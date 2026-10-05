 CTP, despre Luca Niculescu: „Un oportunist care dorește cu orice preț o funcție mare. Va face ce i se va spune. Guvernul va fi la Cotroceni” | adevarul.ro
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CTP, despre Luca Niculescu: „Un oportunist care dorește cu orice preț o funcție mare. Va face ce i se va spune. Guvernul va fi la Cotroceni”

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Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu consideră că Luca Niculescu, noul nume propus de Nicușor Dan pentru funcția de premier, ar putea avea o relație de subordonare față de președinte.

CTP subliniat că principala provocare pentru premierul desemnat va fi formarea unei majorități
CTP subliniat că principala provocare pentru premierul desemnat va fi formarea unei majorități Foto: FB Cristian Tudor Popescu

Într-o intervenție la postul B1 TV, luni seara, cu puțin timp înainte de anunțul făcut de șeful statului, când informația era vehiculată doar pe surse, CTP a recunoscut experiența profesională a lui Luca Niculescu, despre care a spus că este „un om care știe carte”, cu „o experiență diplomatică importantă” și „un intelectual”, dar l-a caracterizat și în termeni foarte duri: 

„Este un oportunist care dorește cu orice preț o funcție mare acum și am dovada acestei atitudini a domniei sale în filmulețul sau poza aceea pe care a făcut-o cu Veștea”.

Adrian Veștea a avut o întâlnire cu Luca Niculescu după nominalizarea ca premier
Adrian Veștea a avut o întâlnire cu Luca Niculescu după nominalizarea ca premier Foto: Facebook

Potrivit lui Cristian Tudor Popescu, dacă va ajunge la Palatul Victoria, Luca Niculescu nu va avea autonomia pe care a avut-o fostul premier Ilie Bolojan în raport cu șeful statului.

„Va fi purtătorul de cuvânt al președintului Nicușor Dan în Guvern”, a mai spus CTP.

Gazetarul a explicat că viitorul Executiv ar urma să funcționeze sub influența directă a administrației prezidențiale:

„Va face ce i se va spune. Practic, guvernul va fi la Cotroceni”.

Cristian Tudor Popescu a subliniat că principala provocare pentru premierul desemnat nu este nominalizarea în sine, ci alcătuirea unei echipe guvernamentale și formarea unei majorități parlamentare.

CTP s-a declarat sceptic că desemnarea lui Luca Niculescu va genera un val de încredere în rândul opiniei publice, susținând că acesta „nu va trezi maselor largi de cetățeni încrederea într-un viitor cât de cât mai bun”.

Și reacțiile partidelor la desemnarea diplomatului Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru păstrează scena politică divizată. În timp ce PSD acuză o sfidare a „matematicii parlamentare” și amenință cu anticipatele, AUR respinge categoric orice susținere, UDMR se arată deschis la vot, iar PNL și USR anunță că vor lua o decizie abia după discuțiile pe programul de guvernare.

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