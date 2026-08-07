Bolojan, optimist înaintea evaluării Moody’s: „Veniturile au fost colectate mai bine, cheltuielile sunt mai mici”

România traversează o perioadă decisivă, în care evaluările agențiilor internaționale de rating vor influența atât deciziile investitorilor, cât și costurile la care statul se împrumută, susține premierul interimar Ilie Bolojan. Acesta afirmă că evoluția finanțelor publice, stabilitatea politică și perspectiva pentru anii 2027–2028 sunt cei trei factori esențiali luați în calcul de agențiile de rating. De asemenea, România așteaptă vineri decizia agenției de rating Moody’s, una dintre cele mai importante trei instituții internaționale care evaluează bonitatea statelor.

Verdictul este urmărit cu atenție de autorități, investitori și piețele financiare, întrucât poate avea un impact direct asupra costurilor la care statul român se împrumută.

În prezent, România este evaluată de Moody’s cu calificativul Baa3, însoțit de o perspectivă negativă, acesta fiind ultimul nivel din categoria recomandată investițiilor. O eventuală retrogradare ar plasa țara în categoria „junk” (speculativă), ceea ce ar putea determina creșterea costurilor de finanțare.

Agenția de evaluare financiară Fitch a menținut la finalul săptămânii trecute ratingul suveran al României la „BBB minus”, cu perspectivă negativă, evitând astfel, cel puțin deocamdată, retrogradarea țării în categoria „junk”. În comunicatul publicat după evaluare, agenția precizează că decizia a fost luată în urma unei contestații formulate de autoritățile române. Totodată, Fitch arată că, deși măsurile de reducere a deficitului bugetar merg în direcția corectă, acestea nu sunt suficiente pentru a schimba evaluarea privind vulnerabilitățile economiei românești.

În contextul așteptării verdictului, premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat, vineri dimineață, că evaluările agențiilor de rating cântăresc semnificativ atât în deciziile investitorilor, cât și în stabilirea dobânzilor pe care România le plătește pentru împrumuturile contractate.

Măsurile adoptate de Guvern au avut efecte pozitive, spune Bolojan

Potrivit lui Bolojan, execuția bugetară pe primul semestru arată că măsurile adoptate de Guvern au avut efecte pozitive.

„Veniturile au fost colectate mai bine, cheltuielile sunt mai mici, iar deficitul este în scădere”, a transmis premierul interimar într-o postare publicată pe rețelele de socializare, susținând că Executivul a început să pună ordine în finanțele publice și să reducă risipa. El a adăugat că ritmul reformelor ar fi putut fi mai rapid dacă acestea nu ar fi fost blocate „chiar din interiorul fostei coaliții de guvernare”.

În același mesaj, Bolojan a afirmat că Guvernul a încercat să recupereze întârzierile din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pentru a evita pierderea unor fonduri europene. Totuși, acesta acuză că proiectele adoptate recent în Parlament au fost afectate de amendamente depuse de ceea ce numește „alianța de facto PSD – AUR”, despre care spune că ar putea genera penalizări și probleme de constituționalitate.

Premierul interimar consideră că, în lipsa „populismului” și a „minciunilor panicarde”, legea salarizării unitare ar putea fi adoptată în cel mult două săptămâni.

Critici la adresa PSD și AUR: „Guvernul a fost doborât din interese politice”

Ilie Bolojan susține că stabilitatea politică reprezintă un element esențial pentru credibilitatea României în fața investitorilor și a piețelor financiare. În opinia sa, o majoritate parlamentară stabilă și un guvern cu puteri depline sunt necesare pentru continuarea reformelor economice și administrative.

Vinovații pentru criza generată de secarea Dunării: „România nu ar fi avut probleme dacă trei investiții erau făcute la timp”

Premierul interimar acuză PSD și AUR că au provocat actuala perioadă de incertitudine politică prin demiterea Guvernului, afirmând că decizia a fost luată din „interese politice și clientelare”, fără a ține cont de consecințele asupra țării. El susține că Executivul pe care îl conduce și-a îndeplinit responsabil atribuțiile, în ciuda limitărilor și a „șicanelor și hărțuirii”, dar insistă că România are nevoie de un guvern care să continue reducerea evaziunii fiscale, diminuarea cheltuielilor statului și reforma administrației.

Avertisment privind revenirea la „populism și risipă”

În ultima parte a mesajului, Ilie Bolojan avertizează că apropierea alegerilor din 2028 ar putea alimenta promisiuni populiste și politici bugetare nesustenabile. El afirmă că există riscul revenirii la cheltuieli excesive și la abandonarea disciplinei fiscale, ceea ce ar afecta credibilitatea României în fața agențiilor de rating.

Premierul interimar compară deficitul bugetar cu situația unei persoane care cheltuiește peste posibilități, avertizând că ignorarea consecințelor nu este o opțiune.

„Dacă nu vom continua măsurile de reducere a cheltuielilor anul acesta, ne putem întoarce în fundătura în care am ajuns după dezmățul bugetar din 2024”, a transmis Bolojan, încheind cu apelul ca interesele politice și electorale să fie lăsate deoparte atunci când este în joc viitorul României.