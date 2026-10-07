 Lumea a rămas aproape fără rezerve de petrol, avertizează șefii marilor companii din energie | adevarul.ro
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Lumea a rămas aproape fără rezerve de petrol, avertizează șefii marilor companii din energie

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Piața mondială a petrolului a epuizat aproape toate stocurile disponibile pentru a compensa întreruperile de aprovizionare, au avertizat conducători ai unor companii din energie, potrivit agenției Reuters. Situația pune presiune pe prețuri și reduce marja de manevră în cazul unor noi perturbări.

Volumele de petrol care pot fi trimise rapid pe piață s-au redus
Volumele de petrol care pot fi trimise rapid pe piață s-au redus/FOTO:Shutterstock

La un forum desfășurat săptămâna aceasta la Londra, executivii au spus că volumele de petrol care pot fi trimise rapid pe piață s-au redus. Lipsa rezervelor accesibile face aprovizionarea mai fragilă și susține creșterea prețurilor, au apreciat ei.

În acest an, guvernele și companiile au folosit stocurile pentru a atenua efectele unor perturbări fără precedent în aprovizionare, provocate de războaiele din Orientul Mijlociu și din Ucraina.

„Mai sunt sub 6 miliarde de barili de stocuri comerciale, iar marea lor majoritate sunt practic indisponibile, așa că sistemul este deja supus unei presiuni considerabile", a declarat la Energy Intelligence Forum Amin Nasser, directorul general al companiei petroliere de stat saudite Saudi Aramco.

Potrivit lui Nasser, de la începutul crizei din Orientul Mijlociu din acest an au fost eliberate din stocuri peste un miliard de barili, în principal din depozitele comerciale de la sol. El a descris folosirea acestor rezerve drept ultimul instrument important de atenuare a deficitului.

Ce face Agenția Internațională a Energiei

Agenția Internațională a Energiei (AIE), care coordonează utilizarea rezervelor strategice de petrol ale țărilor occidentale, pregătește eliberarea a 100 de milioane de barili de țiței și motorină. Operațiunea ar trebui să ajute la limitarea scumpirii bruște a motorinei.

Nu este încă clar dacă această cantitate include o parte din volumele alocate în martie și care nu au ajuns încă pe piață. Atunci, agenția anunțase o eliberare record de 400 de milioane de barili.

„Stocurile ating un nivel critic. Doar 10% sau mai puțin sunt disponibile, de aceea le este greu să elibereze 100 de milioane de barili", a spus șeful Saudi Aramco.

Potrivit estimărilor AIE, în lume se consumă zilnic aproximativ 102 milioane de barili de petrol.

Mike Wirth, directorul general al Chevron, a declarat la rândul său, pe 6 octombrie, că epuizarea rezervelor a făcut piața petrolului mai vulnerabilă. În opinia lui, acest lucru a ridicat pragul minim al prețurilor.

Participanții la conferință au avertizat cu o zi înainte că șocurile ar putea persista și după 2027. Refacerea stocurilor va dura ani, pentru că între timp trebuie acoperită și cererea curentă de la nivel mondial.

De ce stocurile nu pot fi folosite integral

Petrolul aflat în depozite nu poate fi vândut sau rafinat în totalitate imediat. O parte rămâne pe fundul rezervoarelor sau în conducte și este necesară pentru funcționarea infrastructurii. Accesul la stocuri este limitat și de reglementările statelor, care stabilesc volume minime de rezerve de urgență ce trebuie păstrate.

Nasser a spus că în lume există o cerere mare de constituire a unor stocuri suplimentare. Șeicul Nawaf al-Sabah, directorul general al Kuwait Petroleum Corporation, a anunțat că firma sa intenționează să-și extindă capacitățile de depozitare, în Kuweit și la rafinăriile pe care le deține în străinătate.

Russell Hardy, directorul general al companiei de tranzacționare a materiilor prime Vitol, a subliniat că traversarea iernii va depinde de exporturile maritime de petrol din Orientul Mijlociu. Aceste livrări sunt necesare pentru menținerea echilibrului, a explicat el, pentru că Occidentul nu mai are stocuri suplimentare de consumat.

Între timp, volumul de țiței din Rezerva Strategică de Petrol a SUA a scăzut la cel mai redus nivel din octombrie 1982, arată datele Departamentului american al Energiei.

Riscuri și pe piața gazelor

Și stocurile de gaze naturale au scăzut, ceea ce sporește riscul unor salturi bruște de preț. Tengku Muhammad Taufik, directorul general al Petronas, a avertizat că iarna ar putea fi una nefavorabilă. Dacă depozitele ajung la niveluri minime, piața gazelor ar putea cunoaște o agravare bruscă în primul trimestru din 2027, a spus el.

Prețuri în creștere

Pe 2 octombrie, petrolul Brent a atins 103 dolari pe baril, pe fondul temerilor că deficitul de carburanți s-ar putea adânci. Contractele futures cu livrare în decembrie încheiaseră ședința anterioară la 102,31 dolari, în creștere cu 4,37%. Scumpirea a venit după relatări despre întărirea prezenței militare a SUA în Orientul Mijlociu și după suspendarea de către China a exporturilor de produse petroliere.

În septembrie, scumpirea carburanților în Europa a majorat costurile de transport și de aprovizionare cu mărfuri. Prețurile combustibililor au fost de 2–2,3 euro pe litru. Într-un an, motorina s-a scumpit în UE cu 38%, iar combustibilul pentru avioane a mai mult decât s-a dublat. Mari companii aeriene europene au redus zboruri din cauza întreruperilor în aprovizionarea cu kerosen și au transferat o parte din costurile suplimentare asupra pasagerilor.

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