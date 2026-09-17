 După modelul lui Prigojin, fiul de 18 ani al sângerosului dictator cecen Ramzan Kadîrov își formează propria armată | adevarul.ro
search
Joi, 17 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

După modelul lui Prigojin, fiul de 18 ani al sângerosului dictator cecen Ramzan Kadîrov își formează propria armată

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Adam Kadîrov, fiul în vârstă de 18 ani al liderului cecen Ramzan Kadîrov, și-a creat propria grupare de forțe, numită „Dustum K-13", care patrulează deja șoselele din Cecenia și trece prin antrenamente militare.

Adam și Ramzan Kadîrov/
Adam și Ramzan Kadîrov Foto: X

În Cecenia, Adam Kadîrov, în vârstă de 18 ani, fiul șefului republicii, Ramzan Kadîrov, are acum propria unitate de forțe, denumită „Dustum K-13". Potrivit publicației ruse Verstka, luptătorii acesteia sunt cazați la baza unității SOBR „Ahmat", situată în satul natal al lui Kadîrov-tatăl, Ahmat-Iurt, și participă la controale pe șosele.

Jurnaliștii au analizat conturile din rețelele sociale asociate lui Adam Kadîrov și au stabilit că „Dustum K-13" este o formațiune de forțe distinctă. În înregistrările video publicate, bărbați îmbrăcați în uniformă și șepci inscripționate cu „Dustum" execută exerciții de tragere, pilotare a dronelor, contracarare a dronelor, evacuare a răniților și instrucție.

La finalul anului 2025 și începutul lui 2026, presa cecenă a relatat despre activitatea unui grup asociat cu „Baza Centrală Dustum K-13". Potrivit acestor informații, reprezentanții săi efectuau controale ale mașinilor pe șosele, verificând, printre altele, gradul de fumurizare a geamurilor. Statutul exact al grupării, atribuțiile sale și temeiul legal pentru astfel de controale nu sunt însă clar stabilite în surse publice.

În prezent se știe că baza „Dustum K-13" se află pe teritoriul unității SOBR „Ahmat" din Ahmat-Iurt. Încă din octombrie 2024, Ramzan Kadîrov publicase o înregistrare video în care Adam supraveghea un careu al efectivelor centrului specializat de instruire al SOBR „Ahmat". Ulterior, pe clădirea respectivă a apărut inscripția „Baza Centrală K-13".

Gruparea are propriul cont de Instagram, unde publică imagini de la antrenamentele membrilor săi. În înregistrările video difuzate, persoane care poartă șepci inscripționate cu „Dustum" se antrenează să doboare drone, să piloteze aparate fără pilot, să tragă cu arme, să evacueze răniți și să execute exerciții de instrucție.

Sub unul dintre aceste videoclipuri, autorii paginii au scris: „Militarul este omul care a ales o cale fără program fix, fără un obișnuit «de la 9 la 18», fără posibilitatea de a rămâne acasă spontan atunci când este greu. Este o viață în care există mereu cineva superior în grad, dar în care ai, în același timp, un simț uriaș al responsabilității. Față de țară. Față de familie. Față de propria alegere."

În același timp, materialele publice ale grupării „Dustum K-13" nu explică în ce operațiuni de luptă concrete au fost implicați membrii săi. Verstka notează că unitatea își prezintă pregătirea militară și colaborarea cu SOBR „Ahmat", însă statutul și misiunile sale exacte rămân neclare din sursele disponibile public.

Separat, Verstka atrage atenția asupra folosirii denumirilor „Dustum" și „K13". „Dustum" este indicativul de radio al lui Adam Kadîrov, folosit anterior și de tatăl său, Ramzan Kadîrov. Denumirea „K13" apare, de asemenea, în mod recurent în proiecte legate de Adam Kadîrov, inclusiv în conturile persoanelor din anturajul acestuia.

Cine este Adam Kadîrov

Adam Kadîrov este fiul în vârstă de 18 ani al liderului Republicii Cecene (din cadrul Federației Ruse), Ramzan Kadîrov, care, în ciuda vârstei fragede, deține mai multe funcții de conducere în aparatul de forță al Ceceniei și conduce propriul serviciu de securitate.

A devenit cunoscut, în mod controversat, în septembrie 2023, după ce a bătut, într-un centru de reținere din Groznîi, un bărbat, Nikita Juravel, arestat pentru că ar fi ars un exemplar al Coranului. În urma acestui incident, fiul liderului cecen a primit de două ori titlul de „Erou al Ceceniei", precum și o serie de numiri în funcții, printre care conducerea serviciului de securitate al tatălui său și rolul de coordonator al Ministerului de Interne al republicii.

Mai mult, în octombrie 2024, Adam, pe atunci în vârstă de 16 ani, a fost inclus în „Cartea Recordurilor din Rusia" drept cel mai tânăr șef al serviciului de securitate al unui lider regional din Federația Rusă.

