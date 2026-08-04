 Nicușor Dan a promulgat legile necesare pentru jaloanele din PNRR și ratificarea Acordului SAFE: „Accesul României la fonduri europene majore rămâne garantat” | adevarul.ro
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Nicușor Dan a promulgat legile necesare pentru jaloanele din PNRR și ratificarea Acordului SAFE: „Accesul României la fonduri europene majore rămâne garantat”

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Președintele Nicușor Dan a anunțat marți seară că a promulgat o serie de acte normative necesare pentru îndeplinirea unor jaloane esențiale din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), precum și legea de ratificare a Acordului SAFE.

Președintele a promulgat legile necesare pentru jaloanele din PNRR FOTO Administratia Prezidențială
Președintele a promulgat legile necesare pentru jaloanele din PNRR FOTO Administratia Prezidențială

Șeful statului a transmis, într-o postare publicată pe rețelele de socializare, că aceste măsuri sunt importante pentru respectarea angajamentelor asumate de România și pentru menținerea accesului la fondurile europene.

„Am promulgat în această seară o serie de legi necesare pentru îndeplinirea jaloanelor critice din PNRR, precum și ratificarea Acordului SAFE, acte normative care țin de capacitatea statului de a-și respecta angajamentele și de a valorifica oportunitățile de dezvoltare”, a precizat Nicușor Dan.

Potrivit președintelui, adoptarea acestor acte normative garantează în continuare accesul țării la finanțările europene destinate investițiilor și modernizării:

„Accesul României la fonduri europene majore pentru modernizare și investiții rămâne astfel garantat”.

„Bani pentru spitale noi, școli modernizate și autostrăzi”

Nicușor Dan a subliniat că fondurile din PNRR au un impact direct asupra serviciilor publice și a nivelului de trai.

„Pentru români, fondurile din PNRR înseamnă servicii mai bune și creșterea calității vieții, pentru că înseamnă bani pentru spitale noi, pentru școli modernizate, pentru autostrăzi”, a transmis președintele.

Seful statului a explicat că finanțările europene sunt legate și de reforme menite să eficientizeze funcționarea statului, dând ca exemple modificările din Codul administrativ și proiectul care prevede acordarea unor bonusuri pentru angajații ANAF și ai Autorității Vamale care depășesc țintele de colectare sau descoperă fraude importante.

Referire la Codul urbanismului și referendumul din București

Șeful statului a evidențiat și importanța Codului urbanismului, despre care afirmă că include și rezultatele referendumului local organizat în Capitală în 2024.

„Un proiect important este și Codul urbanismului, care reprezintă un pas esențial pentru clarificarea și modernizarea dezvoltării urbane, integrând și rezultatele referendumului validat de bucureșteni, pe care l-am inițiat în 2024”, a mai declarat Nicușor Dan.

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Președintele a apreciat că adoptarea acestor legi reprezintă un exemplu de colaborare politică orientată spre obiective considerate prioritare pentru RomâniaȘ

„Legile adoptate în aceste zile de Parlament și promulgate acum sunt un bun exemplu de atitudine politică orientată spre obiective prioritare, cu mai puțin accent pe conflicte. În acest mod, încrederea agențiilor de rating în România se păstrează, ceea ce încurajează și investitorii să își mențină interesul pentru țara noastră”.

Avertisment privind modificările legate de decarbonizare

Președintele a anunțat, totodată, că urmărește dezbaterile privind schimbarea legislației în domeniul decarbonizării și a avertizat că va analiza cu atenție forma finală a actului normativ.

„Dacă Parlamentul va adopta legea în forma rezultată din lucrările comisiilor, voi analiza cu maximă responsabilitate și voi uza de toate prerogativele constituționale, inclusiv de solicitarea de reexaminare”, a transmis Nicușor Dan.

Potrivit șefului statului, obiectivul este ca România să poată depune în continuare cererile de plată rămase în cadrul PNRR și să evite pierderea unor fonduri europene importante:

„Interesul național înseamnă atât securitate energetică, cât și respectarea angajamentelor asumate de România și protejarea stabilității economice și financiare a țării”.

Decretele semnate marți de Președintele României, Nicușor Dan

Administrația Prezidențială a transmis că președintele Nicușor Dan, a semnat marți, 4 august 2026, următoarele decrete:

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2026 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și unei prime de carieră profesională pentru personalul administrativ din învățământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru instituirea unor reglementări în vederea gestionării Programului Educație și Ocupare 2021-2027 (PL-x 466/2026);

Decret pentru promulgarea Legii privind instituirea unui mecanism de recompensare a performanței pentru personalul autorităților administrației fiscale și vamale care funcționează în subordinea Ministerului Finanțelor cu atribuții în colectarea veniturilor bugetului general consolidat, precum și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 523/2026);

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ (PL-x 524/2026);

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 652 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum și pentru exceptarea de la prevederile alin. (1) al Art. XXII din Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare (PL-x 448/2026);

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Acordului de împrumut (SAFE) dintre Uniunea Europeană și România, semnat la București, la 12 mai 2026 și la Bruxelles, la 20 mai 2026 și la 21 mai 2026 (PL-x 520/2026);

Decret pentru promulgarea Legii privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 522/2026);

Decret pentru promulgarea Legii privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor (PL-x 418/2023).

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