de asemenea, un model versatil: poate funcționa atât într-o ținută de școală, cât și în restul zilei, fără să pară că schimbăm complet stilul. Pentru cine este potrivit: Îl vedem potrivit mai ales pentru elevele de gimnaziu și liceu cărora li se potrivesc mărimile 35,5–40 și care preferă sneakers în locul pantofilor clasici. Altfel spus, este pentru fata care vrea sneakers, dar unul mai fashion și mai versatil. Nuanța crem cu detalii negre este o alegere mai permisivă decât negrul integral, așa că recomandarea trebuie pusă în relație cu regulamentul fiecărei școli. Pentru o școală în care sunt acceptate modelele deschise la culoare, poate fi una dintre cele mai ușor de integrat variante sport-elegante din selecție, o alternativă mai puțin convențională la pantoful clasic.

Verdict: Converse Run Star Trainer – sneakers pentru cele care vor confortul și libertatea unui pantof sport, dar și un aspect mai îngrijit, elegant chiar. Nu este un model integral din piele naturală, însă inserțiile din piele întoarsă și accentele din piele naturală îi ridică aspectul peste cel al unui sneaker sport obișnuit. Iar versatilitatea îl face ușor de purtat și dincolo de școală. Prețul din momentul verificării îl scoate ușor din bugetul inițial, dar versatilitatea și designul sunt argumentele pentru care merită urmărit.

4. Sneakers de școală pentru fete – alegerea sport pentru gimnaziu și liceu

Pentru fetele care preferă încălțămintea sport, un sneaker alb poate fi una dintre cele mai versatile alegeri pentru școală. Puma Carina Mia Jr. păstrează silueta clasică a unui sneaker inspirat din modelele de tenis, dar adaugă detalii violet deschis pentru un aspect mai feminin. Iar pentru școlile în care culorile sunt mai strict reglementate, există și variante mai cuminți, în alb sau alb cu negru.

BEST SPORT STYLE Puma Pantofi Sport Carina Mia Jr – sneakers albi cu detalii violet deschis; reducere 30%; disponibili în mărimi 35.5-39, și pe alb și negru Model lifestyle pentru adolescente, cu partea superioară din piele naturală și alte materiale, interior textil, talpă plată din cauciuc și închidere cu șireturi. Are vârf rotund, călcâi întărit, branț detașabil și talpă exterioară flexibilă. Varianta alb/violet deschis este disponibilă în mărimile 35.5–39; modelul poate fi găsit și în combinații cromatice mai sobre, precum alb sau alb cu negru. Vezi prețul și alte detalii

Este cea mai sportivă dintre recomandările noastre și, în același timp, una dintre cele mai ușor de purtat zi de zi. Silueta simplă, joasă, inspirată de stilul tenisului, merge fără probleme cu pantaloni, jeanși, fuste sau ținute sport. Detaliile violet deschis îi dau puțină culoare fără să transforme pantoful într-un model foarte încărcat, ceea ce îl face interesant pentru fetele care vor să iasă din zona albului sau negrului integral.

Ce avantaje oferă: Partea superioară include piele naturală, iar talpa exterioară flexibilă și branțul detașabil sunt detalii utile pentru purtarea frecventă. Călcâiul întărit contribuie la stabilitatea construcției, iar talpa din cauciuc oferă aderență. Modelul este, de asemenea, foarte ușor de asortat: albul funcționează cu aproape orice ținută, iar variantele alb/negru pot fi o soluție mai potrivită acolo unde regulamentul școlii limitează culorile încălțămintei.

Partea superioară include piele naturală, iar talpa exterioară flexibilă și branțul detașabil sunt detalii utile pentru purtarea frecventă. Călcâiul întărit contribuie la stabilitatea construcției, iar talpa din cauciuc oferă aderență. Modelul este, de asemenea, foarte ușor de asortat: albul funcționează cu aproape orice ținută, iar variantele alb/negru pot fi o soluție mai potrivită acolo unde regulamentul școlii limitează culorile încălțămintei. Pentru cine este potrivit: Îl recomandăm mai ales pentru gimnaziu și liceu, în funcție de mărimea potrivită, intervalul disponibil fiind 35,5–39. Este alegerea potrivită pentru adolescentele care preferă sneakers în locul pantofilor clasici și au nevoie de o pereche care să poată fi purtată atât la școală, cât și în timpul liber. Pentru această selecție am fost ceva mai permisivi cu paleta cromatică, deoarece unele dintre modelele pentru fete disponibile se îndepărtează de clasicele negru, bleumarin sau maro. Am păstrat însă criteriul de discreție: accentele lila/violet sunt mici și integrate într-un model predominant alb. Pentru școlile cu reguli cromatice mai stricte, modelul este disponibil și în variante mai sobre, inclusiv alb/negru.

Verdict: Puma Pantofi Sport Carina Mia Jr sunt sneakers clasici, practici și ușor de integrat în garderoba de zi cu zi. Dintre modelele din selecția noastră, este alegerea cea mai clară pentru stilul sport, iar variantele de culoare permit adaptarea sa și la reguli școlare diferite. Prețul din momentul verificării depășește ușor bugetul nostru inițial, însă modelul rămâne o opțiune interesantă pentru adolescentele care caută un sneaker clasic, iar variantele cromatice mai sobre îl fac ușor de adaptat și la regulamente școlare mai stricte.

