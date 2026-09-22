Mișcare pro-Georgescu pe TikTok, în timpul audierilor de la DIICOT: „O să dați socoteală la toate astea. Va veni vremea! O să-l aveți pe conștiință pe acest om!"

Susținătorii lui Călin Georgescu amenință, pe TikTok, cu organizarea unor proteste, în contextul dosarului DIICOT în care e reținut fostul candidat la alegerile prezidențiale.

Susținătorii lui Călin Georgescu se mobilizează pe TikTok, în urma audierilor DIICOT Foto: Captură TikTok

Pe un cont suveranist care se ocupă cu răspândirea de știri despre Călin Georgescu și partidul AUR, vestea audierilor la vila lui Călin Georgescu a făcut valuri. Administratorul contului a publicat mai multe montaje cu știrile transmise de televiziuni pe marginea subiectului. În comentarii, admiratorii lui Călin Georgescu își exprimă nemulțumirea:

E de plans, asta e un abuz asupra intregului popor roman!Asa vom fi loviti toti, care vom indrazni sa sustinem altceva.

cum sa nimerit exact acum când trebuie investit noul guvern pe care nu l vrea nimeni.RUSINE CELOR CARE AU DAT ACEST ORDIN. DUMNEZEU SAL OCROTEASCA PE PRESEDINTELE NOSTRU.

Va dați seama toate televiziunile toată presa a pus totul la cale

Cat mai umilesc acest om oare?Chiar nu mai au limite ..chiar vor război ?E chiar strigător la cer tupeul ordinar al celor de la vârful statului

Vrăjeli ale statului paralel toți știm motivul hărțuirii lui Georgescu! E spaima sistemului

dosare fabricate anpotriva lui le e frica

În loc să fie la Cotroceni ăștia umblă cu berbecii la el, în loc la hoții de la putere ! Mai grav e de cei ce aplaudă în loc să se prindă ca sunt înscenări

Doamne fereste. Parca le a umbrit mintile diavolul la toti cei din conducerea tarii..numai rau stie sa faca, destabilizare, manipulare prin minciuni... Tara arde si baba se piaptana. Romania e cu un picior in groapa din pct de vedere economic, destabilizare, saracie, resurse ale tarii, in raport cu implicarea in razboi....iar lor le arde sa mute atentia catre a face rau cuiva nevinovat...

@cristina.g129 21.09.2026 Călin Georgescu, ridicat de procurorii DIICOT. Fostul candidat la prezidențiale, acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu promisiunea unei finanțări de 6 milioane de euro #romania🇷🇴 ♬ Infinite White - Steve Jablonsky

Pe un alt cont, o susținătoare a lui Călin Georgescu îi îndeamnă pe restul suporterilor să răspândească știrea privind audierea fostului candidat la președinție:

„Chiar în acest moment, la domnul Călin Georgescu acasă, se fac percheziții. Dânsul a fost ridicat din trafic în această dimineață, se afla în mașină cu fiul său, mergea către bazinul de înot, astăzi, 21 septembrie. Cât mai suportăm toate nedreptățile și toate chestiile astea pe care ei le fac? Cât?! Spuneți oamenilor, dați de știre să audă toată lumea”, a transmis utilizatoarea, pe platforma TikTok.

Urmăritorii ei au lăsat sute de comentarii prin care își arătau nemulțumirea:

Vor sa l închidă că sa nu mai meargă prin tara, să spargă valul suveranist

Țară de lași si prosti incompetenți ce suntem nu suntem capabili sa fim stăpâni pe noi suntem o țară de slugi

ALOOOOO, TREZIREAAAA NAȚIUNE

Asta a fost Scânteia ,oameni buni !!…

Este dictatura! calin este cosmarul sistemului corupt

Un dosar din 2024 dacă era adevărat il săltau de mult

Se apropie anticipatele si vor sa se asigure ca nu are nici o șansă acum, mingea le-a fost ridicată la fileu celor de la "AUR"

Circ și teatru ieftin.. nu știu ce să mai facă pt a-l hărțui.. plus ca vor sa redirecționeze atenția oamenilor de la formarea guvernului. Să le de Dumnezeu după sufletul lor!!

