Deputații, convocați în sesiune extraordinară pe 11 și 12 august. Pe ordinea de zi se află patru inițiative legislative

Biroul permanent al Camerei Deputaților a aprobat convocarea unei sesiuni extraordinare în perioada 11-12 august, în cadrul căreia deputații vor dezbate patru inițiative legislative, dintre care trei proiecte de lege și o propunere legislativă.

Potrivit proiectului ordinii de zi, primul punct vizează proiectul de lege privind completarea Legii nr. 7/2023 referitoare la susținerea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități, accelerarea acestuia și prevenirea instituționalizării, precum și modificarea unor acte normative, inclusiv a Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Proiectul a fost adoptat de Senat la 5 august, se află în procedură de urgență, iar Camera Deputaților este for decizional. Acesta va fi dezbătut sub rezerva depunerii raportului Comisiei pentru muncă.

Pe ordinea de zi figurează și proiectul de lege pentru modificarea și completarea OUG nr. 6/2025 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale, precum și pentru modificarea OUG nr. 27/2022 din domeniul energiei.

Actul normativ, adoptat de Senat la 5 august, este în procedură de urgență, iar Camera Deputaților este cameră decizională. Dezbaterea va avea loc sub rezerva depunerii raportului comun al Comisiei pentru politică economică și al Comisiei pentru industrii.

Deputații vor dezbate și propunerea legislativă pentru abrogarea art. LIX din Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea art. 208 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

Inițiativa se află în procedură de urgență, iar Camera Deputaților este prima Cameră sesizată. Documentul arată că proiectul a fost retrimis la comisie în ședința de plen din 31 iulie.

Pe ordinea de zi se află și proiectul de lege pentru completarea OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Acesta a fost adoptat de Senat la 30 iulie, este în procedură de urgență, iar Camera Deputaților este for decizional. Dezbaterea este prevăzută sub rezerva depunerii raportului comun al Comisiei pentru administrație publică și al Comisiei juridice.