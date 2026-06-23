Petrișor Peiu avertizează: „Criza politică va continua până în 2028 sau până la alegeri anticipate”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a transmis marți, 23 iunie, că criza politică este mult mai amplă decât a anticipat-o cineva şi va rămâne până în 2028 sau până la alegerile anticipate.

„Politica românească are nevoie de limpezime, de profunzime și de onestitate!”, a transmis acesta într-o postare pe Facebook.

„Criza politică este mult mai amplă decât a anticipat-o oricine şi va rămâne până în 2028 sau până la alegerile anticipate, care sunt mai aproape decât oricând; în acest conflict puternic, majorităţile nu pot fi decât punctuale şi transparente.

Atrecut vremea aranjamentelor de culise, a cumpărării de voturi individuale; a trecut şi vremea politicienilor «combinatori», sforari, de genul Ciolacu sau Veştea; fără alegeri anticipate, nu pot fi imaginate decât majorităţi pe termen scurt (maximum 6 luni), cu obiective clare şi puţine.

Dacă Nicuşor Dan sau partidele PSD, PNL, UDMR şi USR vor continua să ignore şi să jignească opoziţia, vor pierde nu doar alegerile viitoare sau guvernarea viitoare (pe care oricum nu le mai pot câştiga), ci şi orice urmă de aparenţă democratică”, a scris Peiu pe Facebook.

Luni seară, Guvernul format de Adrian Veștea nu a reușit să obțină în Parlament cele 233 de voturi necesare învestirii. Așadar, 189 de parlamentari au votat „Pentru”, și 23 au votat „Contra”.

Rezultatul a fost anunțat într-o atmosferă de tensiune extremă, după o răsturnare de situație de ultim moment.

Liderul AUR, George Simion, a anunțat că parlamentarii formațiunii nu vor susține noul Executiv și a organizat un boicot, părăsind împreună cu aceștia plenul reunit înainte de finalizarea votului. Simion a descris sala drept „sinonimă cu trădarea”.