 Nicușor Dan, în fața investitorilor din SUA: „România se împrumută cu zeci de miliarde de euro anual”. Mesajul pentru românii din New York | adevarul.ro
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Nicușor Dan, în fața investitorilor din SUA: „România se împrumută cu zeci de miliarde de euro anual”. Mesajul pentru românii din New York

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Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit luni, la New York, cu reprezentanți ai unor fonduri de investiții și bănci care investesc în obligațiuni emise de statul român. Discuțiile au avut loc la sediul JPMorgan și s-au concentrat pe economia României, utilizarea fondurilor europene și măsurile necesare pentru reducerea deficitului bugetar.

Întâlnirea cu investitorii a făcut parte din programul lui Nicușor Dan la New York.
Întâlnirea cu investitorii a făcut parte din programul lui Nicușor Dan la New York. Foto: X/@NicusorDanRO

Șeful statului a transmis ulterior că România se împrumută anual cu zeci de miliarde de euro și va continua să se finanțeze de pe piețele internaționale, însă într-o măsură mai redusă după ce deficitul bugetar va fi coborât sub 3% din PIB.

„Fondurile importante și băncile de investiții sunt parteneri esențiali pentru orice țară modernă și serioasă”, a scris Nicușor Dan pe X, precizând că le-a transmis investitorilor că România va menține traiectoria de reducere a deficitului și a datoriei publice, în pofida „zgomotului politic”.

Președintele a mai afirmat că România va continua să ia măsuri pentru recâștigarea competitivității țării și a Europei. În cadrul întâlnirii au fost discutate și planurile privind utilizarea fondurilor europene în următorii ani, precum și prioritățile și provocările cu care se confruntă România și Uniunea Europeană.

Întâlnirea cu investitorii a făcut parte din programul lui Nicușor Dan la New York, unde participă la evenimentele organizate în cadrul celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.

Nicușor Dan, mesaj pentru românii din New York

Tot luni, președintele Nicușor Dan și Prima Doamnă, Mirabela Grădinaru, s-au întâlnit cu reprezentanți ai comunității românești din New York. În discursul său, șeful statului le-a mulțumit românilor din Statele Unite pentru că păstrează legătura cu țara și contribuie la imaginea României în străinătate.

Nicușor Dan a vorbit despre experiența profesională acumulată de românii care lucrează într-un mediu pe care l-a descris drept „mult mai competitiv” și a vorbit despre necesitatea ca România să găsească modalități de a folosi această experiență.

„Întrebarea este cum putem să folosim experiența dumneavoastră, cum putem să colaborăm pentru a face bine și aici, și în România”, a spus președintele.

Șeful statului a vorbit și despre problemele cu care se confruntă România, menționând corupția și funcționarea deficitară a unor instituții, dar a pledat pentru o evaluare a progreselor înregistrate de țară în ultimele două decenii.

„Dincolo de asta, vă invit să avem o privire corectă asupra României. În ciuda multor neajunsuri pe care românii din România le resimt pe bună dreptate – corupție, funcționare deficitară a unor instituții și toate cele pe care le cunoaștem, trebuie să avem să înțelegem bine de unde am plecat și să vedem cu obiectivitate progresele mari pe care România le-a făcut în ultimii ani, în special după intrare acum 20 de ani în Uniunea Europeană. Să vedem potențialul uriaș pe care România îl are, și prin calificarea oamenilor, și prin mediul privat foarte dinamic, și prin nivelul rezonabil al sistemului de învățământ, cel puțin în câteva domenii importante”, a afirmat Nicușor Dan.

„Îmi doresc să urmeze niște ani în care să consolideze această expertiză, să stabilizeze această expertiză, astfel încât să fie o societate stăpână pe sine”, a încheiat președintele.

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