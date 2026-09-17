Unul dintre cei mai periculoși pești din lume a fost prins în Marea Adriatică, în apropiere de Rijeka, Croația. Exemplarul de aproximativ 1,5 kilograme aparține speciei Lagocephalus sceleratus, cunoscută drept peștele-balon, și poate conține tetrodotoxină, o otravă extrem de puternică.

Peștele a fost prins de un pescar din Rijeka, care a decis să îl predea Muzeului de Istorie Naturală din Rijeka pentru analiză, după ce a consultat specialiștii, potrivit Blic.

Exemplarul a fost capturat cu ajutorul unei momeli și a atras atenția specialiștilor din cauza toxicității sale și a faptului că această specie a apărut relativ recent în Marea Adriatică.

O toxină extrem de periculoasă

Lagocephalus sceleratus este cunoscut pentru prezența tetrodotoxinei, o neurotoxină extrem de puternică. Potrivit informațiilor publicate în cazul capturii de la Rijeka, otrava este descrisă ca fiind de până la 1.250 de ori mai puternică decât cianura.

Intoxicația cu tetrodotoxină poate afecta rapid sistemul nervos și poate provoca amorțeală, slăbiciune musculară și paralizie. În cazurile grave, toxina poate paraliza mușchii implicați în respirație, ceea ce poate duce la insuficiență respiratorie și deces.

Exemplarul prins lângă Rijeka a ajuns la Muzeul de Istorie Naturală Foto: Profimedia

Concentrații importante ale toxinei pot fi întâlnite în diferite părți ale peștelui, inclusiv în ficat, piele și ovare. Din acest motiv, exemplarele capturate accidental nu trebuie consumate.

A ajuns în Adriatica în ultimele decenii

Peștele-balon este originar din regiuni tropicale și subtropicale ale Oceanului Indian și Pacific. Prezența sa în Marea Mediterană este legată de migrația speciilor prin Canalul Suez, fenomen cunoscut sub numele de migrație lessepsiană.

În ultimele decenii, Lagocephalus sceleratus s-a răspândit în mai multe zone ale Mediteranei și a fost observat și în Marea Adriatică. Apariția sa reprezintă o preocupare pentru specialiști atât din cauza toxicității, cât și a impactului pe care speciile invazive îl pot avea asupra ecosistemului marin.

Este considerat o delicatesă în Japonia

În Japonia, peștele-balon este cunoscut în gastronomia tradițională sub numele de „fugu”. Prepararea sa presupune însă îndepărtarea cu mare atenție a părților care pot conține tetrodotoxină și este realizată de bucătari special instruiți și autorizați.

În cazul peștilor capturați în Marea Adriatică, recomandarea este însă clară: aceștia nu trebuie consumați.

Exemplarul prins lângă Rijeka a ajuns la Muzeul de Istorie Naturală din oraș, unde poate fi studiat de specialiști, inclusiv pentru documentarea prezenței și răspândirii acestei specii în Adriatica.