BONUS — Încălțăminte de școală pentru fete din piele naturală: modelul unisex care nu încape într-o singură categorie

Unele perechi sunt pur și simplu prea versatile pentru a rămâne într-un singur ghid. Este și cazul modelului Converse Chuck Taylor All Star EVA Lift, pe care l-am inclus prima dată în ghidul pentru încălțăminte de școală pentru băieți, unde a avut un rol central. Revine acum într-o altă poziție: aceea de bonus.

Există un „cel mai bun” ghiozdan pentru școală în 2026–2027? Alegerile potrivite de la clasele primare la liceu: ergonomie, organizare și soluții pentru fiecare vârstă

Nu pentru că ar avea mai puțin de oferit decât cele patru alegeri principale, ci tocmai pentru că iese din logica în care am construit selecția pentru fete.

Este un model unisex, high-top, din piele naturală, cu o siluetă recognoscibilă și o identitate vizuală puternică. În plus, plaja de mărimi, de la 29 la 40, îi extinde considerabil zona de utilizare, de la clasele primare la liceu, în funcție de mărimea potrivită.

Și apoi este felul în care poate fi purtat, pe lângă uniforma școlară. Tenișii înalți se potrivesc la fel de firesc cu jeanși, pantaloni cargo sau largi, treninguri și pantaloni scurți, cât și cu o fustă ori o rochie casual. Nu cer o singură formulă vestimentară și pot adăuga personalitate unei ținute fără să o domine. Tocmai această libertate de styling îi face dificil de încadrat într-una dintre cele patru categorii principale.

Mai există și un detaliu care îi dă o poziție aparte în selecția noastră: este o pereche pe care o putem privi dincolo de împărțirea „pentru fete” și „pentru băieți”. Dacă primele patru recomandări au fost alese pentru a ilustra patru stiluri diferite de încălțăminte de școală pentru fete, acest Converse poate funcționa pentru oricine găsește în el stilul potrivit.

De aceea l-am păstrat ca bonus. Nu este un „câștigător” peste celelalte modele și nici o a cincea categorie. Este perechea care schimbă puțin regulile selecției: un high-top unisex, disponibil într-o plajă generoasă de mărimi, cu o construcție distinctă și suficient de versatil încât să treacă fără probleme de la o categorie la alta.

Și poate că acesta este cel mai bun motiv pentru care merită un loc aparte: un model care a fost piesa centrală în ghidul pentru băieți poate reveni, firesc, ca bonus în ghidul pentru fete — fără să pară repetitiv, ci tocmai pentru că demonstrează cât de puțin contează uneori eticheta atunci când modelul este bine ales.

Pantofi de școală pentru fete din piele naturală: alege perechea potrivită pentru ea

La final, selecția noastră spune un lucru destul de simplu: încălțămintea de școală nu trebuie să arate într-un singur fel. Poate fi elegantă și fashion, feminină și discretă, sport-elegantă sau pur și simplu sport. Important este ca alegerea să fie potrivită vârstei, stilului, să ofere confort pe parcursul întregii zile și să țină cont, acolo unde este cazul, de regulamentul școlii.

În selecția noastră, Badura, Gioseppo, Converse Run Star Trainer și Puma Carina Mia Jr acoperă patru direcții diferite, în timp ce bonusul Converse Chuck Taylor All Star EVA Lift aduce un high-top unisex, cu o identitate vizuală aparte, o construcție distinctă și o plajă generoasă de mărimi. Nu este vorba despre un clasament, ci despre modele cu avantaje și particularități diferite, astfel încât alegerea finală să poată ține cont de ceea ce este cu adevărat important pentru fiecare copil.

Foto: Shoes & sox De la primar la liceu: stil potrivit fiecărei vârste - același, indiferent de țară sau continent

Rămâne însă partea practică. Înainte de comandă, verificați întotdeauna mărimea disponibilă, materialele, caracteristicile produsului și regulamentul școlii. Prețurile, reducerile și stocurile Fashion Days se pot modifica, iar unele mărimi pot dispărea mai repede decât altele. De aceea, linkurile de afiliere ale recomandărilor duc către paginile produselor, unde puteți verifica informațiile comerciale actualizate și, dacă modelul este potrivit și disponibil, îl puteți comanda online.

Acum rămâne alegerea înaintea începutului de an școlar. Fiica preferă eleganța? Mergeți spre Badura. Vrea ceva feminin, ușor de purtat și discret? Gioseppo poate fi alegerea potrivită. Preferă sneakers, dar cu un aer mai fashion? Converse Run Star Trainer. Vrea un model sport clasic și versatil? Puma Carina Mia Jr. Căutați un high-top unisex, cu o plajă largă de mărimi și o identitate vizuală aparte? Merită să aruncați o privire și la bonusul Converse Chuck Taylor All Star Eva Lift.

Alegeți stilul care i se potrivește, verificați toate detaliile menționate anterior și apoi vedeți care dintre aceste perechi merită să înceapă anul școlar alături de ea.