Președintele Nicușor Dan l-a desemnat luni seară pe diplomatul Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru, a patra nominalizare în ultimele cinci luni. Decizia a venit după aproximativ șase ore de consultări cu partidele parlamentare. Analistul politic Alexandru Coită spune că nominalizarea l-a surprins - se aștepta la Eugen Tomac - dar înțelege logica din spatele ei.

Președintele l-a desemnat pe Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru Foto: Presidency

„Luca Niculescu este un diplomat cu mare experiență. Este o persoană care este respectată atât în rândul experților și cunoscătorilor din domeniul relațiilor internaționale, dar și în rândul partenerilor externi", explică Coită.

Niculescu a fost ambasadorul României la Paris și a coordonat procesul de aderare la OCDE, unde România este acum la un pas de a deveni stat membru. Înainte de cariera diplomatică, a debutat în jurnalism — un atu pentru comunicarea publică, crede analistul.

Ce tip de guvern va încerca să formeze

Coită ridică întrebarea dacă Niculescu va merge pe un guvern politic sau tehnocrat și care partide îl vor susține. O variantă ar fi refacerea fostei coaliții PNL-PSD-UDMR-USR, dar analistul o vede ca pe „un Everest al politicii".

„Din acest moment, mai este interesant de văzut ce alegeri va face domnul Luca Niculescu, dacă va merge pe un guvern politic sau un guvern tehnocrat, probabil că asta se va întâmpla în urma unor discuții cu partidele politice parlamentare, probabil în afară de AUR, nu cred că AUR va fi un element cheie în această ecuație. Și dacă va merge pe o formulă politică, dacă va fi o formulă construită în jurul PSD, așa cum se estima, în ideal, după eșecul în parlament al Guvernului Mureșan, sau dacă va merge pe o formulă politică mai inclusivă care să încerce cumva să refacă vechea coaliție PNL, PSD, UDMR și USR“, arată expertul.

Mai probabilă i se pare varianta unui guvern tehnocrat după formula Tomac, dar cu Luca Niculescu în locul lui Eugen Tomac - o formulă care ar putea duce țara câteva luni înainte, până când partidele s-ar putea înțelege.

Relația cu PSD și cu AUR

Un semn de întrebare îl ridică faptul că Sorin Grindeanu nu fusese înștiințat de președinte înainte de desemnare. Coită crede totuși că PSD nu va vota împotriva guvernului pentru a face coaliție cu AUR.

„Nu cred, sincer, că PSD ar vota împotriva guvernului pentru a face coaliție cu AUR. Cred că există premisele pentru o majoritate, dar, repet, e mult prea devreme ca să ne pronunțăm. Nu cred că PSD are ceva neapărat împotriva lui Luca Niculescu. Cred că va fi nevoie de discuții extrem de serioase și de substanță între partide ca să reușească să ajungă la abordări compatibile pentru a trece guvernul. Dar nu cred că PSD va pica acest guvern ca să ajungă după aceea să guverneze cu AUR. Cred că președintele mai degrabă va dizolva Parlamentul decât să ajungă cu AUR la guvernare, din ce văd în momentul acesta”, arată el.

Anticipatele - bravadă politică

Cât despre declarațiile partidelor care cer alegeri anticipate, Coită le vede ca pe „un anumit tip de bravadă politică". Sondajele arată că singurul câștigător ar fi AUR, iar niciun partid tradițional nu ar ieși în câștig.

„Nu cred că aceste declarații trebuiau luate la adevărata valoare a fiecăreia. Poate sunt eu prea cinic, dar în momentul de față nu cred că ar putea câștiga nimeni de pe urma anticipatelor. Nici PNL, nici USR, nici PSD, evident nici UDMR, pentru că la ei nu se schimbă mare lucru, doar AUR, și cu siguranță nici România. Pentru că încă 4 luni de instabilitate ar putea să fie greu de digerat pentru societate. Și cred că nu ar face decât să amplifice adeziunea la partidele populiste. Deci nu, nu cred că aceste declarații trebuiau luate la adevărata valoare a fiecăreia", conchide analistul.