Din păcate așa se întâmplă.Sunt curioasă câți îi vor sărit în ajutor.Românii rar mișcă un deget pt. alții.Dar cine știe,mai sunt și minuni.Poate explodează mămăligă în sfârșit

@cristina.g129 21.09.2026 Călin Georgescu, ridicat de procurorii DIICOT. Fostul candidat la prezidențiale, acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu promisiunea unei finanțări de 6 milioane de euro #romania🇷🇴 ♬ Infinite White - Steve Jablonsky

În cazul unui alt cont folosit pentru răspândirea știrilor legate de politicienii asociați cu AUR, apare un montaj cu prezentarea informațiilor privind ancheta, în platoul Antena 3-CNN. În comentarii, susținătorii lui Călin Georgescu acuzau presa pentru apariția dosarului:

Televiziunile corupte care distruge Romănia de 35 ani Desființate beneficiari la pușcărie

Haide omeni buni sa esim cu toti ca ne omoară acești Hoți Cea facut Călin Georgescu a fost el la conducere pina acum a fost Toți hoți din partide de ce să-l Raresteze nu a facut nimic

Întrebați-i păi ăștia că știe mai bine. Cum se fabrică dosare

Dictatura criminală a trecut la alt nivel!

Dictatură curată ! Sistemul face presiuni pe oameni care îndrăznesc să candideze la alegeri

Mafia o sa i dea arest la domiciliu si o sa l tina in casa pana trece valul POLITIC !!! ASTA I ROMANIA , STAT MAFIOT !!!

in strada oameni buni asa ceva nu se poate

nu e vinovat.daca era vinovat la ce ura au pe el il arestau demult deja.sa le fie rusine da de unde rusine

acești mafioți arestează pe oricine sta in fata lor

Hoți PSD PNL UDMR USR CCR la pușcărie confiscate averile

În cazul unui alt clip intitulat „Călin Georgescu a fost săltat în trafic, deci groaza sistemului e mare”, în care apare un montaj din platoul Realitatea Plus, susținătorii fostului candidat la prezidențiale au comentat:

DIICOT dezvăluie destinația banilor din dosarul lui Călin Georgescu: 1 milion de euro pentru metale prețioase și 100.000 de euro pentru campania electorală

Acum este momentul să ieșim și să le arătăm cum sunt românii când sunt cu toții uniți pentru Călin Georgescu. TOȚI PENTRU UNUL ȘI UNUL PENTRU TOȚI

Au mai inventat ceva.. nu a mers cu rușii și trebuie să inventeze ceva!!

Stați pe tiktok.... o să-l aveți pe conștiință pe acest om!!!!

Să ieșim în stradă

Rușine să ne fie noua că acceptam ...ei sânt o armata ,noi santem un popor și ne temem de ei ...

De unde știau cei de la antena 3 de erau prezenți acolo?

Era si cazul sa-i fabrice alt dosar, daca n-a 'mers' cu celelalte!

FRICĂ!!!!!! LE ESTE ATÂT DE FRICĂĂĂĂĂ

Ăștia sunt în stare sa îl salte și pe Eminescu din mormânt!

Ia înscenat până la urmă ceva! Ma așteptam să îi insceneze ceva pentru că era un ghimpe in spatele sistemului.

guvernul este o organizație mafiotă împreună cu instituțiile in potriva neamului românesc ei au devalizat România.

Fanii lui Călin Georgescu și-au exprimat nemulțumirile și la vizionarea unui alt clip cu imagini de la DIICOT:

Așa arată,comunism și intimidare,nenorocitii sunt disperați

Viata bate filmul,mai ceva ca în filme…si noi dormim pe noi,asa ne trebuie!

Plantare de probe ae numeste cand vi si nu este acasa.Este logic ca stiau cand vine si cand pleaca de acasa doar sunt diicot nu? Daca era sa il aresteze direct stoau unde se afla

cel mai mare jeg politic înscenat de actuala putere... Democrația este moartă!

La politicienii corupti, primari , plolitisti, medici, judecatori pe cand???!!! Frica si foamea e mare !

O s‐a dati socoteală la toate astea…va veni vremea

Rușine să vă fie ! La trădătorii de țară de ce nu mergeți???

La hoți si criminali nu faceti perchezitii ,sânt liberi si plini de bani ,iar pe cei nevinovați îi percheziționați si îi torturați.asa sa ajuns in ziua de azi,cei nevinovați sa sufer.Mare păcat!

Frica de anticipate, in Germania ieri au castigat suveranistii iar politicienii de la noi tremura de frica ca a pierdut Mertz ! Comenzile veneau din Germania iar acum poporul a maturat cu ei! Jos dictatura!

mergeți și la grindeanu și la toți hoții de la guvern..care au ceasuri de sute de mii de euro și aveți colosale din salariu de bugetari??? acolo când? tradatpri/poliția/jandarmeria/DIICOT