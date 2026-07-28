Nuclearelectrica respinge acuzațiile Guvernului: „Proiectul SMR de la Doicești este legal”

Conducerea executivă a Nuclearelectrica a respins, marți, constatările Corpului de Control al Premierului privind proiectul reactoarelor modulare. SNN arată că terenul de la Doicești a fost confirmat de Agenția Internațională pentru Energie Atomică, iar asocierea cu NPG a urmat strict legea.

Conducerea executivă a S.N. Nuclearelectrica S.A. (SNN) a prezentat un punct de vedere oficial referitor la constatările cuprinse în Raportul Corpului de Control al Prim-Ministrului României (CCPM), document fãcut public în sinteză de către autoritatea de control.

Poziția SNN vizează clarificarea etapelor Proiectului Reagatoarelor Modulare Mici (SMR), a procesului de selecție a amplasamentului de la Doicești, precum și a modului de asociere cu partenerii din cadrul companiei de proiect.

Stadiul Proiectului SMR și aprobările AGA

Conducerea executivă a SNN precizează că etapele proiectului Reactoarelor Modulare Mici (SMR) nu au făcut obiectul unei aprobări individuale în Adunarea Generală a Acționarilor (AGA), ci au fost incluse în Strategia de Implementare a Proiectului SMR Doicești, aprobată prin HAGOA nr. 8/22.09.2022.

Compania subliniază caracterul estimativ al acestor termene, explicând că modificările sunt naturale pentru o tehnologie nouă. SNN citează direct din Strategia de Implementare: „Aceste etape au fost dezvoltate cu ajutorul echipelor NuScale si Fluor și reprezintă o estimare la acest moment. Pe măsură ce studiile avanseaza, acestea pot suferi”.

De asemenea, reprezentanții SNN evidențiază specifiul proiectului: „caracterul de noutate, cunoscut și asumat de Statul Român înca de la demarare, și anvergura unui astfel de proiect pot genera termene de implementare mai lungi decât cele estimate inițial, deoarece etapa de inginerie este singura care documentează în mod obiectiv si detaliat acest proiect.”

Evaluările internaționale și confirmarea standardelor IAEA

Procesul de evaluare a amplasamentului Doicești a beneficiat de verificări riguroase din partea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (IAEA). După o primă misiune în august 2022, a urmat o misiune de urmărire (follow-up) în aprilie 2024, iar ulterior o nouă misiune în mai 2025.

Misiunea IAEA SEED follow-up din aprilie 2024 „a constatat faptul că toate recomandările au fost îndeplinite și a concluzionat faptul că selecția amplasamentului a fost efectuată conform standardelor internaționale (adică în deplină conformitate cu standardele IAEA).”

De asemenea, misiunea IAEA din mai 2025 a analizat capitole din Raportul Inițial de Securitate Nucleară (ISAR) și metodologiile pentru hazardurile externe (inclusiv prezenta gazelor naturale), confirmând toți pașii propuși de RoPower pentru finalizarea studiilor detaliate.

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Structura asocierii dintre SNN și Nova Power & Gas (NPG)

SNN respinge interpretările privind nerespectarea normelor europene privind ajutorul de stat (art. 107 alin. 1 din TFUE) și arată că asocierea cu Nova Power & Gas (NPG) pentru constituirea societății de proiect RoPower Nuclear S.A. (RPN) s-a realizat pe baze comerciale de investitor prudent.

Concluziile raportului TIPP elaborate de Lotus Advisory Services confirmă că „asocierea în cadrul acționariatului companiei de proiect RoPower Nuclear S.A. cu Nova Power and Gas a avut ca fundament strategic facilitarea efectuării activităților de evaluare și caracterizare a amplasamentului în cadrul primei etape a proiectului”.

SNN menționează că a derulat consultări în detaliu cu Consiliul Concurenței, consemnate prin transcript, iar Raportul CCPM a preluat doar selectiv concluziile Lotus Advisory Services, ignorând contextul tehnic al asocierii.

Rolul NPG ca acționar și obligațiile specifice asimate pentru terenul Doicești

Conducerea SNN explică faptul că implicarea NPG ca acționar (în cote egale 50%-50%) a fost esențială, depășind simpla calitate de vânzător al unui teren. Prin Acordul Investitorilor, NPG și-a asumat responsabilități stricte cu privire la amplasamentul destinat proiectului nuclear.

Din analiza Acordului Investitorilor reies „o serie de obligații suplimentare care incumbă NPG în legătură cu amplasamentul și care sunt legate și de calitatea sa de acționar al RPN - și pe care un simplu vânzător al terenului nu ar fi putut fi obligat să și le asume.”

Potrivit Anexei 8 la Acordul Investitorilor, NPG s-a obligat să mențină garanțiile și să nu greveze sau să înstrăineze terenul către terți. De asemenea, NPG a asigurat o participare financiară egală cu SNN, inclusiv prin disponibilitatea de a acorda împrumuturi în condiții identice.

Strategia de atragere a noilor investitori și cadrul legal aplicat

Pentru etapele ulterioare ale Proiectului SMR, Strategia de Implementare și nota AGA nr. 10332/09.09.2022 prevăd extinderea structurii de capital prin cooptarea de noi parteneri financiari, având în vedere că costurile totale nu pot fi acoperite doar de acționarii inițiali.

„Scopul acestui Acord este de a reglementa constituirea Companiei de Proiect, conduita Părților în calitate de Acționari ai Companiei de Proiect, cooptarea de noi acționari ai Companiei de Proiect, precum și etapele de realizare a Proiectului.”

SNN arată că structura inițială 50%-50% a permis demararea rapidă a proiectului și că asocierea s-a făcut cu un partener experimentat din cadrul grupului E-INFRA (cu experiență în construcția de infrastructură energetică). Constituirea societății mixte s-a realizat cu aplicarea întocmai a prevederilor art. 50 din Legea nr. 137/2002.