 Putin estimează că deficitul bugetar al Rusiei va ajunge la aproximativ 2% din PIB în 2027 | adevarul.ro
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Putin estimează că deficitul bugetar al Rusiei va ajunge la aproximativ 2% din PIB în 2027

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Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi, 17 septembrie, că deficitul bugetar al țării este estimat să ajungă la aproximativ 2% din PIB în 2027.

Vladimir Putin
Vladimir Putin Foto: Profimedia

„Conform estimărilor preliminare, deficitul bugetului federal este de așteptat să fie de aproximativ 2%. Această estimare se bazează pe o ipoteză foarte conservatoare privind prețul petrolului, de aproximativ 50 de dolari pe baril”, a declarat Putin în cadrul unei reuniuni guvernamentale pe tema economiei, potrivit Reuters.

El a spus că Rusia asistă la o creștere a prețurilor petrolului pe piețele globale și, prin urmare, se așteaptă ca veniturile din petrol și gaze să crească în lunile următoare.

Putin a adăugat că veniturile mai mari din sectorul energetic vor permite guvernului să alimenteze din nou Fondul Național de Bunăstare, care servește drept rezervă financiară a statului.

Putin a mai spus că economia Rusiei este estimată să crească cu până la 1% în 2026.

Declarațiile privind situația economică a Rusiei au fost făcute cu o zi înainte de începerea alegerilor legislative, desfășurate între 18 și 20 septembrie.

Deși rezultatul pare previzibil, analistul veteran în probleme rusești Paul Goble susține că alegerile în sine vor funcționa ca un „test de rezistență” al capacității regimului de a-și impune voința pe întreg teritoriul Rusiei.

„Cred că tot mai mulți oameni s-au gândit mai mult la ce ar trebui să facă Rusia, iar acest lucru are, în sine, un efect corosiv asupra poziției lui Putin", a spus el.

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