Man a recunoscut cu franchețe: „Nu a ieșit nimic, lucrurile merg prost!”
La finalul meciului pe care România l-a pierdut (0-1), acasă, cu Suedia, în Liga Națiunilor, Dennis Man a recunoscut faptul că tricolorii traversează o perioadă dificilă. Acesta și-a exprimat regretul că selecționata pregătită de Gheorghe Hagi nu a reușit să le ofere suporterilor rezultatul dorit.
Internaționalul a declarat la Antena 1: „Din punctul meu de vedere, nu a ieșit nimic. Lucrurile merg prost, din păcate. Parcă mergem în gol, ca să spun așa. Este o dezamăgire foarte mare. Ne-am fi dorit foarte mult să le facem o surpriză plăcută fanilor în această seară, dar, din păcate, nu se leagă nimic”.
Man a afirmat că jucătorii încep să înțeleagă cerințele selecționerului Gheorghe Hagi și să le pună în aplicare, precizând că lotul îl susține pe antrenor: „Încet-încet e normal să începem să înțelegem ce ne spune domnul Hagi. Știe foarte mult fotbal. Trebuie să-l ascultăm. În această seară nu știu dacă chiar meritau suedezii să câștige acest meci, pentru că au avut doar o ocazie și au înscris. Noi, ca jucători, suntem alături de el, îl susținem. Ca jucători, nu putem lua decizii, decât să ne conformăm”.
România a pierdut (0-1) meciul cu Suedia, luni seara, pe Arena Națională din București, în Grupa 4 a Diviziei B din Liga Națiunilor la fotbal. Unicul gol al partidei a fost înscris de Viktor Gyokeres (min. 13), atacantul lui Arsenal marcând pentru reprezentativă în al șaptelea meci consecutiv de Liga Națiunilor.
Divizia B - Grupa 4
Meciuri disputate
Etapa 1
25 septembrie 2026
Suedia – România...................... 2-1
Polonia – Bosnia-Herțegovina....0-0
Etapa a 2-a
28 septembrie 2026
România – Bosnia-Herțegovina....2-4
Suedia – Polonia.........................3-1
Etapa a 3-a
Vineri, 2 octombrie 2026
Polonia – România.....................6-0
Bosnia-Herțegovina – Suedia.....1-1
Etapa a 4-a
Luni, 5 octombrie 2026
România - Suedia.....................0-1
Bosnia-Herțegovina – Polonia.....1-0
Clasament
1. Suedia......................... 10 puncte (+4)
2. Bosnia-Herțegovina.... 8 puncte (+3)
3. Polonia..........................4 puncte (+3)
4. România........................0 puncte (-10)
)Următoarele partide
Etapa a 5-a
Sâmbătă, 14 noiembrie 2026
România - Polonia.............................21.45
Suedia - Bosnia-Herțegovina........21.45
Etapa a 6-a
Marți, 17 noiembrie 2026
Polonia - Suedia..................................21.45
Bosnia-Herțegovina - România,,,,,21.45