 Scandal după dezvăluirea lui Nicușor Dan despre liderul care i-ar fi spus „România e problema ta”. Fritz neagă categoric | adevarul.ro
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Scandal după dezvăluirea lui Nicușor Dan despre liderul care i-ar fi spus „România e problema ta”. Fritz neagă categoric

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Președintele Nicușor Dan a dezvăluit joi, 17 septembrie, după consultările de la Palatul Cotroceni, că un lider de partid i-a spus, în privat, că „asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea”. Liderul USR, Dominic Fritz, a precizat că nu este vorba despre el.

Nicușor Dan, la consultările cu partidele politice
Nicușor Dan, la consultările cu partidele politice Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

UPDATE - Fritz: „resping categoric speculațiile apărute în presă”

Președintele USR, Dominic Fritz, a respins joi, 17 septembrie, afirmațiile apărute în presă potrivit cărora i-ar fi spus președintelui Nicușor Dan: „asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea”.

„Resping categoric speculațiile apărute în presă că eu aș fi cel care i-ar fi spus președintelui «asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea». Este o minciună sfruntată și solicit redacțiilor care o propagă s-o retragă.

Nu este nici limbajul meu, nici gândirea mea.

Singurul motiv pentru care mă implic în politică este pasiunea mea pentru România, care s-a născut la Timișoara. Singurul motiv pentru care sunt președinte de partid este pentru că cred că împreună suntem mai puternici în lupta pentru o Românie mai demnă, mai corectă și mai prosperă.

M-am obișnuit ca patriotismul meu să fie constant atacat și pus la îndoială, fiind cineva care nu s-a născut aici. Sunt conștient că trebuie să muncesc de două ori mai mult pentru a dovedi constant loialitatea mea față de această țară. Cu atât mai mult sunt recunoscător pentru toți cei care mă judecă după realizările și faptele mele.”

Știre inițială

„O să spun direct, am văzut la partide multă preocupare electorală și mult mai puțină preocupare pentru interesul național. Ba chiar un șef de partid mi-a spus în privat: asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea. Și nu e în regulă, pentru că meseria noastră și faptul că trăim din banii oamenilor înseamnă că trebuie să ajungem noi la un compromis astfel încât să reușim să negociem problemele sau, în fine, aspirațiile dacă sunt diferite ale categoriilor sociale, profesionale din țara noastră”, a spus Nicușor Dan.

Potrivit surselor Adevărul, liderul la care s-a referit președintele este Dominic Fritz, liderul USR. 

Joi seară, liderul USR a transmis că formațiunea pe care o conduce îl susține pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier și că va participa la negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare. Fritz a precizat că voturile PSD ar putea fi importante pentru trecerea unui Guvern și că USR este dispus să participe la discuțiile politice pentru formarea unei majorități.

„Noi suntem pregătiți să găsim puncte de compromis cu toate partidele, inclusiv cu PSD, pentru că trebuie să găsim o soluție”, a declarat liderul USR.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, după consultările cu partidele parlamentare. Mureșan a acceptat propunerea președintelui.

Desemnarea premierului nu rezolvă însă criza politică, întrucât partidele trebuie să negocieze în continuare pentru formarea unei majorități parlamentare care să susțină viitorul Guvern.

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