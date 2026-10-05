 Reacții după desemnarea lui Luca Niculescu: PSD acuză o sfidare a parlamentului, AUR dă „zero voturi”. Ce spun PNL, USR și UDMR | adevarul.ro
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Reacții după desemnarea lui Luca Niculescu: PSD acuză o sfidare a parlamentului, AUR dă „zero voturi”. Ce spun PNL, USR și UDMR

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Reacțiile partidelor la desemnarea diplomatului Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru păstrează scena politică divizată. În timp ce PSD acuză o sfidare a „matematicii parlamentare” și amenință cu anticipatele, AUR respinge categoric orice susținere, UDMR se arată deschis la vot, iar PNL și USR anunță că vor lua o decizie abia după discuțiile pe programul de guvernare.

Luca Niculescu desemnat premier de Nicușor Dan
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Luca Niculescu desemnat premier de Nicușor Dan Foto: Presidency

Sorin Grindeanu: Nominalizarea sfidează matematica parlamentară

Președintele PSD, Grindeanu, a criticat luni seară decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru, afirmând că nominalizarea „continuă să sfideze matematica parlamentară” și invocând necesitatea alegerilor anticipate.  

Într-o postare publicată pe Facebook la scurt timp după anunțul făcut de șeful statului, liderul social-democrat a susținut că noua propunere de premier ignoră rezultatul alegerilor.

„Noua nominalizare de premier a președintelui continuă să sfideze matematica parlamentară. După 4 premieri de dreapta care au eșuat, vedem o nouă desemnare care nu ține cont de partidul care a câștigat alegerile. Este alegerea președintelui”, a scris liderul PSD.

Sorin Grindeanu
Sorin Grindeanu Foto: INQUAM PHOTOS / GEORGE CALIN

Grindeanu a anunțat că PSD va analiza oficial candidatura în cadrul unei ședințe a conducerii partidului programate pentru marți:

„Partidul Social Democrat ia propriile decizii. De aceea, mâine vom avea o ședință a Biroului Permanent Național în care vom analiza această propunere.”

Liderul PSD a arătat că România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline, însă a avertizat că formațiunea pe care o conduce nu va susține necondiționat viitorul Executiv.

„Da! România are nevoie urgentă de un guvern care să schimbe direcția greșită a țării, să facă rectificarea bugetară și să pregătească bugetul pentru 2027.

„Dar PSD nu va participa și nu va da voturi în alb pentru o construcție politică care să însemne o nouă aventură politică.”

Președintele PSD i-a cerut premierului desemnat să prezinte public componența viitorului guvern și măsurile economice pe care intenționează să le promoveze.

„Prim-ministrul desemnat trebuie să spună public cum vrea să arate Guvernul și care sunt principalele măsuri pe care le are în vedere pentru redresarea economiei și protejarea puterii de cumpărare a oamenilor, cu menținerea țintelor de deficit”.

„Îmi doresc să punem punct României interimatelor”

Totodată, Grindeanu a avertizat că, dacă noul premier va continua politicile fostului premier Ilie Bolojan, soluția ar putea fi revenirea la urne.

„Altfel, dacă prim-ministrul desemnat va susține în continuare politicile de austeritate ale lui Bolojan, cred că nu mai rămâne altă cale pentru a repune România pe drumul corect decât să mergem la alegeri anticipate. Îmi doresc să punem punct României interimatelor”.

Prima reacție din PNL: „Vom avea discuții cu premierul desemnat”

Partidul Național Liberal a reacționat la scurt timp după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe diplomatul Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru al României.

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, liberalii au precizat că poziția partidului privind votul de învestitură va fi stabilită în urma unor discuții directe cu noul premier desemnat.

LIVE TEXT Consultări pentru desemnarea premierului. Luca Niculescu, nominalizarea președintelui Nicușor Dan

„Partidul Naţional Liberal ia act de decizia Președintelui României privind desemnarea domnului Luca Niculescu drept candidat pentru funcția de prim-ministru. În perioada următoare vom avea discuții cu premierul desemnat și vom analiza programul de guvernare, prioritățile asumate și echipa pe care o va propune. Ulterior discuțiilor și analizei programului de guvernare, PNL va lua o decizie cu privire la votul de învestitură”, a transmis Ionel Bogdan.

Csoma Botond (UDMR): „Îl putem vota”

Csoma Botond, liderul deputaților UDMR, a transmis că formațiunea nu exclude susținerea noului premier desemnat, dar a reiterat o condiție esențială.

„Îl putem vota; singura linie roșie este să nu trebuiască să ne aliem cu AUR și S.O.S. și să nu purtăm negocieri politice”, a declarat Botond la Antena 3.

AUR: „Zero voturi!”

Consultări cu AUR la Cotroceni - George Simion
Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Alianța pentru Unirea Românilor a respins categoric noua formulă. Liderul partidului, George Simion, a transmis un mesaj tranșant:

„Luca Niculescu e tot o marionetă. Zero voturi de la AUR! Libertate pentru Călin Georgescu”.

Liderul grupului parlamentar al partidului, Petrișor Peiu, a declarat, la Antena 3,că parlamentarii formațiunii nu vor participa nici măcar la votul de învestitură:

„Nu vom vota. Nu suntem parte din guvernul Luca Niculescu, nu votăm pentru guvern. Nu va vota nimeni din AUR acest guvern, nici nu vom participa la vot”

Peiu a apreciat totodată că șansele unui cabinet nepolitic de a obține susținerea Parlamentului sunt reduse.

„Un guvern care nu e politic azi nu are șanse să treacă”.

Declarațiile vin după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și fost ambasador al României la Paris, pentru funcția de prim-ministru.

Acesta urmează să înceapă negocierile pentru formarea unei majorități și alcătuirea echipei guvernamentale.

Dominic Fritz, președintele USR: „Vom discuta cu premierul desemnat despre cum vrea să se asigure că guvernul poate să livreze rezultate așa cum au livrat miniștrii USR”

Președintele USR a apreciat profilul profesional al premierului desemnat, dar a avertizat că sprijinul formațiunii va depinde de componența viitorului Executiv și de majoritatea parlamentară care îl va susține:

Luca Niculescu este noul premier desemnat de președintele Nicușor Dan: „Promit seriozitate în folosirea banului public”

„USR a luat act de desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru. Este un diplomat respectat, renumit pentru execuția profesionistă a misiunilor care i-au fost încredințate, de exemplu procesul de aderare a României la OCDE.

USR va analiza programul, echipa de miniștri și majoritatea care îl susține. Vom discuta cu premierul desemnat despre cum vrea să se asigure că guvernul poate să livreze rezultate așa cum au livrat miniștrii USR. Decizia va fi luată în forurile statutare ale partidului.

Un lucru este însă clar: USR nu va susține un guvern cu miniștri PSD sau controlat de PSD. Nici nu va vota un premier folosit drept paravan pentru întoarcerea PSD la cutiile de pantofi. Un premier dependent de comenzi de la PSD nu va putea fi `independent`”.

Dominic Fritz a adăugat:

„România are nevoie urgentă de un guvern. Dar are nevoie de unul care să scoată țara din criză, nu să-i întoarcă la putere pe cei care au provocat-o”.

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