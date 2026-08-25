În plină criză energetică, Compania Nuclearelectrica rămâne fără director. Cosmin Ghiță a renunțat la mandat

Compania Națională Nuclearelectrica a informat, marți, 25 august, acționarii și investitorii că directorul general Cosmin Ghiță a renunțat la mandat, într-un anunț publicat pe site-ul Bursei de Valori București.

Cosmin Ghiță, director Nuclearelectrica Foto: Nuclearelectrica

Societatea Națională Nuclearelectrica S.A. a transmis că marți, 25 august, a fost notificată cu privire la solicitarea lui Cosmin Ghită, Director General al SN Nuclearelectrica SA, de încetare a contractului de mandat, încheiat cu SN Nuclearelectrica SA.

„Nuclearelectrica va comunica data efectivă la care renunțarea la mandat urmează să își producă efectele. SN Nuclearelectrica S.A. îi mulțumește domnului Cosmin Ghiță pentru contribuția adusă la dezvoltarea companiei pe perioada derulării mandatelor sale de director general al companiei”, a transmis compania.

Decizia vine în contextul în care Centrala de la Cernavodă, operată de companie, este oprită din cauza debitelor extrem de scăzute ale Dunării și la câteva săptămâni de la publicarea concluziilor raportului derulat de Corpul de control al premierului privind activitățile pentru dezvoltarea proiectului reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești.

Nuclearelectrica este operatorul centralei de la Cernavodă și producătorul național de energie nucleară controlat de stat, prin Ministerul Energiei, cu 82,49% din acțiuni.

Sinteza verificărilor și recomandările Corpului de control al premierului a fost transmisă pe 27 iulie, la aproximativ două săptămâni după ce Nuclearelectrica anunțase că a recepționat, pe 14 iulie, de la Ministerul Energiei, acționarul majoritar, o solicitare de convocare a unei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor pentru a se lua act de o notă de informare a acționarilor Nuclearelectrica privind concluziile și recomandările cuprinse în acest raport.

Pe 20 iulie, Nuclearelectrica a anunțat decizia de convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 10/11 septembrie, având această notă de informare pe ordinea de zi.

Centrala nucleară de la Cernavodă, care asigură aproape o cincime din producția de energie electrică a României, depinde de apa Dunării pentru răcirea instalațiilor. În perioadele cu niveluri foarte scăzute ale fluviului, reactoarele pot fi oprite controlat pentru menținerea lor în siguranță.

Criză energetică de o lună

Situația de la Cernavodă s-a complicat în ultimele săptămâni. Unitatea 1 a centralei nucleare a fost oprită controlat pe 28 iulie, iar joi, 13 august, a fost oprită și Unitatea 2, din cauza debitului foarte scăzut al Dunării. Cele două reactoare au împreună o putere de aproximativ 1.400 MW și asigură, în condiții normale, aproximativ 20% din producția de energie a României.

Ministerul Energiei estimează un consum maxim zilnic de aproximativ 6.900 MW și un necesar de import de până la 2.300 MW, în condițiile în care capacitatea transfrontalieră de import este de aproximativ 4.000 MW. Necesarul de import crește în special seara, după ce producția de energie fotovoltaică scade, în timp ce consumul rămâne ridicat.