Kadîrov-junior a acumulat deja peste 20 de distincții de stat și departamentale, printre care medalia Rosgvardiei „Pentru merit în luptă" și medalia de aur a companiei Rosenergoatom.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce a răspuns George Simion, întrebat dacă s-a întâlnit cu Nicușor Dan la Vila Lac
digi24.ro
image
Un profesor român de la Stanford, în spatele unui experiment fără precedent: șoareci cu jumătate de creier uman
stirileprotv.ro
image
Consultările de la Cotroceni s-au terminat. Nicușor Dan anunță concluziile discuțiilor și posibilul nume de premier la ora 17.00. România marchează azi a 135-a zi de criză politică
gandul.ro
image
Lovitură de proporții la Revolut! Hackerii s-au dat drept anchetatori și au păcălit compania
mediafax.ro
image
„Ne-a spus că are alte opțiuni”: românul care a jucat contra lui Messi refuză să joace pentru România
fanatik.ro
image
„De la 1 noiembrie, o mare parte din pacienții cu HIV din România vor rămâne fără tratament!” Decizia Ministerului Sănătății care sacrifică bolnavii cronici
libertatea.ro
image
Reacția Chinei, după ce Congresul SUA a adoptat noi sancțiuni draconice împotriva Rusiei
digi24.ro
image
Șeful Dacia, avertisment brutal: „Renault poate produce mașini și în altă parte!” » De ce România PIERDE din competitivitate
gsp.ro
image
Laura Giurcanu își vinde mașina și pleacă din România: ”Mă mut în altă țară”. Un mesaj a schimbat totul
digisport.ro
image
Hagi, încrezător în „tricolorii”: crede că România va câștiga tot în Liga Națiunilor
click.ro
image
O milionară a cumpărat o casă de 16.000.000 dolari pentru iubitul escortă masculină. Acesta i-a furat apoi toți banii
antena3.ro
image
Mercedes dezvăluie diferenţele drastice de salarii: Un muncitor german câştigă de cinci ori mai mult decât un muncitor român
zf.ro
image
Momentul inexplicabil când un şofer coboară din maşină şi se aruncă în faţa altui vehicul pe o şosea din Cluj
observatornews.ro
image
Am obținut BILETUL DE ADIO lăsat de fostul general Dorin Ioniță! 12 pagini de mesaje cutremurătoare
cancan.ro
image
Stagiul complet de cotizare la pensie crește de la 1 octombrie. Cine va munci mai mult înainte de pensionare?
newsweek.ro
image
FOTO. Prezentatoarea TV și-a impresionat fanii cu pozele în bikini: „E criminal să arăți așa!”
prosport.ro
image
Schimbarea care va apărea pe cupoanele de pensie. Ce ar urma să se întâmple cu facilitățile de transport ale pensionarilor
playtech.ro
image
Denis Drăguș îl vrea pe Stanciu la FCSB: „Clar aș vrea să fie aici lângă mine, dar mă bucur pentru el”
fanatik.ro
image
Guvern PSD-AUR, anticipate sau suspendarea președintelui. Variantele pentru ieșirea din criză. De ce a treia propunere de premier ar putea fi votată
ziare.com
image
A băgat banii la ”Caritas” și a rămas ”cu buza umflată”! Soția sa e una dintre cele mai bogate femei din lume
digisport.ro
image
Horoscop 18 septembrie. Dezamăgire pentru Tauri, pierderi pentru Pești
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
GATA! Nicuşor Dan a semnat decretul!
romaniatv.net
image
Mama Mădălinei Apostol a leșinat la înmormântare. A fost luată cu ambulanța de la procesiune | Video
mediaflux.ro
image
Ce se află în meniul cafenelei deschise, ieri, de Dan și Diana Șucu
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare
actualitate.net
image
O femeie a fost la un pas de moarte din cauza unui fir de păr crescut pe sub piele
click.ro
image
Un interviu rar, cu două nume uriașe: Andreea Esca și Oprah Winfrey, față în față la București: „M-am născut sub o stea norocoasă”
click.ro
image
Diana Lupescu, mărturisiri despre ultimele zile ale lui Mircea Diaconu: „L-am văzut cum se topește”
click.ro
filmul The Battle Of Austerlitz despre Pauline Bonaparte foto profimedia 0418529902 jpg
„Nimfomană chiar și în public”. Prințesa care trăia numai pentru plăcere purta rochii transparente, care-i expuneau „atuurile naturale”
okmagazine.ro
Printul Harry si Regina Camilla jpg
"Eu sau fiul tău!", o nouă criză a furioasei Regina Camilla, cauzată de consumul de alcool. Îi cere lui Charles imposibilul
okmagazine.ro
Opera de artă a zăcut neobservată în grădina unei familii (stânga) mai bine de 70 de ani, până când a fost curățată
O sculptură rară de marmură, confundată timp de mai bine de 70 se ani cu un ornament banal de grădină
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Scene dramatice la înmormântarea Mădălinei Apostol! Mama ei a leșinat la cimitir. S-a chemat Salvarea
image
O femeie a fost la un pas de moarte din cauza unui fir de păr crescut pe sub piele

OK! Magazine

image
"Eu sau fiul tău!", o nouă criză, pe fondul consumului de alcool, a furioasei Regina Camilla. Îi cere lui Charles imposibilul