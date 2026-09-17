După modelul lui Prigojin, fiul de 18 ani al sângerosului dictator cecen Ramzan Kadîrov își formează propria armată

Adam Kadîrov, fiul în vârstă de 18 ani al liderului cecen Ramzan Kadîrov, și-a creat propria grupare de forțe, numită „Dustum K-13", care patrulează deja șoselele din Cecenia și trece prin antrenamente militare.

Adam și Ramzan Kadîrov Foto: X

În Cecenia, Adam Kadîrov, în vârstă de 18 ani, fiul șefului republicii, Ramzan Kadîrov, are acum propria unitate de forțe, denumită „Dustum K-13". Potrivit publicației ruse Verstka, luptătorii acesteia sunt cazați la baza unității SOBR „Ahmat", situată în satul natal al lui Kadîrov-tatăl, Ahmat-Iurt, și participă la controale pe șosele.

Jurnaliștii au analizat conturile din rețelele sociale asociate lui Adam Kadîrov și au stabilit că „Dustum K-13" este o formațiune de forțe distinctă. În înregistrările video publicate, bărbați îmbrăcați în uniformă și șepci inscripționate cu „Dustum" execută exerciții de tragere, pilotare a dronelor, contracarare a dronelor, evacuare a răniților și instrucție.

La finalul anului 2025 și începutul lui 2026, presa cecenă a relatat despre activitatea unui grup asociat cu „Baza Centrală Dustum K-13". Potrivit acestor informații, reprezentanții săi efectuau controale ale mașinilor pe șosele, verificând, printre altele, gradul de fumurizare a geamurilor. Statutul exact al grupării, atribuțiile sale și temeiul legal pentru astfel de controale nu sunt însă clar stabilite în surse publice.

În prezent se știe că baza „Dustum K-13" se află pe teritoriul unității SOBR „Ahmat" din Ahmat-Iurt. Încă din octombrie 2024, Ramzan Kadîrov publicase o înregistrare video în care Adam supraveghea un careu al efectivelor centrului specializat de instruire al SOBR „Ahmat". Ulterior, pe clădirea respectivă a apărut inscripția „Baza Centrală K-13".

Gruparea are propriul cont de Instagram, unde publică imagini de la antrenamentele membrilor săi. În înregistrările video difuzate, persoane care poartă șepci inscripționate cu „Dustum" se antrenează să doboare drone, să piloteze aparate fără pilot, să tragă cu arme, să evacueze răniți și să execute exerciții de instrucție.

Sub unul dintre aceste videoclipuri, autorii paginii au scris: „Militarul este omul care a ales o cale fără program fix, fără un obișnuit «de la 9 la 18», fără posibilitatea de a rămâne acasă spontan atunci când este greu. Este o viață în care există mereu cineva superior în grad, dar în care ai, în același timp, un simț uriaș al responsabilității. Față de țară. Față de familie. Față de propria alegere."

În același timp, materialele publice ale grupării „Dustum K-13" nu explică în ce operațiuni de luptă concrete au fost implicați membrii săi. Verstka notează că unitatea își prezintă pregătirea militară și colaborarea cu SOBR „Ahmat", însă statutul și misiunile sale exacte rămân neclare din sursele disponibile public.

Separat, Verstka atrage atenția asupra folosirii denumirilor „Dustum" și „K13". „Dustum" este indicativul de radio al lui Adam Kadîrov, folosit anterior și de tatăl său, Ramzan Kadîrov. Denumirea „K13" apare, de asemenea, în mod recurent în proiecte legate de Adam Kadîrov, inclusiv în conturile persoanelor din anturajul acestuia.

Cine este Adam Kadîrov

Adam Kadîrov este fiul în vârstă de 18 ani al liderului Republicii Cecene (din cadrul Federației Ruse), Ramzan Kadîrov, care, în ciuda vârstei fragede, deține mai multe funcții de conducere în aparatul de forță al Ceceniei și conduce propriul serviciu de securitate.

A devenit cunoscut, în mod controversat, în septembrie 2023, după ce a bătut, într-un centru de reținere din Groznîi, un bărbat, Nikita Juravel, arestat pentru că ar fi ars un exemplar al Coranului. În urma acestui incident, fiul liderului cecen a primit de două ori titlul de „Erou al Ceceniei", precum și o serie de numiri în funcții, printre care conducerea serviciului de securitate al tatălui său și rolul de coordonator al Ministerului de Interne al republicii.

Mai mult, în octombrie 2024, Adam, pe atunci în vârstă de 16 ani, a fost inclus în „Cartea Recordurilor din Rusia" drept cel mai tânăr șef al serviciului de securitate al unui lider regional din Federația Rusă.

Kadîrov-junior a acumulat deja peste 20 de distincții de stat și departamentale, printre care medalia Rosgvardiei „Pentru merit în luptă" și medalia de aur a companiei Rosenergoatom.