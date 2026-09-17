O familie de români a plecat din Cluj cu autorulota și a ajuns, după mii de kilometri, în Beijing. Oana și Attila Hajoș au călătorit împreună cu cei trei copii și câinele familiei. Ajunși în capitala Chinei, au aflat că pentru a circula cu autorulota aveau nevoie de un permis special, valabil cinci zile.

Familia călătorește cu autorulota Foto: Facebook-Haioșii

Experiența din Beijing a început cu o adevărată aventură. Pentru non-rezidenți este necesar un permis de acces valabil cinci zile, iar pentru străini procedura este mai complicată, susțin cei doi români pe pagina de Facebook Haioșii.

„Am ajuns în Beijing cu autorulota, pe roți, din România. Pentru străini e si mai greu să intre, nu pot lua permisul online, ci de la anumite secții de poliție. Iată-ne, la miezul nopții, purtându-ne de la o poartă la alta, luptându-ne cu Google Translate vreo 3 ore ca să obținem permisul ăla prețios. Am primit mai multe de «nu se poate», dar am insistat și până la urmă s-a putut. Deja am învățat treaba cu insistențele la chinezi”, au povestit Oana și Attila Hajos.

Chiar și după ce au obținut permisul, familia a descoperit că deplasarea cu autorulota prin Beijing este dificilă. Orașul este înconjurat de șosele circulare, cunoscute sub denumirea de „rings”, iar accesul cu astfel de vehicule este supus unor restricții și intervale orare.

Pentru a vizita orașul, românii au lăsat autorulota într-o zonă aflată spre periferie și au folosit transportul public.

„Asta a însemnat parcat mașina într-un cartier mărginaș pe ringul 5-6 și făcut tururi cu metroul de câte 2 ore pe sens până în diverse locuri unde aveam treabă”, au explicat ei.

Oana și Attila Hajos, în China Foto: Facebook-Haioșii

Au vizitat Piața Tiananmen și Orașul Interzis

Printre obiectivele pe care familia le-a vizitat s-au numărat Piața Tiananmen și Orașul Interzis. Românii spun că au vrut să cunoască istoria locurilor înainte de a ajunge acolo.

„Am bifat Orașul Interzis și piața Tiananmen. Dar nu am mers acolo doar așa, ca «vodă prin lobodă». Înainte am ținut o lecție de istorie, ne-am uitat la documentare și am citit din cartea ce am cărat-o special pentru ocazia asta”, au povestit ei.

Pentru cele două obiective este nevoie de programare făcută cu câteva zile înainte. Piața Tiananmen este gratuită, în timp ce pentru Orașul Interzis se plătește bilet. Pașaportul trebuie prezentat la intrare, iar controalele de securitate sunt foarte stricte.

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„Neapărat să aveți pașaportul la voi că e musai să-l prezentați la intrare. În plus, securitatea este next level! Am fost pipăiți, scanați, bipăiți, controlați în poșete, la șervețele, în husa telefonului”, au relatat românii.

Familia de români a ajuns cu autorulota în China Foto: Facebook-Haioșii

La un moment dat, unul dintre obiectele pe care le aveau asupra lor a atras atenția personalului de securitate.

„Nurofen? Ce-i asta? Headache. A, ok”, au povestit aceștia, într-o relatare în care au descris cu umor experiența controalelor.

În cele din urmă, familia a intrat în Orașul Interzis, unde a găsit însă o atmosferă extrem de aglomerată.

„Într-un final am intrat, noi și un puhoi de turiști cu care am făcut slalom prin curțile palatului. Un alt fel de a spune că «eram pe val». Valul de oameni”, au scris cei doi.

„În principiu totul mi s-a părut overrated”

Vizita în Orașul Interzis nu a fost însă pe măsura așteptărilor românilor. Oana Hajos spune că mai multe camere erau închise, deși informațiile găsite înainte de călătorie indicau că acestea ar putea fi vizitate.

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„În principiu totul mi s-a părut overrated. Camerele erau închise, cu toate că ChatGPT se jura că pot intra și că e mirobolant! Să nu-l credeți. M-am învârtit o grămadă până să-mi spună că, oops, din 2026 sunt închise toate!”, a povestit românca.

Familia a căutat apoi un loc de unde să poată vedea Orașul Interzis de sus. L-a găsit în parcul Jingshan, de unde poate fi admirată panorama asupra complexului.

„E drăguță priveliștea asupra Orașului Interzis din parcul Jingshan, unde iar plătiți și mergeți iar cu puhoiul ca să faceți poza panoramică”, a spus Oana Hajos.

După o zi petrecută printre obiective turistice, controale și drumuri lungi cu metroul, familia s-a întors la autorulotă. Finalul aventurii din Beijing a fost unul simplu: un bol de tăiței, o supă chinezească și revederea câinelui familiei.

„La finalul zilei ne-am regăsit fericirea într-un bol de tăiței și o supă chinezească. Am mers «acasă» iar 2 ore cu metroul și am îmbrățișat cățelul. Zi lungă și grea. Mai avem, stați pe-aproape!”, au încheiat Oana și Attila Hajos, care își continuă călătoria cu autorulota prin Asia, solicitând prelungirea vizei cu încă 30 de zile.