6 octombrie: Femeia care nu s-a temut de comuniști. Povestea Elisabetei Rizea, simbol al rezistenței anticomuniste

În data de 6 octombrie 1902 s-a născut filosoful Petre Țuțea, iar în 1933, actrița Vasilica Tastaman. În aceeași zi, dar în 1933 a fost înființat Spitalul de Urgență București, actualul Spital Floreasca. De asemenea, în urmă cu 23 de ani, moare Elisabeta Rizea.

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1408: Prima atestare documentată a orașelor Iași și Bacău

La 6 octombrie 1408, domnitorul Moldovei, Alexandru cel Bun, a emis un hrisov care marchează prima mențiune oficială a orașelor Iași și Bacău. Iașiul va deveni ulterior capitala Moldovei și un important centru cultural și educațional.

Ambele orașe au jucat un rol crucial în istoria Moldovei și a României. De-a lungul secolelor, Iașiul a găzduit momente importante, inclusiv Unirea Principatelor Române în 1859, când a fost una dintre cele două capitale. Bacăul, de asemenea, a fost un nod important de comerț și interacțiune culturală între regiunile românești și popoarele vecine.

1889 - În cartierul Montmartre din Paris isi deschide portile celebrul cabaret Moulin Rouge.

A fost construit de Joseph Oller, care era proprietar și al Paris Olympia. Este cel mai cunoscut pentru renașterea modernă a dansului can-can.

1902 - S-a născut Petre Țuțea, filosof, eseist, economist şi om politic român

Petre Țuțea (n. 6 octombrie 1902, Boteni, Boteni, Muscel, România – d. 3 decembrie 1991, București, România) a fost un autor, economist, eseist, filosof, jurist, politician și publicist român, membru al Mișcării Legionare, victimă a regimului comunist din România. Petre Țuțea este arestat în 12 aprilie 1948, fiind încarcerat în arestul Siguranței din str. Rahova, acuzațiile care i se aduceau fiind de spionaj în favoarea anglo-americanilor.

În realitate, în 11 februarie 1948 diplomatul britanic John Bennet a înaintat la Foreign Office un raport asupra situației economice din România, citând pe larg dintr-o lucrare redactată cu ani în urmă de Petre Țuțea, în cadrul Oficiului de Studii al Ministerului Industriei și Comerțului (Economiei Naționale), privind relațiile economice româno-germane din trecut, ca bază de comparație cu relațiile economice româno-sovietice.

A fost supranumit un Socrate român, datorită preocupărilor filosofice şi rolului educativ pe care l-a asumat prin exemplul său personal în orice circumstanţe, chiar şi în închisoare. Din cauza persecuţiei a publicat foarte puţin înainte de 1989, însă imediat după prăbuşirea regimului comunist scrierile şi interviurile sale au început să fie difuzate. S-a bucurat de prietenia lui Emil Cioran, Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Constantin Noica. A fost preocupat de filosofia religioasă creştin-ortodoxă. („Bătrâneţea şi alte texte”, „Tratat de economie politică”, „Comentarii la Platon”, „Reflecţii religioase asupra culturii”, „Filosofia nuanţelor”, „Introducere mistică în filosofia modernă”)

1933 - A fost înființat Spitalul de Urgență in București, actualul Spital de Urgență Floreasca.

În anul 1906 Nicolae Minovici înființează primul serviciu public de ambulanță din România, Societatea de Salvare. La scurt după înființarea serviciului, Nicolae Minovici, realizează că sistemul de sănătate românesc are nevoie de un spital specific care să fie pregătit astfel încât să poată prelua pacienții aduși de ambulanțele serviciului public.

În data de 6 octombrie 1933, prin decizia Ministerului Sănătății nr 68920,publicata in 31 octombrie 1933 M.OF. nr 251, spitalul de urgență este înființat de drept, coordonatorul acestui nucleu nou creat fiind medicul Iacob Iacobovici. Spitalul își începe funcționarea efectivă din decembrie 1933, iar inaugurarea oficială, în prezența oficialităților statului, are loc abia în 5 mai 1934.

Situat inițial pe malul Dâmboviței, spitalul a fost finanțat din fondurile personale ale lui Nicolae Minovici (ipotecarea casei personale), permitea îngrijirea tuturor bolnavilor indiferent de posibilitatea de a plăti serviciile medicale și avea o secție de chirurgie cu 60 de paturi. În acelaș an este înființată în spital și o secție de toxicologie.

La 24 august 1944 clădirea spitalului de pe malul Dâmboviței a fost distrusă de bombardamentele aviației germane. Spitalul a fost mutat în clădirea Sanatoriului Antoniu, aici fiind adăugate noi secții de terapie intensivă, toxicologie și arși. În această perioadă spitalul avea 150 de paturi.

