Ipoteză macabră în cazul osemintelor descoperite la cimitirul din Slatina. „M-am gândit că poate sunt și morții mei acolo”

La Cimitirul Strehareți din Slatina au început să vină, joi, 17 septembrie, oameni care, de-a lungul ultimilor ani, au avut probleme cu locurile de veci de aici. Oamenii se întreabă dacă nu cumva și rămășițele rudelor lor decedate sunt între cele găsite în cripta de la marginea cimitirului.

Grațiela Simion spune că a rămas cu „o potecuță” Foto: Alina Mitran

La mai puțin de o zi de când s-a făcut public faptul că mai mulți saci cu oseminte ce par a fi umane au fost descoperiți într-o criptă improvizată la marginea Cimitirului Strehareți din Slatina, slătineni care au în concesiune locuri de veci în acest cimitir au venit să pună întrebări. Sunt cetățeni care în ultimii ani au avut diverse neînțelegeri cu fostul concesionar al cimitirului, firma Ecumenic Funerare.

Doamna Grațiela Simion a mărturisit că a avut un sentiment de neliniște în momentul în care a văzut știrea că miercuri, 16 septembrie 2026, în cimitir s-au găsit mai mulți saci cu oseminte ce par a fi umane. De ce? Pentru că, în urmă cu doi ani, pe o bună parte din locul celor trei morminte pentru care plătea concesiune în cimitir s-a trezit că a fost construită o criptă. Acolo femeia avea îngropați părinții și soțul. În plus, era cu toate taxele plătite la zi. Cu toate acestea, în cursul anului 2024, când a venit să le aprindă celor răposați o lumânare, s-a trezit că locul este ocupat de o construcție nouă.

Discuții, a precizat femeia, avusese cu administratorul cimitirului, acesta plângându-se că în zona celor trei morminte a crescut un dud ale cărui rădăcini pun în pericol orice eventuală construcție. La momentul la care a apărut noua criptă, dudul însă nu mai era acolo. Răspunsul administratorului, a spus Grațiela Simion, a fost că cineva a construit acolo fără știrea lui și că lucrurile nu mai pot fi schimbate, în schimb îi poate oferi un alt loc în cimitir.

„Mai e aici o potecuță”

Din cele trei locuri de veci, femeia mai are acum o fâșie de pământ cu lățimea mai mică de un metru. „Mai ai aici o potecuță”, i s-ar fi spus, iar răspunsul femeii a fost evident: „Ce pot să fac cu ea, pot fi îngropată aici?”.

Deși inițial a refuzat, în cele din urmă femeia a acceptat și a plătit o nouă concesiune, pentru un loc „pe aici, prin apropiere”. Locul de veci nu-l știe, pentru că i s-a transmis doar un număr, „poziția 3”, pentru care a plătit în total aproximativ 600 de lei.

N-a primit în schimb niciun răspuns la întrebarea „Unde sunt osemintele celor dragi înmormântați ?”, așa că a făcut plângere la poliție.

Acțiunea penală a început în 2024, iar doi ani mai târziu, adică în 2026, după mai multe întrebări adresate Poliției și Parchetului, femeia a primit o comunicare. Faptele grave reclamate – printre altele, profanare de morminte și înșelăciune - au fost investigate, iar propunerea a fost de neîncepere a urmăririi penale, a spus Grațiela Simion. „Domnul polițist mi-a spus că osemintele părinților sunt la locul lor. Păi, de unde știe dumnealui?”, întreabă acum femeia.

Grațiela Simion spune că nu ar fi singura persoană care a întâmpinat astfel de probleme, în ciuda faptului că a fost cu toate taxele la zi.

„Problema este să-mi rezolv și eu locul. Să mi se dea un loc de veci, pentru că am o vârstă înaintată și n-am unde să mă îngrop, acum. (...) M-am gândit că și osemintele părinților și soțului meu pot fi în groapa aceea comună, când am văzut la televizor”, a mai spus femeia.

Ipoteza șocantă a reprezentanților municipalității

Joi, 17 septembrie 2026, în jurul prânzului, în zona în care au fost descoperiți sacii cu oseminte era doar o mașină a Poliției. Doi polițiști supravegheau să nu se intervină în spațiul care face obiectul cercetărilor. Se așteaptă acum ca pe de o parte osemintele să fie expertizate și să se ofere un răspuns cu privire la proveniența lor, vechime etc., iar pe de altă parte procuratura să încuviințeze continuarea săpăturilor, pentru a se stabili dacă mai sunt și alte oseminte depozitate.

Suspiciunea reprezentanților municipalității este că în fapt ar putea fi vorba de mult mai mulți saci cu oseminte, pentru că, de-a lungul anilor în care cimitirul a fost administrat de firma privată, locurile de veci considerate a fi abandonate (pentru care nu s-au mai plătit taxele) au fost realocate altor solicitanți. Pentru asta, cel mai probabil s-au făcut deshumări, iar osemintele nu ar fi reînhumate în nișe sau în același mormânt, ci ar fi fost preluate și depozitate în locuri precum cel descoperit miercuri.

Cum s-a făcut descoperirea

„Ieri, niște cetățeni cărora li s-a atribuit un loc de înhumare în partea de sus a celor două cripte au venit să execute o săpătură. După ce au săpat aproximativ o jumătate de metru, m-au anunțat că au găsit niște oseminte, probabil de natură umană. Am venit, am constatat acest lucru, le-am spus să înceteze lucrarea. Am observat cele două cripte, care sunt proaspăt construite. Aveau pe ele două cruci foarte vechi. Și atunci mi-am amintit de o informație pe surse cum că ar exista o groapă comună cu oseminte din cavouri, pe care foștii administratori le-au deshumat în vederea revânzării lucrărilor funerare respective. Am săpat în marginea unei cripte, să vedem dacă este o criptă reală, am constat că nu este, că sunt două cripte false, și atunci le-am spus băieților să sape un pic mai jos. Am descoperit acei saci cu oseminte. Am anunțat Poliția la 112, au venit, au înconjurat perimetrul, după cum vedeți, și acum urmează să se facă cercetări în continuare”, a precizat Valeriu Matei, consilier local municipal și promotorul acțiunii de anulare a contractului de concesiune pentru Cimitirul Strehareți.

