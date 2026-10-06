 Man a recunoscut cu franchețe: „Nu a ieșit nimic, lucrurile merg prost!” | adevarul.ro
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Man a recunoscut cu franchețe: „Nu a ieșit nimic, lucrurile merg prost!”

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La finalul meciului pe care România l-a pierdut (0-1), acasă, cu Suedia, în Liga Națiunilor, Dennis Man a recunoscut faptul că tricolorii traversează o perioadă dificilă. Acesta și-a exprimat regretul că selecționata pregătită de Gheorghe Hagi nu a reușit să le ofere suporterilor rezultatul dorit.

Dennis Man și-a manifestat frustrarea după ce n-a putut relua mingea respinsă de portarul Suediei
Dennis Man și-a manifestat frustrarea după ce n-a putut relua mingea respinsă de portarul Suediei Foto: Sportpictures

Internaționalul a declarat la Antena 1: „Din punctul meu de vedere, nu a ieșit nimic. Lucrurile merg prost, din păcate. Parcă mergem în gol, ca să spun așa. Este o dezamăgire foarte mare. Ne-am fi dorit foarte mult să le facem o surpriză plăcută fanilor în această seară, dar, din păcate, nu se leagă nimic”.

Man a afirmat că jucătorii încep să înțeleagă cerințele selecționerului Gheorghe Hagi și să le pună în aplicare, precizând că lotul îl susține pe antrenor: „Încet-încet e normal să începem să înțelegem ce ne spune domnul Hagi. Știe foarte mult fotbal. Trebuie să-l ascultăm. În această seară nu știu dacă chiar meritau suedezii să câștige acest meci, pentru că au avut doar o ocazie și au înscris. Noi, ca jucători, suntem alături de el, îl susținem. Ca jucători, nu putem lua decizii, decât să ne conformăm”.

România a pierdut (0-1) meciul cu Suedia, luni seara, pe Arena Națională din București, în Grupa 4 a Diviziei B din Liga Națiunilor la fotbal. Unicul gol al partidei a fost înscris de Viktor Gyokeres (min. 13), atacantul lui Arsenal marcând pentru reprezentativă în al șaptelea meci consecutiv de Liga Națiunilor.

Divizia B - Grupa 4

Meciuri disputate

Etapa 1

25 septembrie 2026

Suedia – România...................... 2-1

Polonia – Bosnia-Herțegovina....0-0

Etapa a 2-a

28 septembrie 2026

România – Bosnia-Herțegovina....2-4

Suedia – Polonia.........................3-1

Etapa a 3-a

Vineri, 2 octombrie 2026

Polonia – România.....................6-0

Bosnia-Herțegovina – Suedia.....1-1

Etapa a 4-a

Luni, 5 octombrie 2026

România - Suedia.....................0-1

Bosnia-Herțegovina – Polonia.....1-0

Clasament

1. Suedia......................... 10 puncte (+4)

2. Bosnia-Herțegovina.... 8 puncte (+3)

3. Polonia..........................4 puncte (+3)

4. România........................0 puncte (-10)

)Următoarele partide

Etapa a 5-a

Sâmbătă, 14 noiembrie 2026

România - Polonia.............................21.45

Suedia - Bosnia-Herțegovina........21.45

Etapa a 6-a

Marți, 17 noiembrie 2026

Polonia - Suedia..................................21.45

Bosnia-Herțegovina - România,,,,,21.45

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