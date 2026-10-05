„Afacerile” Stegarului Dac. Cezar Cătălin Avrămuță apare în istoricul a cel puțin 16 firme. A fost și reprezentantul unei companii din SUA

Cezar Cătălin Avrămuță, cunoscut drept „Stegarul Dac”, apare în istoricul a cel puțin 16 firme, ca asociat, administrator, reprezentant al unei persoane juridice sau prin participații indirecte. Cel mai recent mandat de administrator identificat s-a încheiat în mai 2025.

Stegarul Dac apare în istoricul a cel puțin 16 firme Foto: Facebook / Cezar Cătălin Avrămuță

Cezar Cătălin Avrămuță apare în documente comerciale și judiciare legat de cel puțin 16 societăți, unele dintre ele fiind radiate, iar altele inactive. Într-unul dintre cazuri, acesta a fost menționat drept reprezentant al unei companii înregistrate în Delaware, SUA, arată o investigație publicată de NewsCenter.ro

Cel mai recent mandat de administrator identificat este cel de la Stegarul Dac Logistic SRL, societate înființată în București la 25 martie 2024.

Avrămuță apare în istoricul administratorilor sub numele Cezar Cătălin Avramuță Dinu, cu un mandat început la 22 martie 2024. Revocarea sa a fost publicată la 13 mai 2025. În aceeași zi a fost publicată numirea lui Nicolae Olariu, al cărui mandat începuse la 21 aprilie 2025.

Stegarul Dac Logistic este deținută integral de Niculina Petrescu, iar documentele analizate nu îl indică pe Avrămuță drept asociat al societății. Firma activează în intermedierea transportului de marfă. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 1,82 milioane de lei și o pierdere de 4.934 de lei, după ce în 2024 înregistrase un profit de 1.137 de lei. Numărul mediu de salariați raportat pentru 2025 a fost zero.

Avrămuță figurează în prezent ca asociat în alte două firme neradiate: Biometric Systems, cu o participație de 34%, și Euro Logistique Express, unde deține jumătate din părțile sociale.

Lista firmelor în care apare Avrămuță

Potrivit analizei citate, în istoricul lui Cezar Cătălin Avrămuță apar cel puțin 16 societăți, prin participații, mandate de administrator, reprezentarea unor persoane juridice sau participații indirecte:

1. Stegarul Dac Logistic

2. Euro Logistique Express

3. Biometric Systems

4. Frigette Romania

5. General Business Office

6. Power Imobiliare

7. Rovana Trading Company

8. Sunsoft Company

9. C.C.E. Engineering Corporation SRL

10. Cyberstage

11. Ada Tex Co

12. Global Office Distribution

13. Reflections Intimates

14. Romanian Distribution Company

15. Global Construct Invest

16. LD Plutos

La Frigette Romania și General Business Office, Avrămuță apare și ca administrator. La C.C.E. Engineering Corporation SRL este menționat ca reprezentant al persoanei juridice.

Cinci dintre societățile în care a avut participații - Frigette Romania, General Business Office, Power Imobiliare, Rovana Trading Company și Sunsoft Company - sunt radiate și nu îl mai menționează după 2020.

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A reprezentat o companie înregistrată în Delaware

Documentele referitoare la Ada Tex Co SRL îl menționează pe Avrămuță ca reprezentant al CCE Engineering Company, societate înregistrată în Delaware, SUA.

Potrivit actului analizat, printr-o decizie a asociatului unic, cetățeanul turc Peksirin Guner Baris a transmis 29 dintre cele 30 de părți sociale ale Ada Tex Co către compania din Delaware. Aceasta ajungea astfel la o participație de 96,67% în firma românească.

Compania americană, înregistrată la 2 octombrie 2008 cu numărul 4607654, era reprezentată în tranzacție de Cezar Cătălin Avrămuță. Documentul indică rolul său de reprezentant, fără să stabilească faptul că acesta era proprietarul sau beneficiarul companiei americane.

Întrebat despre firmele în care apare în documente ca asociat sau administrator, Avrămuță a spus că nu își amintește și că nu știe nimic despre acestea. Referitor la compania din Statele Unite, el a declarat: „Nu am auzit niciodată de această firmă (n.r. cea cu offshore-ul), nu știu nimic despre ea, nu știu să o reprezint, oricum nu am auzit despre această firmă din Statele Unite”.

Un litigiu privind insolvența unei firme

Numele lui Avrămuță apare și în documentele privind insolvența Reflections Intimates SRL. În 2018, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București ceruse ca datoriile neacoperite ale firmei să fie suportate de CCE Engineering Corporation SRL, prin reprezentantul său, Avrămuță.

Fiscul susținea că administratorul ar fi continuat în interes personal o activitate care a dus la încetarea plăților și că ar fi fost ținută o contabilitate fictivă, însă instanțele au respins aceste acuzații.

Tribunalul București a respins cererea în iunie 2018, iar Curtea de Apel București a respins definitiv apelul Fiscului în octombrie 2018. Instanța a arătat că autoritatea fiscală nu a indicat și nu a probat concret existența unei contabilități fictive sau dispariția documentelor.

Arestat preventiv într-un dosar de ultraj

Cezar Cătălin Avrămuță a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, începând cu 3 octombrie 2026, într-un dosar de ultraj. Potrivit Poliției Capitalei, acesta ar fi lovit cu mâinile în spate un jandarm aflat în exercitarea atribuțiilor, în fața Arestului Central al Capitalei.

Avrămuță se afla deja sub control judiciar într-un alt dosar. Arestarea preventivă reprezintă o măsură preventivă și nu echivalează cu o condamnare.