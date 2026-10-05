Mamă amendată cu 1.200 de euro după ce și-a dus cei patru copii în vacanță în Grecia, în timpul școlii: „Nu regret nimic. Aș face-o din nou”

O mamă din Marea Britanie a primit o amendă de aproape 1.200 de euro după ce și-a dus cei patru copii în vacanță în Grecia, în timpul anului școlar. Este a doua sancțiune primită de familie, după ce în 2025 a plătit aproximativ 566 de euro. Femeia spune că, în ciuda amenzilor, „nu regretă nimic”.

Grecia, o destinație iubită de turiști Foto: adevărul

Hannah Davison este administratorul unui restaurant popular. Femeia spune că, pentru ea și familia sa, vacanța de vară este aproape imposibilă, deoarece aceasta este perioada în care afacerea este cea mai aglomerată.

„Consiliul trebuie să înțeleagă că, pentru unii angajați, cum sunt oamenii din industria ospitalității sau cei din sănătate, nu se poate lua concediu în timpul vacanței de vară. Având în vedere costul vieții și situația economică actuală, trebuie să muncim în fiecare zi pe timpul verii. Septembrie este prima perioadă în care putem pleca”, a explicat Hannah Davison, potrivit yorkmix.

„Dacă aș putea merge în vacanță vara, aș face-o”, a adăugat ea.

Mama și cei patru copii Foto: Facebook/arhivă personală

Copiii își petrec vara la bunici sau la muncă

Femeia spune că, în timpul vacanței de vară, cei patru copii ai familiei, cu vârste de 2, 6, 7 și 10 ani, nu au parte de o perioadă liberă obișnuită.

„Copiii mei își petrec toată vacanța de vară la bunici, la prieteni sau pur și simplu sunt cu mine în timp ce lucrez”, a povestit mama.

Din acest motiv, spune ea, vacanța în Grecia a fost o ocazie rară pentru familie de a petrece timp împreună, fără presiunea muncii și a programului zilnic.

„Este foarte important pentru noi să avem acel timp împreună ca familie, să ne relaxăm și să nu fim, pentru o dată, pe fugă”, a spus Hannah Davison.

„În ciuda amenzii, cu siguranță nu regret nimic”

Femeia spune că știa că riscă o sancțiune atunci când și-a retras copiii de la școală, însă consideră că vacanța a meritat.

„În ciuda amenzii, cu siguranță nu regret nimic. (...)Întotdeauna plecăm chiar la începutul anului școlar, când copiii abia se acomodează din nou la școală, așa că, în opinia mea, nu pierd nimic important. Evident, nu i-am scoate din școală când vor fi mai mari și vor avea examene”, a mai spus femeia.

Familia a primit în 2025 o amendă de 480 de lire sterline, aproximativ 566 de euro. Pentru vacanța din acest an, sancțiunea a ajuns la aproape 1.000 de lire sterline, adică aproximativ 1.180 de euro.

Mama se teme că situația ar putea deveni și mai serioasă dacă familia va decide să repete vacanța în timpul anului școlar. Ea spune că s-ar putea confrunta cu o procedură în instanță în 2027, dacă își va lua din nou copiii din școală pentru o vacanță în septembrie anul viitor

„Cred că aș face-o din nou. Este singura noastră vacanță în fiecare an. Este un adevărat răsfăț. Voi susține întotdeauna importanța timpului petrecut împreună ca familie. Niciun părinte nu ar putea să nu fie de acord cu asta, nu-i așa?”, a spus ea.