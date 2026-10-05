Horoscop marți, 6 octombrie. Berbecii, Racii și Peștii trebuie să-și protejeze relațiile și să fie atenți la deciziile financiare

Ziua de marți, 6 octombrie aduce provocări în relații, schimbări profesionale și necesită atenție sporită la sănătate. Lorina, astrologul Click!, ştie ce le rezervă astrele celor 12 zodii.

Foto: Adobestock

Berbec

Iubire - Vă dovediți vulnerabil și se poate profita de sensibilitatea voastră. Aveți grijă cui vă destăinuiți.

Sănătate - Luați pauze mai des,meditați la cum ați putea să vă sporiți confortul.

Bani - Dacă vă exprimați nemulțumirile față de condițiile profesionale, așteptați-vă, fie la suportul colegilor, fie la tensiuni.

Taur

Iubire - Nu vă lăsați demoralizat de micile răutăți sau ironii spuse conștient sau fără intenție. Urmăriți-vă interesul.

Sănătate - Sunt benefice transformările făcute intuitiv. Alegeți meniul în funcție de ce vă cere organismul.

Bani - Primiți banii prin ceilalți. Renunțați la jenă sau vinovăție și acceptați sprijinul oferit sau chiar solicitați-l.

Gemeni

Iubire - Nu lăsați circumstanțe de moment să intervină și nu amânați timpul petrecut cu hobby-urile personale!

Sănătate - Preferați să plătiți în plus, dar să ajungeți la persoana potrivită. Instructorul cel mai bun vă dă sfaturi prețioase.

Bani - Faceți o listă cu îndatoririle fiecăruia din membrii echipei, pentru a avea o viziune echitabilă a împărțirii sarcinilor.

Rac

Iubire - Ceva nu e pe plac, deci nu faceți compromisuri. O relație presupune toleranță din ambele părți, nu doar dintr-una.

Sănătate - Îi stimulați pe cei din jur cu energia voastră. Dar aveți un surplus care poate deveni agresivitate.

Bani - Apar telefoane care scot informații noi la suprafață. Profitați și fiți primul care investește în noile idei.

Leu

Iubire - Aveți răbdare, ascultați și oferiți ajutor practic, fără a judeca sau a critica prietenii.

Sănătate - Fiți blând cu voi.,îngrijiți-vă de corp, calmați-vă mintea și încărcați-vă emoțional pentru a vă reechilibra.

Bani - Munciți din greu pentru a evolua profesional și discutați cu superiorii despre posibile scenarii de avansare.

Fecioară

Iubire - Organizați o cină romantică și acordați întreaga atenție partenerului pe care în ultima vreme l-ați cam neglijat.

Sănătate - Încercați tratamentele revoluționare de care ați aflat cu prudență.

Bani - Preluați rolul colegilor aflați în concediu fără să vă plângeți. Favorurile vă vor fi răsplătite.

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* Informațiile din acest articol nu au bază științifică.