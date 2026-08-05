Comportamentul lui Sorin Grindeanu, la granița dintre oportunism politic și fapte penale

Prelungirea crizei politice arată un fenomen extrem de periculos: acțiunile lui Sorin Grindeanu riscă să treacă linia dintre un oportunism politic lipsit de etică și posibile încălcări ale legii penale.

Orice om de bunăcredință se întreabă in ultimele zile ce se petrece cu PSD, și mai ales, cu președintele acestui partid, Sorin Grindeanu. Pe de o parte, au dat jos guvernul, dar nu au dorit să guverneze; atunci când PNL, USR, UDMR au propus guvern minoritar, PSD vine cu o ofertă de premier în persoana lui Grindeanu.

Orice om de bună credință poate să înțeleagă comportamentul politic, ba chiar și politicianist sau populist al unui partid sau lider politic. Problema este că lucrurile au ajuns mult prea departe și nu mai este vorba de un simplu calcul politic – cum ar fi de exemplu, că baronii locali ar face presiune ca PSD să revină cât mai repede la guvernare.

Există crize politice în multe țări europene, cu democrații mai bine consolidate decât cea românească, așa că românii pot face comparații între un comportament politic de la noi și altul din altă țară; concluzia este simplu de scos: la noi primează nu binele public, nu interesul general, ci cel strict personal sau de gașcă. Acesta este motivul pentru care, în ultima vreme, PSD merge în jos în sondaje, și in mod cert nu va mai crește vreodată. O dată ce încederea oamenilor este pierdută, este foarte greu să fie recâștigată.

În anii trecuți, oamenii ,,au uitat” de fiecare dată prin tot felul de manevre politicianiste făcute de PSD – creșteri de pensii și salarii, chiar dacă nu erau bani; pomeni electorale, chiar dacă au condus la creșteri de deficit sau inflație.

Problema este că în acest moment, PSD nu mai poate face asa ceva, câtă vreme nu este la guvernare; oricât de mult ar țipa Grindeanu sau Olguțele, încrederea în PSD va rămâne la fel de scăzută.

Cum să fie înțelese aceste comportamente?

Să mai luăm câteva fapte recente. PSD dă în judecată guvernul; PSD nu votează legi care sunt utile PNRR sau SAFE, deși în urmă cu câtva timp, s-au angajat în fața preșdintelui că vor contribui la realizarea PNRR, SAFE, OECD și, în general, la tot ce ține de calea occidentală și europeană a României.

Așadar, avem foarte multe fapte care arată că PSD întârzie în mod intenționat realizarea PNRR, astfel încât România riscă să piardă milioane sau miliarde de euro.

Orice om de bună credință se întreabă cum se face că PSD, și în speță, Grindeanu, nu răspund de asemenea fapte? Nu există nicio lege care să tragă la răspundere comportamentele care genereză pierderi de milioane de euro? Cum ce face că pentru un cetățean obișnuit, chiar și o întârziere la plata unei rate, sau a întreținerii, poate să genereze pierderea casei sau a bunului împrumutat, iar pentru un om politic pierderi de milioane de euro rămân nesancționate?

Cazul legii salarizării ține, în general, de populism, dar, la o privire mai atentă, vom vedea că și aici e ceva penal. Orice om normal a înțeles că noua lege este făcută pentru a se introduce ordine într-un domeniu foarte eterogen. S-a afirmat clar, explicit că nimeni nu va avea salariul scăzut, chiar dacă noile grile ar conduce la o asemenea situație. Cu toate acestea, PSD și Grindeanu au chemat sindicatele. Sindicatele lui Grindeanu au încercat o lovitură de forță, prin demonstrațiile monstruoase generate în condițiile în care salariul nu va scădea nici măcar cu un leu.

Se va spune că există drept de protest, de asociere, de sindicalizare etc. Problema este alta: cum să faci protest pentru ceva ce nu există? Cum să ceri să nu scadă salariul când guvernul a spus că nu va scădea niciun salariu?

Aici nu este o simplă joacă de-a protestul. Mii de oameni din toată țara au generat pierderi de mii sau milioane de euro (pe benzină, autobuze, zile de muncă pierdute etc) la ordinul direct al lui Grindeanu, și toate acestea fără să aibă vreo legătură cu salariul. Repet: nu a fost altceva decât o lovitură de forță. Grindeanu a vrut să oblige, să șantajeze pe cineva, pesemne pe președintele Dan, ca să îl desemneze pe el premier.

Alt aspect deosebit de important. PSD pozează în corectitudine, eficiență, grijă pentru cei oropsiți etc, dar de fapt, în realitate, este exact pe dos. Cazul paradigmatic este blocarea legii despre decarbonizare: guvernul a declarat clar, explicit, că nu se vor închide noi unități, dar avem nevoie să avem votată legislația, pentru că așa s-au angajat PSD și PNL încă din 2022. Deci, PSD s-a angajat să face legislația, a negociat cu UE, iar acum vine cu amendamente absurde, ca și cum cineva ar vrea să închidă noi mine.

Înclin să cred că aici nu e vorba numai de populism sau prostie, ci este acțiune explicită, conștientă îndreptată împotriva României, adică este un act penal; Grindeanu ar trebui, dacă România ar fi o țară democratică, să fie judecat pentru sabotarea economiei naționale.

Apărarea intereselor Rusiei și încercările disperate al lui Grindeanu împotriva legislației care a reglementat posibilitatea distrugerii dronelor sunt fapte care țin de securitatea națională, iar într-o țară aflată în plin război hibrid, și cu război în sens direct, deplin, la granițe, nu ar trebui nicidecum să fie trecute cu vederea - organele abilitate ar trebui să se autosesizeze.