„Mersul limfatic”, trendul care promite să reducă balonarea și să dea mai multă energie. Ce presupune, de fapt

„Mersul limfatic”, o plimbare lentă care pune accent pe respirație, postură și mișcarea naturală a corpului, a devenit tot mai popular pe rețelele sociale. Ce presupune această tehnică, de ce este asociată cu reducerea balonării și ce efecte poate avea, de fapt?

„Mersul limfatic”, trendul care promite să reducă balonarea și să dea mai multă energie Foto: Shutterstock

Mersul pe jos este deja una dintre cele mai accesibile forme de mișcare, însă o variantă promovată intens în ultima perioadă pe rețelele de socializare pune accentul nu pe numărul de pași sau pe viteză, ci pe ritm, respirație și postură.

Jurnalista Alexa Mellardo de la Parade.com mărturisește că a testat timp de două săptămâni ceea ce este numit „lymphatic walking” sau „mers limfatic”. În prima săptămână a mers câte 15 minute pe zi, iar în cea de-a doua a crescut durata la 30 de minute.

În practică, „mersul limfatic” înseamnă să mergi într-un ritm relaxat, cu spatele drept, brațele mișcându-se natural și respirații lente și profunde.

Ce este, de fapt, „mersul limfatic”

Mișcarea și respirația ajută limfa să circule prin organism, explică pentru Parade antrenorul David J. Sautter. Tocmai de aceea, mersul pe jos poate susține acest proces.

Ideea nu este însă nouă. Dr. Mikel Daniels, medic podiatru și director medical al WeTreatFeet Podiatry, spune că beneficiile mișcării ușoare sunt cunoscute de mult, iar noutatea ține mai degrabă de popularitatea pe care „mersul limfatic” a căpătat-o în ultima perioadă.

Mersul limfatic se face într-un ritm relaxat, fără grabă. Spatele rămâne drept, umerii relaxați, iar brațele se mișcă natural pe lângă corp. Ritmul ar trebui să fie suficient de lejer încât să poți vorbi fără să gâfâi.

Importantă este și respirația. Dr. Daniels recomandă să inspiri lent pe nas timp de trei-patru pași și să expiri pe parcursul următorilor patru-șase. Pașii trebuie să fie firești, călcând de la călcâi spre vârf.

Alexa Mellardo obișnuia deja să meargă zilnic între 30 și 45 de minute. Timp de două săptămâni, și-a schimbat însă rutina: în prima săptămână a practicat mersul limfatic câte 15 minute pe zi, iar în a doua a ajuns la 30 de minute.

După prima săptămână, spune că avea mai multă energie dimineața și că dormea mai bine. În cea de-a doua, a observat că se simțea mai puțin balonată după plimbări.

Rezultatele descrise de jurnalistă reprezintă însă experiența ei personală și nu demonstrează că mersul limfatic are aceleași efecte pentru toată lumea.

Ajută mișcarea la balonare și slăbit?

Mersul și mișcarea pot ajuta digestia și circulația, însă specialiștii citați de Parade spun că nu există motive pentru a considera „mersul limfatic” un remediu pentru balonare. Dacă problema persistă sau apare frecvent, este indicat un consult medical pentru a afla cauza.

Nici efectele asupra greutății nu ar trebui exagerate. Dr. Daniels spune că nu ar promite „o scădere dramatică în greutate în două săptămâni” și nici dispariția permanentă a balonării în lipsa altor schimbări.

Mersul regulat contribuie la un stil de viață activ, dar slăbitul nu depinde de un anumit tip de plimbare, ci de mai mulți factori, printre care alimentația și activitatea fizică.

Cei care vor să încerce „mersul limfatic” pot începe cu aproximativ 20 de minute, de cinci până la șapte ori pe săptămână, potrivit specialistului citat de Parade.

În practică, diferența față de o plimbare obișnuită ține mai ales de ritm și de atenția acordată mișcării. Nu viteza sau distanța sunt importante, ci mersul într-un ritm mai lent, cu atenție la pași și la respirație.