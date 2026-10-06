NATO își pregătește planurile pentru un eventual atac rusesc pe flancul estic

NATO elaborează un plan pentru modul în care ar putea răspunde rapid unui eventual atac al Rusiei asupra flancului estic al Alianței. Strategia pune accent atât pe forțele terestre tradiționale, cât și pe tehnologii dezvoltate sau testate în timpul războiului din Ucraina, inclusiv drone și sisteme bazate pe inteligență artificială.

Comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, generalul Alexus Grynkewich Foto: XLouis Duclos @ObsDelphi

Potrivit Bloomberg, documentul este coordonat de comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, generalul Alexus Grynkewich, și ar urma să fie prezentat aliaților în Polonia, la 12 octombrie.

Planul urmărește să arate cum poate combina NATO armamentul convențional cu noile tehnologii pentru a descuraja o eventuală agresiune și, dacă aceasta s-ar produce, pentru a-i permite Alianței să răspundă rapid.

Strategia are și o componentă politică. Potrivit informațiilor citate de Bloomberg, NATO vrea să transmită statelor membre că apărarea flancului estic necesită investiții suplimentare și o mai bună pregătire militară.

În același timp, documentul subliniază caracterul defensiv al Alianței și necesitatea de a evita provocările neintenționate. Strategia include însă și măsuri pentru contracararea amenințărilor hibride, de la atacuri cibernetice și operațiuni de influență până la alte forme de presiune care ar putea preceda un conflict deschis.

Drone și arme bazate pe inteligență artificială

Planurile sunt dezvoltate în cadrul „Inițiativei de descurajare pe flancul estic al NATO”. Potrivit Bloomberg, una dintre ideile centrale este combinarea forțelor terestre cu sisteme mai ieftine și mai ușor de produs sau desfășurat.

Printre acestea se numără drone cu un grad ridicat de autonomie, sisteme care necesită echipaje reduse și tehnologii militare bazate pe inteligență artificială.

Accentul reflectă schimbările observate în războiul din Ucraina, unde dronele au devenit esențiale pentru recunoaștere, identificarea țintelor și lovituri de precizie. NATO încearcă să integreze aceste lecții în propriile planuri de apărare.

„Teoria victoriei comandantului suprem este simplă: să păstrăm avantajul NATO”, a declarat colonelul Martin O'Donnell, purtător de cuvânt al lui Grynkewich.

„Având în vedere situația instabilă și complexă din domeniul securității globale, trebuie să creăm de pe acum condițiile pentru descurajarea agresiunii și să fim capabili să obținem victoria în cazul unui atac”, a adăugat el.

NATO spune că are planuri pentru o criză

Alianța susține că este pregătită și pentru scenarii care nu presupun neapărat un atac militar convențional.

Comandamentele NATO au elaborat planuri pentru situații care variază de la o criză sau o intervenție limitată până la o confruntare militară directă. Un astfel de cadru este destinat inclusiv unui posibil atac hibrid rusesc asupra flancului estic.

Totuși, în interiorul Alianței există îngrijorări cu privire la ritmul în care statele europene își dezvoltă propriile capacități.

Recent, președintele Letoniei, Edgars Rinkevics, a avertizat că Europa nu ține pasul cu evoluția tehnologiei dronelor și cu schimbările produse de războiul aerian modern.

El a susținut că multe dintre statele NATO nu sunt încă suficient de bine pregătite pentru eventualitatea unui atac cu rachete din partea Rusiei.

Astfel de avertismente pun în evidență una dintre principalele probleme cu care se confruntă NATO: nu doar elaborarea unor planuri comune, ci și capacitatea fiecărui stat membru de a le susține în practică.

Pentru Alianță, obiectivul nu este doar să poată răspunde unui atac, ci să convingă Rusia că un asemenea atac ar avea costuri atât de mari încât nu ar merita să fie lansat. În acest sens, noile tehnologii, creșterea cheltuielilor pentru apărare și coordonarea dintre aliați devin elemente centrale ale strategiei de descurajare.