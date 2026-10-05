 Cât costă biletele la concertul de Crăciun al lui Ștefan Bănică Jr. la Sala Palatului: „Nu te îmbogățești, poate numai spiritual” | adevarul.ro
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Cât costă biletele la concertul de Crăciun al lui Ștefan Bănică Jr. la Sala Palatului: „Nu te îmbogățești, poate numai spiritual”

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Ștefan Bănică Jr. va susține pe 5 și 6 decembrie 2026 tradiționalele concerte de Crăciun de la Sala Palatului, iar biletele sunt mai scumpe față de anul trecut.

Ştefan Bănică Jr.
Ştefan Bănică Jr. revine la Sala Palatului de Crăciun Foto: Arhivă

În 2025, biletele pentru spectacolele de Crăciun ale lui Ștefan Bănică Jr. costau 370 de lei la categoria VIP, 320 de lei la categoria I, 270 de lei la categoria II, 220 de lei la categoria III și 170 de lei la categoria IV.

Anul acesta, însă, prețurile biletelor au crescut, în medie, cu 20 de lei, în funcție de categorie. Impresarul Radu Baron consideră că majorarea prețurilor este justificată și susține că biletele nu s-au scumpit în același ritm cu inflația.

„Pot spune că prețul la spectacolul lui Ștefan Bănică Jr este corect, nu s-a majorat proporțional cu rata inflației, nu poate ține pasul cu inflația nimeni din showbiz”, a declarat Radu Baron pentru Click!.

Potrivit impresarului, concertele continuă să atragă public, în pofida majorării prețurilor din ultimii ani. Baron a vorbit și despre elementele care contribuie la realizarea spectacolului de la Sala Palatului.

„Deși s-au mai scumpit biletele, în ultimii ani, lumea continuă să vină la spectacolele lui, sala este plină. Am fost și eu, și vă spun sincer că show cum face Ștefan Bănică Jr. nu face nimeni. Dans, costume de scenă, muzică bună, invitați, jocuri de lumini, totul este fabulos și bine pus la punct. Este rezultatul unei munci grele, de luni de zile, de repetiții, nimic nu este întâmplător acolo, el are publicul lui”, a mai spus Radu Baron.

Impresarul a afirmat că susținerea unui astfel de concert nu înseamnă automat câștiguri financiare considerabile pentru artist, în condițiile în care este necesară o mobilizare importantă pentru organizarea spectacolului.

„Nu te îmbogățești după ce cânți la Sala Palatului, poate numai spiritual. Ești mai degrabă fericit că ai reușit să umpli o sală de 4.000 de locuri, în această perioadă grea, cu mari lipsuri, prin care trece România”, a adăugat Baron.

Citește știrea integrală pe Click!.ro.

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