Proiectul reactoarelor de la Doicești, întârziat și tot mai scump. Costurile au ajuns la 6,5 miliarde de dolari

Proiectul prin care România vrea să construiască la Doicești prima centrală cu reactoare modulare mici (SMR) este în întârziere, s-a scumpit semnificativ și a fost dezvoltat printr-o serie de decizii pe care Corpul de control al prim-ministrului le pune sub semnul întrebării.

Un raport al instituției arată că una dintre etapele importante ale proiectului a fost finalizată cu 20 de luni mai târziu decât prevedea calendarul inițial. Printre explicațiile oferite de Nuclearelectrica s-au numărat timpul necesar aprobărilor, negocierilor, finanțării și studiilor. Corpul de control notează însă că o parte dintre aceste probleme puteau fi anticipate.

Și nota de plată a crescut. În decembrie 2025, proiectul era estimat la 6,5 miliarde de dolari, cu aproximativ 3,8 miliarde de dolari mai mult decât estimarea făcută în 2022.

De ce a fost ales Doicești

Raportul ridică semne de întrebare și asupra modului în care a fost ales locul viitoarei centrale. Un studiu finanțat de o agenție americană a analizat nouă posibile amplasamente, iar Doicești s-a clasat pe locul al doilea.

Corpul de control al premierului nu spune că alegerea Doiceștiului a fost greșită, ci că Nuclearelectrica nu a făcut o analiză comparativă suficientă pentru a explica de ce a ales acest amplasament în locul celui clasat pe primul loc.

Teren cumpărat cu 2,8 milioane de euro, tranzacție de peste 46 de milioane

Una dintre cele mai importante constatări privește chiar terenul de la Doicești. Nova Power & Gas, partenerul privat al Nuclearelectrica, îl cumpărase în 2021 cu un preț efectiv de 2,8 milioane de euro.

Ulterior, compania de proiect RoPower Nuclear a cumpărat amplasamentul de la Nova Power & Gas cu aproximativ 24,3 milioane de euro și s-a angajat să achite încă aproximativ 22 de milioane de euro pentru costuri asociate terenului. Corpul de control arată că tranzacția a ajuns astfel la peste 46 de milioane de euro și pune sub semnul întrebării o parte dintre costurile suplimentare.

Raportul critică și modul în care Nuclearelectrica s-a asociat cu Nova Power & Gas. Corpul de control susține că partenerul privat a fost ales fără o evaluare comparativă cu alte companii, iar înțelegerea dintre cele două părți a distribuit unele dintre riscuri în defavoarea companiei de stat.

Printre măsurile recomandate se numără verificarea costurilor plătite către partenerul privat și inclusiv analizarea posibilității unei acțiuni în instanță pentru anularea acordului prin care au fost refacturate unele dintre aceste cheltuieli.