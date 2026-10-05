CTP, despre Luca Niculescu: „Un oportunist care dorește cu orice preț o funcție mare. Va face ce i se va spune. Guvernul va fi la Cotroceni”

Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu consideră că Luca Niculescu, noul nume propus de Nicușor Dan pentru funcția de premier, ar putea avea o relație de subordonare față de președinte.

CTP subliniat că principala provocare pentru premierul desemnat va fi formarea unei majorități Foto: FB Cristian Tudor Popescu

Într-o intervenție la postul B1 TV, luni seara, cu puțin timp înainte de anunțul făcut de șeful statului, când informația era vehiculată doar pe surse, CTP a recunoscut experiența profesională a lui Luca Niculescu, despre care a spus că este „un om care știe carte”, cu „o experiență diplomatică importantă” și „un intelectual”, dar l-a caracterizat și în termeni foarte duri:

„Este un oportunist care dorește cu orice preț o funcție mare acum și am dovada acestei atitudini a domniei sale în filmulețul sau poza aceea pe care a făcut-o cu Veștea”.

Adrian Veștea a avut o întâlnire cu Luca Niculescu după nominalizarea ca premier Foto: Facebook

Potrivit lui Cristian Tudor Popescu, dacă va ajunge la Palatul Victoria, Luca Niculescu nu va avea autonomia pe care a avut-o fostul premier Ilie Bolojan în raport cu șeful statului.

„Va fi purtătorul de cuvânt al președintului Nicușor Dan în Guvern”, a mai spus CTP.

Gazetarul a explicat că viitorul Executiv ar urma să funcționeze sub influența directă a administrației prezidențiale:

„Va face ce i se va spune. Practic, guvernul va fi la Cotroceni”.

Cristian Tudor Popescu a subliniat că principala provocare pentru premierul desemnat nu este nominalizarea în sine, ci alcătuirea unei echipe guvernamentale și formarea unei majorități parlamentare.

CTP s-a declarat sceptic că desemnarea lui Luca Niculescu va genera un val de încredere în rândul opiniei publice, susținând că acesta „nu va trezi maselor largi de cetățeni încrederea într-un viitor cât de cât mai bun”.

Și reacțiile partidelor la desemnarea diplomatului Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru păstrează scena politică divizată. În timp ce PSD acuză o sfidare a „matematicii parlamentare” și amenință cu anticipatele, AUR respinge categoric orice susținere, UDMR se arată deschis la vot, iar PNL și USR anunță că vor lua o decizie abia după discuțiile pe programul de guvernare.