 Bolojan deblochează proiectul Bala 2, care poate asigura apa pentru reactoarele de la Cernavodă: „În 3 ani, am putea finaliza lucrările” | adevarul.ro
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Bolojan deblochează proiectul Bala 2, care poate asigura apa pentru reactoarele de la Cernavodă: „În 3 ani, am putea finaliza lucrările”

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Premierul interimar Ilie Bolojan anunță deblocarea proiectului Bala 2, investiție considerată esențială pentru asigurarea debitului necesar funcționării în condiții normale a reactoarelor de la Cernavodă. Anunțul vine după oprirea controlată a Unității 2 a Centralei Nucleare, pe fondul scăderii debitului Dunării. Bolojan susține că lucrările ar putea fi finalizate în aproximativ trei ani și ar permite creșterea nivelului apei pe Dunărea Veche cu peste un metru și aproape dublarea debitului.

Premierul interimar Ilie Bolojan Foto: Inuam photos
Premierul interimar Ilie Bolojan Foto: Inuam photos

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că a semnat decizia de constituire a unui grup interministerial care va avea ca obiectiv deblocarea proiectului Bala 2.

„Am semnat azi decizia de constituire a grupului interministerial pentru deblocarea proiectului Bala 2, menit să asigure debitul necesar funcționării fără probleme a unităților de la Cernavodă”, a transmis Ilie Bolojan.

Proiectul prevede realizarea unor lucrări hidrotehnice, lucrări de dragare și intervenții pentru siguranța navigației. Potrivit datelor prezentate de premier, investiția ar putea avea un impact important asupra debitului Dunării în zona Cernavodă.

„Proiectul cuprinde o serie de lucrări hidrotehnice, lucrări de dragare și lucrări pentru siguranța navigației. Conform datelor din proiect, realizarea investiției ar permite creșterea nivelului apei pe Dunărea Veche cu peste un metru și aproape o dublare a debitului”, a explicat Bolojan.

Proiectul, început în urmă cu 10 ani

Premierul interimar afirmă că proiectul Bala 2 nu este unul nou, studiul de fezabilitate fiind început în urmă cu aproximativ un deceniu. Potrivit lui Bolojan, din 2024 proiectul are toate avizele și aprobările necesare, inclusiv hotărârea de Guvern privind indicatorii investiției.

„Din 2024, proiectul are toate avizele și aprobările, inclusiv Hotărârea de Guvern privind indicatorii. Din păcate, Ministerul Transporturilor nu l-a considerat prioritar și nu l-a finanțat. Îl prioritizăm, îl deblocăm, reverificăm soluțiile propuse, aducem prețurile la zi și asigurăm finanțarea. Administrația Fluvială de la Galați va organiza licitația pentru proiectare și execuție. Realist, în 3 ani, am putea finaliza lucrările și asigura apa de răcire atât pentru reactoarele 1 și 2, cât și pentru reactoarele 3 și 4. România are nevoie de soluții reale, cinstite, de viziune pe termen lung și adevăr, nu de populism și minciună. Doar așa putem avea un sistem energetic sigur și stabil”, a spus Bolojan.

Bolojan: Sistemul energetic este stabil

Premierul interimar a transmis că sistemul energetic național este stabil după oprirea controlată a Unității 2 de la Cernavodă și că, în prezent, nu există riscuri pentru alimentarea cu energie electrică la nivel național.

Ilie Bolojan afirmă că nu a existat deschidere din partea lui Nicușor Dan pentru privind desemnarea lui Siegfried Mureșan ca premier

„Sistemul energetic este stabil după ce ieri, din cauza scăderii debitului Dunării, a fost necesară oprirea controlată a Unității 2 a Centralei de la Cernavodă. Toate estimările arată că nu există riscuri pentru alimentarea cu energie la nivel național. Pe termen scurt, împreună cu Dispecerul Energetic Național, am luat măsuri ca energia nucleară lipsă, circa 650 MW, aproape 10% din totalul consumului la nivel național, să fie compensată prin producție hidro, eoliană, pe cărbune și importuri.  Mulțumesc celor implicați în acest efort și tuturor românilor care au înțeles să-și reducă seara consumul”, a transmis premierul.

România are o capacitate de import de aproximativ 4.000 MW

Autoritățile române au notificat Comisia Europeană cu privire la situația energetică, iar România are, potrivit lui Bolojan, o capacitate transfrontalieră de import de aproximativ 4.000 MW. Premierul avertizează însă că măsurile de urgență nu sunt suficiente și că România are nevoie de investiții și politici energetice gândite pe termen lung.

„Am notificat Comisia Europeană cu privire la situația de criză și avem o capacitate transfrontalieră de import de aproximativ 4.000 MW. Dar România are nevoie nu doar de stingerea incendiilor. Are nevoie și de măsuri pe termen lung. În domeniul energiei, deciziile privind investițiile și politicile publice își arată rezultatele în 2–3 ani. Când nu faci ce trebuie ani de zile, nu există soluții magice pentru a rezolva problemele de pe o zi pe alta”, a mai spus premierul.

Bolojan critică amânarea lucrărilor pentru creșterea debitului Dunării

Premierul interimar consideră că problemele actuale de la Cernavodă sunt legate nu doar de seceta din bazinul Dunării, ci și de decizii și investiții care, în opinia sa, au fost amânate.

„Situația dificilă în care ne aflăm, în urma închiderii ambelor grupuri de la Cernavodă, este consecința secetei din bazinul Dunării, dar și rezultatul multor ani în care s-au acumulat lipsa de viziune, deciziile proaste și fuga de răspundere. De exemplu, dacă lucrările proiectate și avizate pentru creșterea debitului Dunării spre Cernavodă ar fi fost prioritizate și nu amânate cu anii, am fi avut centrala nucleară în funcțiune și aproape 20% din necesarul de energie asigurat de aceasta”, a spus premierul.

Bolojan a susținut că funcțiile de răspundere presupun decizii care să țină cont de nevoile pe termen lung.

„Când ai o funcție de răspundere, gândești pe termen lung, faci ceea ce trebuie, nu ceea ce dă bine. Așa am acționat în toți anii din administrație. Așa fac și acum. România are nevoie de soluții reale, cinstite, de viziune pe termen lung și adevăr, nu de populism și minciună. Doar așa putem avea un sistem energetic sigur și stabil”, a încheiat Ilie Bolojan.

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