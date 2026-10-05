Monument dedicat mareșalului sovietic Ivan Konev, inaugurat în Slovacia. Inițiativa, lansată de premierul Robert Fico

Un monument dedicat mareșalului sovietic Ivan Konev a fost inaugurat în Slovacia pe 3 octombrie. Monumentul a fost ridicat în satul Kruzlova, în estul țării, în așa-numita Vale a Morții, în apropiere de Pasul Dukla, unde a avut loc Ofensiva Carpatica-Dukla din 1944.

Monumentul a fost inaugurat în Slovacia pe 3 octombrie Foto: X / NEXTA

Inițiativa ridicării monumentului a fost lansată de premierul slovac Robert Fico în urmă cu doi ani. El nu a putut participa la ceremonia de inaugurare din cauza unor probleme de sănătate, relatează Dialog.UA.

Printre participanți s-au numărat ministrul Agriculturii, Richard Takacs, europarlamentarul Lubos Blaha, ambasadorul Rusiei, Serghei Andreev, precum și reprezentanți ai Organizației Luptătorilor Antifasciști din Slovacia.

Konev a comandat trupele sovietice în timpul Ofensivei Carpatice-Dukla, una dintre cele mai importante bătălii desfășurate pe teritoriul Slovaciei în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Un monument dedicat acestuia a existat anterior la Praga, însă autoritățile orașului l-au îndepărtat în aprilie 2020. Decizia a provocat reacții din partea Rusiei, care a calificat îndepărtarea monumentului drept un „act de vandalism”.

Ulterior, strada Konevova din capitala Cehiei, care purta numele mareșalului, a fost redenumită.

Konev reprezintă o figură controversată în Europa Centrală și de Est. În 1956, el a condus trupele sovietice implicate în reprimarea revoltei din Ungaria. În 1968, Konev nu mai deținea o funcție de comandă, însă surse cehe îl leagă de pregătirile pentru invazia sovietică a Cehoslovaciei.