În anul 1949 spitalul se mută într-o nouă locație, locație păstrată până în prezent, Calea Floreasca. La acea vreme spitalului i s-au adăugat noi secții medicale, secția de terapie intensivă, ortopedie și boli interne. Numărul paturilor a crescut ajungând la 400.

1933 - S-a născut actrița Vasilica Tastaman

Vasilica Tastaman (n. 6 octombrie 1933, Brăila – d. 30 martie 2003, București) a fost o actriță română. A debutat în 1949 pe scena din orașul său natal. Până în 1961, când s-a numărat printre fondatorii Teatrului de Comedie, a jucat la teatrele Giulești și Bulandra. În 1981 s-a stabilit în Suedia. A fost căsătorită de două ori, cu fostul antrenor de fotbal Emeric Jenei și actorul Dan Tufaru. Din prima căsnicie are un băiat, Călin Jenei. („Astă seară dansăm în familie”, “Grăbeşte-te încet”, “Eu, tu şi Ovidiu”, „Păcală”, „B.D. în alertă”)

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1973: Începutul Războiului de Yom Kippur

La 6 octombrie 1973, în ziua sărbătorii Yom Kippur, Egiptul și Siria au lansat un atac surpriză împotriva Israelului, declanșând Războiul de Yom Kippur. Aceasta a fost o încercare strategică de a recupera teritoriile pierdute în urma Războiului de Șase Zile din 1967, când Israelul cucerise Peninsula Sinai și Înălțimile Golan.

Confruntarea militară a durat până pe 25 octombrie, implicând și alte puteri internaționale într-un echilibru de forțe extrem de tensionat.

1989 - A murit actrița americană Bette Davis

Bette Davis (n. 5 aprilie 1908, Lowell, Massachusetts, Massachusetts, SUA – d. 6 octombrie 1989, Neuilly-sur-Seine, Île-de-France, Franța) a fost o actriță americană de teatru, film și televiziune, laureată de două ori a Premiului Oscar. Cunoscută pentru dorința sa de a interpreta caractere deloc simpatice, Davis a fost constant apreciată pentru performanțele sale actoricești relevate într-o paletă foarte largă de diferite genuri de filme: de la filme polițiste și istorice, iar ocazional comedii, până la filmele care au consacrat-o inconfundabil, drame romantice.

FOTO: Getty Images

2002- S-a născut Cleopatra Stratan, cântăreață română din Republica Moldova

Cleopatra Stratan este o cântăreață și actriță română, născută în Republica Moldova.

Este fiica cântărețului Pavel Stratan. Primul ei album se intitulează „La vârsta de trei ani”. Aceasta deține 6 recorduri mondiale. A revenit pe scena muzicală românească în 2017 după câțiva ani de pauză într-o colaborare alături de fratele ei, Cezar Stratan, la melodia „MAMI”. Anul următor a lansat piesa „Te las cu inima” care se bucură de un real succes, în doar 10 zile a atins pragul de 5 milioane de vizualizări și staționează de mai multe zile pe primul loc în „cele mai ascultate piese pe YouTube”. Aceasta a cântat melodia „Ghiță” care a făcut furori pe Internet în anul 2010.

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În prezent, Cleopatra este căsătorită cu cântărețul Edward Sanda.

2003 - A murit Elisabeta Rizea, unul din simbolurile rezistenței anticomuniste românești

Elisabeta Rizea (n. 28 iunie 1912, Domnești, județul Argeș – d. 4 octombrie 2003) a fost o eroină a luptei anticomuniste din România, nepoată a liderului țărănist Gheorghe Șuța, ucis de comuniști în 1948. S-a opus instaurării regimului comunist, iar soţul său a făcut parte din grupele de rezistenţă anticomunistă din Făgăraş, conduse de colonelul Arsenescu.

A fost declarată „duşman al poporului” (a refuzat să-i predea Securităţii pe rebelii anticomunişti reuniţi sub comanda lui Arsenescu). A fost arestată și torturată de autoritățile comuniste în 1952 și 1961. A executat 12 ani de închisoare. A fost la un pas de moarte, dar nu a tradat. Povestea ei a devenit cunoscută publicului în urma unui interviu din 1992, inclus în documentarul Memorialul Durerii, de Lucia Hossu-Longin.

2010 - Se înființează Instagram

Instagram a fost creat de Kevin Systrom și Mike Krieger, și a fost lansat în octombrie 2010. Serviciul a câștigat popularitate rapid, în aprilie 2012 atingând cifra de 100 de milioane de utilizatori înregistrați.

Serviciul a fost achiziționat de Facebook în aprilie 2012 pentru aproximativ 1 miliard de $. În 2013, Instagram a crescut cu 23%, în timp ce Facebook, compania-mamă, cu doar 3%.