Furnici servite la desert într-un restaurant cu două stele Michelin. Procurorii au cerut condamnarea administratorilor la închisoare

Un restaurant cu două stele Michelin din Seul a fost amendat după ce a servit clienților un desert decorat cu furnici, insecte care nu sunt autorizate pentru consum în Coreea de Sud. Preparatul a fost inclus în meniu timp de aproape patru ani, iar procurorii susțin că peste 12.000 de clienți l-au primit. În furnicile folosite au fost descoperite și niveluri de metale grele care depășeau limitele admise.

Desert cu furnici Foto: Instagram

Restaurantul Evett, cu două stele Michelin și situat în cartierul Gangnam din Seul, a fost amendat cu aproximativ 6.340 de euro, în timp ce directoarea executivă a companiei, Ginny Kim, a primit o amendă de aproximativ 9.500 de euro. În total, sancțiunile se ridică la circa 15.840 de euro. Procurorii ceruseră o pedeapsă de un an de închisoare pentru Ginny Kim și o amendă de aproximativ 12.700 de euro pentru companie, relatează The Guardian.

Judecătorul Lee Se-chang, de la Tribunalul Districtual de Vest din Seul, a declarat că fapta „nu este deloc una ușoară”, ținând cont de perioada în care desertul a fost servit, de faptul că restaurantul a folosit preparatul pentru promovare și de rezultatele testelor efectuate asupra furnicilor.

Aproape 50.000 de furnici în desert

Potrivit procurorilor, restaurantul importa prin poștă furnici uscate din Statele Unite și Thailanda. Acestea erau servite, câte trei până la cinci, peste un sorbet preparat cu sikhye, o băutură dulce tradițională coreeană pe bază de orez. Desertul a fost servit din aprilie 2021 până în ianuarie 2025.

Procurorii au calculat că preparatul a fost oferit unui număr de 12.274 de clienți, fiind folosite în total 49.096 de furnici. Vânzările au generat aproximativ 76.000 de euro.

Apărarea a contestat, însă, cifrele și a susținut că doar aproximativ 60% dintre clienți au acceptat toppingul cu furnici atunci când acesta le-a fost oferit.

Administratorii restaurantului au precizat că furnicile apăreau doar în câteva dintre cele 15 feluri ale meniului și a arătat că insectele sunt folosite ca ingrediente și în restaurante din Danemarca, Marea Britanie și Australia.

Restaurantul Evett a fost fondat de chef-ul australian Joseph Lidgerwood, cunoscut și pentru apariția sa în competiția culinară Netflix „Culinary Class Wars”.

Lidgerwood este imaginea publică a restaurantului, însă nu a fost inculpat și nu a fost pus sub acuzare în acest caz.

Potrivit legislației sud-coreene, responsabilitatea juridică revine persoanei înregistrate oficial ca administrator al afacerii. l.

Furnicile nu sunt aprobate ca aliment în Coreea de Sud

Legislația sud-coreeană permite utilizarea ca alimente a 10 specii de insecte, printre care lăcustele, viermii de făină și pupele de viermi de mătase.

Furnicile nu se află pe lista speciilor aprobate. Restaurantele care vor să folosească o insectă neautorizată trebuie să obțină o aprobare temporară de la Ministerul pentru Siguranța Alimentară și Farmaceutică. Evett nu a obținut această aprobare.

Încălcarea legii poate fi sancționată cu până la cinci ani de închisoare sau cu o amendă de aproximativ 31.700 de euro.

Ancheta a început după ce autoritățile au găsit referiri la preparatele cu furnici în postări de pe bloguri și pe rețelele sociale.

Ce susține apărarea

La audierea finală, desfășurată în luna iulie, apărarea a contestat acuzațiile privind utilizarea furnicilor în desert.

Avocații au susținut că numărul furnicilor indicat de autorități era mai mare decât cantitatea folosită în realitate.

„Clienții puteau decide personal dacă doresc să adauge furnici în desert, alegând inclusiv cantitatea pe care o doreau”, au spus avocații.