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Locul în care au fost găsiți sacii cu oseminte Foto: Alina Mitran

Suspiciunea consilierului municipal este că și mai multe oseminte vor fi descoperite în urma săpăturilor pentru care se așteaptă autorizarea. Acestea ar putea fi amplasate pe terenul din imediata apropiere a cimitirului public, respectivul teren fiind proprietatea fostului concesionar.

„Aici se pare că este o groapă comună, unde au fost înhumați morții celor care nu și-i mai găsesc în Cimitirul Strehareți”, a mai spus Matei.

Conform regulamentului cimitirului, în momentul în care un cetățean are nevoie de deshumare, are la dispoziție două variante: fie solicită concesionarea unei nișe, un loc de 50 cm/50 cm, unde depune osemintele defunctului deshumat, fie îngroapă osemintele la picioarele decedatului care trebuie înhumat, după care mormântul se sigilează, a mai explicat consilierul Valeriu Matei.

De precizat că legislația din România impune reguli clare, dincolo de regulamentul fiecărui cimitir. Procedura este mult mai simplă dacă au trecut 7 ani de la deces, în acest caz osemintele putând fi deshumate în orice perioadă a anului, fără avizul Direcției de Sănătate Publică.

Deshumarea și reînhumarea se fac prin administrația cimitirului, cu respectarea regulilor sanitare și, potrivit normelor (art. 30 alin. (1) din Normele tehnice și sanitare aprobate prin HG nr. 741/2016), în prezența familiei sau a unui reprezentant al acesteia și a administratorului cimitirului. Dacă nu au trecut 7 ani, normele sunt mai restrictive. Deshumarea poate fi făcută după cel puțin un an de la deces, cu avizul Direcției de Sănătate Publică și doar în perioada rece a anului (1 noiembrie – 31 martie), cu scopul reînhumării într-un alt loc. Deshumarea, la fel, este făcută doar de administrațiile cimitirelor, nu poate fi efectuată de familie sau o persoană particulară.

Valeriu Matei acuză că în acest caz ar fi vorba de profanare de morminte. Scopul? Unul cinic. „Ca să le vândă (n. red. - locurile de veci), să facă rost de bani”, a susținut consilierul.

Menționăm că am încercat să contactăm telefonic reprezentanții firmei Ecumenic Funerare pentru a comenta aceste acuzații, însă fără rezultat.

Epopeea Cimitirului Strehareți

Cimitirul Strehareți, care aparține municipalității slătinene, a fost concesionat, cu aproximativ 16 ani în urmă, unei firme private, care ar fi trebuit să-l administreze până în 2035. Cel mai mare cimitir din municipiu a generat în schimb, la scurt timp de la concesonare, numeroase nemulțumiri legate de modul de administrare și de taxele percepute.

O adevărată groapă de gunoi la marginea celui mai mare cimitir din Slatina

În 2024, în preajma campaniei electorale, s-a pus problema anulării concesiunii, iar după „schimbarea gărzii” în Primăria Slatina au și început demersurile în acest sens. La începutul acestui an, în ianuarie, Consiliul Local Slatina a adoptat o hotărâre pentru rezilierea contractului de concesiune și revenirea Cimitirului Strehareți în administrarea municipalității. În mai 2026, Primăria Slatina a deschis un proces pentru evacuarea administratorului privat din spațiile ocupate în cimitir, iar o lună mai târziu, în 30 iunie 2026, Judecătoria Craiova a dispus, pe fond, evacuarea administratorului privat de pe terenurile aferente Cimitirului Strehareți, din clădirea administrativă și din capela mortuară. Hotărârea era executorie, dar putea fi atacată cu apel. În 2 septembrie 2026, primăria ar fi trebuit să scoată firma din sediu, cu sprijinul executorului judecătoresc. Nu a mai fost cazul, pentru că administratorul privat a evacuat toate clădirile, luând cu el, acuză reprezentanții Primăriei Slatina, și toate documentele legate de concesiuni, astfel că astăzi primăria se află în situația de a reconstitui arhiva.

Cert este că cimitirul a revenit efectiv în administrarea municipalității, iar Primăria a preluat activitatea de înhumare. Hotărârea de evacuare nu este definitivă, apelul urmând să se judece în această lună, la Tribunalul Dolj.

Polițiștii au deschis un dosar penal în urma descoperirilor făcute miercuri în cimitir, între timp fiind transmise și citații pentru audierea mai multor persoane. Ar urma să fie continuate, vineri, și săpăturile.

„La data de 16 septembrie a.c., în jurul orei 12:00, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul că o persoană ar fi identificat mai multe oseminte într-o groapă dintr-un cimitir din municipiul Slatina.

La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Poliției municipiului Slatina, care, din primele verificări, au identificat mai multe oseminte ce păreau a fi de proveniență umană.

Osemintele au fost ridicate în vederea stabilirii provenienței acestora și a clarificării tuturor aspectelor de interes pentru cauză.

Polițiștii au întocmit un dosar penal, cercetările fiind efectuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de profanare de cadavre sau morminte, urmând a fi stabilite, cu exactitate, situația de fapt și împrejurările în care osemintele au ajuns în locul respectiv”, au comunicat reprezentanții PJ Olt pe această speță.