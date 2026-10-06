„Organul longevității” începe să slăbească după 30 de ani. Cum putem încetini declinul

Este supranumit „organul longevității” și are un rol esențial în metabolism, controlul glicemiei și menținerea independenței la vârste înaintate. După 30 de ani, însă, începe să se piardă treptat. Specialiștii explică de ce se întâmplă acest lucru și ce putem face pentru a încetini declinul.

Exercițiile de forță ajută organismul pe termen lung Foto: Magnific

Numită uneori „organul longevității”, musculatura contribuie la reglarea metabolismului și la păstrarea independenței până la vârste înaintate.

Masa și forța musculară scad pe măsură ce îmbătrânim, însă mișcarea și alimentația adecvată pot ajuta la încetinirea acestui declin. Expresia „organul longevității” este folosită pentru a descrie musculatura și contribuția acesteia la menținerea sănătății pe măsură ce înaintăm în vârstă.

Ce rol au mușchii în organism

Într-un articol publicat de Cronometer, Joey Muñoz, doctor în științele nutriției, explică de ce musculatura merită atenție inclusiv din partea persoanelor care nu urmăresc performanțe sportive.

„Este ușor să ne gândim la mușchi ca la ceva de care au nevoie doar sportivii sau culturiștii, dar știința a arătat clar: menținerea musculaturii este unul dintre cei mai puternici indicatori ai sănătății și ai duratei vieții. Țesutul muscular este activ, influențând în permanență metabolismul, hormonii și funcția imunitară. Spre deosebire de grăsime, care stochează energia, mușchii o folosesc, fiind astfel unul dintre principalii factori care determină rata metabolică. Cu cât ai mai multă masă musculară, cu atât organismul tău gestionează mai eficient energia pe care o consumi”, arată specialistul.

Un alt rol important al musculaturii privește reglarea glicemiei. Mușchii participă la utilizarea glucozei și la stocarea ei sub formă de glicogen, o rezervă de energie a organismului.

„Mușchii nu au legătură doar cu mișcarea; ei sunt și unul dintre cei mai puternici reglatori ai glicemiei din organism. Când consumi carbohidrați, mușchii acționează ca un burete, preluând glucoza din sânge și stocând-o sub formă de glicogen pentru energie. Acest proces îmbunătățește sensibilitatea la insulină, ajutând organismul să mențină niveluri stabile ale glicemiei. Când masa musculară scade, acest sistem de reglare slăbește. Organismul devine mai puțin eficient în gestionarea glucozei, ceea ce poate duce la rezistență la insulină și poate crește riscul unor boli metabolice ca diabetul de tip 2”, explică Joey Muñoz.

El arată că greutatea afișată de cântar nu descrie singură starea de sănătate, fiind importantă și compoziția corporală. Două persoane cu aceeași greutate pot avea profiluri metabolice diferite, în funcție de proporția de mușchi și de grăsime din organism.

Potrivit specialistului, păstrarea forței musculare contează și pentru activități obișnuite, ca ridicarea de pe scaun, urcatul scărilor sau deplasarea fără ajutor.

De ce pierdem masă musculară și cum poate fi încetinit declinul

Masa și forța musculară ating un nivel maxim în jurul vârstei de 30–35 de ani, potrivit Institutului Național pentru Îmbătrânire din SUA. Ulterior, performanța musculară scade treptat, iar declinul se accelerează la vârste înaintate. Sarcopenia, o afecțiune caracterizată prin pierderea progresivă a masei, forței și funcției musculare, este favorizată de lipsa mișcării și de alimentația insuficientă.

„În fiecare deceniu după vârsta de 30 de ani, poți pierde între 3 și 8% din masa musculară dacă nu faci nimic pentru a o păstra. Acest declin treptat nu îți schimbă doar aspectul fizic, ci afectează felul în care te miști, te recuperezi și chiar modul în care organismul răspunde la boală. Sarcopenia a fost asociată cu un risc mai mare de căderi, o recuperare mai lentă după operații și o vulnerabilitate crescută la infecții. Cu alte cuvinte, nu este vorba doar despre a trăi mai mult, ci despre a-ți păstra forța mai mult timp”, arată Joey Muñoz.

Exercițiile de forță pot ajuta la păstrarea capacității de mișcare. Ele includ folosirea greutăților, a benzilor elastice sau a propriei greutăți corporale, cu adaptarea efortului la posibilitățile fiecărei persoane.

„Gândește-te la musculatură ca la fundația corpului tău. Fără ea, totul devine mai greu: urcatul scărilor, ridicarea cumpărăturilor, ridicarea din pat sau simpla păstrare a echilibrului. Cu ea, viața pare mai ușoară. Te miști mai bine, te recuperezi mai repede, iar corpul tău rămâne funcțional mai mult timp. Asta înseamnă cu adevărat să îmbătrânești bine: nu să eviți trecerea anilor, ci să faci ca acești ani să conteze”, explică specialistul.

Institutul Național pentru Îmbătrânire din SUA arată că un stil de viață activ poate încetini declinul forței, iar multe persoane vârstnice își pot îmbunătăți musculatura prin exercițiu.