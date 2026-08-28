 Dominic Fritz, după ce președintele a promulgat legea ANI: „Succesul nostru este spaima lor și de aceea trebuie să scape de noi” | adevarul.ro
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Video Dominic Fritz, după ce președintele a promulgat legea ANI: „Succesul nostru este spaima lor și de aceea trebuie să scape de noi”

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Dominic Fritz, liderul USR și primarul Timișoarei, susține că promulgarea de către președintele Nicușor Dan a modificărilor aduse legii ANI, inclusiv a amendamentului pe care îl numește „anti-Timișoara”, va duce la încetarea mandatului său de primar în termen de 30 de zile. Fritz a acuzat PSD și AUR că au susținut introducerea amendamentului și a afirmat că acesta ar duce la anularea celor 52.000 de voturi prin care timișorenii l-au ales.

Dominic Fritz FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

UPDATE 18.35 Reacția Dianei Buzoianu 

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu (USR), a avut o reacție scurtă după promulgarea legii ANI.

„Ce zi plină de rușine pentru România”, a scris aceasta pe Facebook.

Dominic Fritz susține că situația reprezintă un abuz

„Președintele Nicușor Dan a promulgat legea ANI, cu tot cu amendamentul anti-Timișoara introdus de PSD și AUR. Asta înseamnă că în 30 de zile îmi va înceta mandatul de primar al Timișoarei. 52.000 de voturi ale timișorenilor anulate, scuipate”, a declarat liderul USR, într-un mesaj video transmis după promulgarea legii, pe Facebook.

Fritz susține că situația are legătură cu două sancțiuni care au rămas definitive în instanță și care, potrivit afirmațiilor sale, au vizat o semnătură pusă pe o copie a unui document întocmit de fostul primar al Timișoarei.

„Acum voi primi o a treia sancțiune, una nou inventată, încetarea mandatului, pentru ceva ce aceeași lege nouă nu mai consideră o faptă sancționabilă (...) Cel mai mare pericol pentru ei este să vadă cetățenii că da, un politician poate să schimbe lucrurile în bine, poate să aibă rezultate așa cum eu cu echipa mea am transformat Timișoara. Succesul nostru este spaima lor și de aceea trebuie să scape de noi cu orice preț”, a afirmat primarul.

Dominic Fritz acuză o „răzbunare politică”

Liderul USR a susținut că situația reprezintă un abuz și o formă de răzbunare politică și a lansat acuzații la adresa PSD și a unor instituții ale statului.

„Nu ai nevoie de studii juridice ca să vezi abuzul grosolan, răzbunarea politică, încălcarea Constituției. Nici o contorsiune a majorității PSD la Curtea Constituțională nu poate ascunde adevărul. Statul de drept în România nu mai există. PSD este un partid care nu mai are nicio șansă să câștige lupta democratică, așa că folosește instrumentele dictatorilor pentru a-și păstra puterea, împreună cu aliațiilor din justiție și instituții, precum ANI, toți aliniați în spatele unui singur obiectiv, să poată prăda nestingheriți resursele României”, a spus Fritz.

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Acesta a susținut că PSD ar folosi instituțiile statului pentru a-și menține puterea și a afirmat că USR este vizat deoarece, în opinia sa, partidul a demonstrat că poate produce schimbări în administrație.

„USR e ținta lor pentru că USR a livrat”, a declarat Dominic Fritz, care a asociat situația sa cu rezultatele obținute de administrația pe care o conduce la Timișoara.

Fritz spune că va rămâne președintele USR

Primarul Timișoarei a afirmat că, în cazul încetării mandatului, conducerea interimară a Primăriei Timișoara va fi preluată de echipa sa de viceprimari.

„Echipa mea de viceprimari va prelua interimar conducerea primăriei de la sfârșitul lui septembrie. Eu rămân timișorean, rămân și președintele USR și voi lupta alături de mii și mii de români care nu acceptă ca țara să se predea PSD-ului”, a transmis Fritz.

Liderul USR spune că votul primit în 2024 pentru un mandat de patru ani îl obligă să continue lupta politică și afirmă că este „mai hotărât ca niciodată” să își continue activitatea.

„Ei au dreptul pervertit de partea lor, noi avem dreptatea de partea noastră și împreună mergem înainte și vom câștiga”, a mai transmis Dominic Fritz.

Declarațiile vin în contextul modificărilor legislative privind regimul incompatibilităților și al conflictelor de interese, în jurul cărora au existat în ultimele luni dispute politice și juridice.

Președintele Nicușor Dan a promulgat Legea ANI

Nicușor Dan a anunțat vineri că a promulgat Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității. Șeful statului spune că și-ar fi dorit să întoarcă legea la reexaminare dacă nu s-ar fi pierdut fonduri europene. Totodată, acesta a cerut Parlamentului ca în toamnă să reia discuțiile asupra legii. 

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